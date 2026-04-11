Ha egy kutya rágta volna meg, akkor se lehetne szottyosabb a Fidesz kampánya

Mivel permanens kampányban élünk n+1 éve, nehéz megmondani, mikor sikerült végképp berántani a nyilvánosságot abba a bizonyos nyúlüregbe, amiből ép ésszel jóformán lehetetlen kikeveredni.
Az biztos, hogy ilyet még nem láttunk.
A Fidesz úgy kampányol, mintha a Kampányok Nagykönyvének lapjai helyenként már összeragadtak volna, máshol valaki kitépett belőle jó pár fejezetet, a maradékot meg megette egy kutya, aki aztán sajnálatos módon kihányta az egészet.
A Fidesz kampányról kampányra követte ugyanazt a receptet: teli erőből támadta a maga által konstruált ellenséget (hol Sorost, hol az EU-t, a civileket, vagy aki épp szembejött), és közben legfeljebb lesajnáló félmondatokat vesztegetett aktuális politikai ellenfeleire. Csakhogy 2025-re nyilvánvalóvá vált, hogy ez a módszer nem működik, megváltozott a politikai klíma, olyan ügyek égtek rá a kormánypártokra, amiket már nem lehetett figyelmen kívül hagyni, és közben Magyar Péter és a Tisza Párt megkerülhetetlen erővé nőtte ki magát.
2010 óta először láttunk olyat, hogy a Fidesz fogást keres az ellenfelén. Sokat töpöröghettek rajta, miért nem sikerül a megszokott módszerekkel földbe döngölniük Magyart, 2025 tavaszán aztán úgy tűnt, hogy megtalálták az okot: az internet poklát.
A miniszterelnök és a Fidesz-holdudvar nem győzi segíteni, támogatni Donald Trumpot és környezetét, de annyit sem tudtak elintézni, mint Gyurcsány Ferenc 2006-ban.
2010 óta először nem Gyürk András lesz a Fidesz országos kampányfőnöke. A politikai igazgató megbízása arra utal, hogy Orbán Viktor testközelből vezérli majd a jövő évi választási kampányt.
Eddig Székesfehérváron volt az utolsó állomás.
„Arról, hogy hazai érdekeltségű kritikus infrastruktúra mellé elhelyezett robbanószerkezetet fognak találni a választást megelőző két hétben, számtalan alkalommal beszéltem az elmúlt hónapokban” – írja a nemzetbiztonsági szakértő. Rácz András is egy hasonló forgatókönyvet vázolt fel a napokban.
Kérdés persze, hogy ezeket a tereket mennyire kerítik majd el, és beengednek-e oda nem fideszeseket is.
Leginkább Matolcsy Ádám oldtimer sportautóit. A 444 értesülései szerint Matolcsy György is hónapok óta életvitelszerűen Dubajban tartózkodik.
Közben Orbán Viktor egy mai videójában is bűnözőkként hivatkoznak az ellentüntetőkre. Nem derül ki, a bűnlajstromok jogerős ítéleteket jelentenek, ahogyan az sem, honnan szerezte meg ezeket a személyes adatokat a kormánypárt.
A 444 birtokába került dokumentumokból kiderül, az AH lehallgatott egy Tisza párt körül sertepertélő üzletembert. A cikkünk készítése közben váratlan dolog történt: az AH nemhogy válaszolt a kérdéseinkre, hanem egy munkatársuk személyesen mondta el a Hivatal álláspontját.
Valaki mentse már meg Orbán Viktort a saját kampánycsapatától! Hát Gyurcsány Ferenc nem ripacskodott ilyeneket!
A miniszterelnök szolnoki országjárásán nem volt valódi konfliktus. A helyszínt a fekete ruhások és a valtonosok biztosították, de civil ruhás rendőrökkel is találkoztunk. Orbán beszédét Győrfi Mihály szolnoki polgármester és Havasi Bertalan is meghallgatta.
Pócs János ellen pedig első fokon pert nyert a tiszás politikus.
Az ukrán pénzszállítmány feltartóztatása rettentően erős kampányfegyver lehet. Alkalmas arra, hogy befeketítsék vele a Tiszát, zsarolják vele Ukrajnát, és üzenjék a választónak, hogy a Fidesszel nem lehet szórakozni. Ehhez azonban sokszoros szintlépés kellett a pártállamtól és segítőitől.
Orbán Balázs vezette be az új rendszert. Felgyorsult élet, közösségi média, posztolás, mérések, mérések, mérések. Kubatov azt is bejelentette, hogy az egyéni jelöltek 40 százalékát lecseréli a Fidesz, és elárulta, mi volt az eredeti családneve.
Radnai Márk a 444-nek azt mondta, soha életében nem járt az apartmanban. A weboldalra közben kikerült egy dátum.
Óriási a tét, mondta, a változtatás pedig veszély.
Orbán közösségi médiás stábja trükkös fotópárokat készít napok óta annak bizonyítására, hogy Magyar rendezvényein alig vannak. Két tér is segít ennek eldöntésében.
A 19 éves Gundalfot kétszer hallgatták meg. Az AH-sok egy ponton azt mondják neki, hogy „attól függetlenül, hogy mi Rogán gonosz kutyái vagyunk, rajta tartjuk a szemünket ezen is, mi minden magyar állampolgár titkosszolgálata vagyunk, nem a kormányé”.
Mert ilyen munkára „a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek” – mondta a miniszter, akinek nem ez az első vaskos cigányozása.
Mármint Dopemantől. Figyelem, szókimondó szövegek.
Az ügyvéd nem számított rá, hogy ilyen gyorsan meggyanúsítják védencét.
Magyar Péter szerint „ezzel a videóval a Fidesz tényleg minden határt túllépett”, mert a kormánypárt „ártatlan gyerekek képével és a kivégzés rémképével” kelt félelmet egy egész országban.
„Miért hazudtok a gyerekekről?” - kérdezte Zsolt Orbán Viktortól a szegedi DPK-gyűlésen. Számára szegediként egyértelmű volt, hogy ha jön a miniszterelnök, részt akar venni a rendezvényen. Hiába tiszásozta le Lázár János a kérdései miatt, nincsen semmilyen szervezetszerű kapcsolatban a Tisza párttal.
És hány éves a kapitány?
Gulyás Gergely nem szeretné, ha Eckü a fejére rakná a heréjét, Németh Balázs alternatív univerzumában tömegek pártoltak át a heremutogatás miatt a Fideszhez, Tóth Gabi pedig drogos kutyákról beszél.
Megszaladt a szépítés a kormányzati kommunikációban az üzemanyagárakról.
Szerinte biztosan igazi a dokumentum, mert rajta vannak az aláírások, ő maga is látta.
A beszéde alatt végig hallatszott az ellentüntetők zaja.
Nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen Panyi Szabolcs újságíró egy forrásával beszél. Szóba kerül Szijjártó telefonszáma is, amelyet Panyi odaadott egy külföldi szolgálatnak csekkolásra.
Meghívott minden cigányt - és a főnökeiket is - egy kávéra, akiket megbántott a szaros wc-s mondásával. Közben képes olyan szavakat is használni, amit csak a mihazánkosok szoktak.
Magyar Péter szerint az „adatlopási ügyben” Orbán túltolta a viccet.
Egyébként színésznek sem utolsó, ahogy rácsodálkozik Zelenszkijre, az kőkemény!
A megyei lapok kezdték egy október 23-ra vonatkozó kamuidézettel, aztán Orbán Balázs folytatta egy olyan videóval, amelyen az AI-Magyar Péter beszél a nyugdíjakról.
A miniszterelnök a fiúunokáival ment meglocsolni az édesanyját. A piros tojás és a csokinyuszi mellé a húszezres is odaröppent az unokák zsebébe.
„Főnök! Én szeretlek, tisztellek, és köszönöm, hogy vezetsz minket a jóra!”
Pár hónapja még úgy tűnt, ő vezeti majd a harcosokat egészen a választásig. A Digitális Polgári Körök kora viszont maga alá temette.
A posztban Dopeman vele készült beszélgetését promotálja. Az adásban a rapper Orbánt keresztapához, Magyar Pétert pedig fiatal, ambíciózus, a Család vezetését átvenni kívánó renegát maffiózóhoz hasonlítja, amire Orbán egyetértően bólogat és jókat nevet.
A napi tartalomgyártási kényszer és a nem javuló eredmények újraírják a szerepeket a Fidesz-stábban. Egy március eleji belső mérés szerint minimum öt százalék a hátrányuk a pártválasztók között.
A fideszes humor legjava annyira bejött Menczer Tamásnak, hogy meg is osztotta a Harcosok Klubjában.
„Honnan tudta meg, hogy ukrán fenyegetéseket kapott a fia?” – hangzik el a kérdés a videóban.
Ti mit vittetek volna amúgy az oroszoknak ajándékba?
„Nehogy már nekem idejön valaki, és elmagyarázza nekem, hogy mi a futball. Hát hogy?” Döbbent beszámoló az estéről, amikor Orbán Viktor olyan őszinte volt, mint évtizedek óta soha.
Ha volt is olyan fiatal a közösségi oldalakon, aki ellen tudott állni az ötvenes stricinek, egészen biztos, hogy a Wing Tsun Kung Fu-t művelő Simicskónak és a bábozó Takács Péternek nem fog tudni ellenállni.
És azt is mondta, hogy most indulnak a katonák, hogy járőrözzenek a vezetéknél. Pedig elvileg régóta védjük katonailag az energiainfrastruktúrát, sőt, az „ország minden négyzetcentiméterét”.
És kitartanak amellett, hogy MP nem Magyar Pétert jelenti a dokumentumokban.
Helyszíni felvételek alapján beazonosítottuk, kik voltak azok, akik erőszakkal kiszorították az ellentüntetőket a polgárváros főteréről, miközben Orbán beszélt. A rendőrség sehol sem volt.
Azt, hogy két független szerv közül az egyik a másikat nyomás alá helyezze, a belügyminiszter nehezen tudja értelmezni.
„Az illető kellően tehetségtelen volt katonának ahhoz, hogy a Tisza Párt politikusaként akarja folytatni, és most ezért talál ki hazugságokat” – mondta.
A Fidesz 15. kerületi jelöltje pár naponta beszámol arról, mit tettek a plakátjaival, képmásával.
Olyan sok interjút adott mostanában, hogy az MCC Feszten már alig tudtak mit kérdezni tőle. A felesége szeretné, ha visszavonulna, titokban ipadezik, van, hogy szomorúan megy haza, már Azahriah sem deríti jobb kedvre.
Elég nagyot üthetett a Fideszen Lázár wc-pucolós mondata.
Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökségnek hívják, ez az a cég, amely a Digitális Polgári Köröket is szervezi. Több mint száz ember dolgozik a Kassák Lajos utcai irodájukban, a „legbelső kör feladata" pedig, hogy a Facebookon úgy tűnjön, tömegek állnak a Fidesz mögött.