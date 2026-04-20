A Bharata Hindu Közösség tette helyre DJ Jeszyt, aki szerint a vereség oka Orbán indiai bálványimádása volt

A Bharata Hindu Közösség visszautasítja az indiai hagyományokat ért méltatlan vádakat, hangsúlyozva, hogy a szent rituálék nem sötét energiákat, hanem az istenszeretet tiszta fényét hozzák el a világba. A valódi hit nem bűnbakokat keres, hanem alázattal és az Abszolútum iránti odaadással emeli fel az emberi szívet - tudatta a közösség közleményében.

Leveles Zoltán hindu tanító tiltakozik a nagy nyilvánosság előtt elhangzott azon kijelentések ellen, amelyek az indiai vallási hagyományokat degradáló módon bálványimádásként bélyegzik meg, és negatív energiák forrásaként tüntetik fel. E nyilatkozatok nem csupán a világ egyik legősibb spirituális kultúráját sértik, hanem alapjaiban rendítik meg a vallásközi párbeszédet és a társadalmi megbékélést.

Ahogy azt vasárnap a 444 megírta: Jeszenszky Zsolt Hajdu Péter műsorában fejtette ki gondolatait arról, hogy „Orbán Viktor, amikor Indiában járt, és ott a helyi vendéglátók felé valamiféle gesztusként ő vitt be valami áldozati ajándékot a hindu istenségnek a templomába”, „akkor ő ott egyfajta bálványimádást követett el akaratán kívül, és kaput nyitott a szellemvilág felé, a gonosz szellemek felé, ami ezáltal beengedte őket az ő életébe, és hiába volt ő isten kiválasztottja Magyarország irányítására, és kapott egy óriási lehetőséget, és isten tényleg a tenyerén hordozta, ott ő beengedett... ”

Hajdu ezen a ponton még arra is visszakérdezett, hogy akkor emiatt volt-e a bukás, Jeszenszky pedig azt válaszolta, hogy „elképzelhető”.

Jeszenszky Zsolt a nyíregyházi DPK-gyűlésen 2025. november 29-én. Fotó: Németh Dániel/444

A Bharata Hindu Közösség azt írja, a hindu hagyomány lényege nem az élettelen tárgyak tisztelete, hanem a szív alázata és a láthatatlan Jelenvaló iránti határtalan szeretet.

„Amikor a hívő ember a szent formák felé fordul, nem bálványt imád, hanem lehetőséget kap arra, hogy az Abszolútumot a véges emberi elme számára is átélhető módon szólítsa meg. Ez a kapcsolat belső tisztulást, tudatosságot és egyetemes felelősségvállalást eredményez. Súlyos tévedés és a spirituális törvényszerűségek teljes félreértése azt állítani, hogy egy vallási gesztus vagy egy tiszta szándékkal bemutatott rituálé bármiféle romboló erőt szabadítana el.”

A Bharata közösség hangsúlyozza, hogy a szakrális hagyományok gyalázása helyett a figyelemnek az emberi értékekre, az alázatra és az egymás iránti tiszteletre kellene irányulnia. Az egymás hitének megbecsülése nem teológiai alku, hanem a lelki érettség jele. Leveles Zoltán hindu tanító zárógondolata: