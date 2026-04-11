Ha egy kutya rágta volna meg, akkor se lehetne szottyosabb a Fidesz kampánya

Mivel permanens kampányban élünk n+1 éve, nehéz megmondani, mikor sikerült végképp berántani a nyilvánosságot abba a bizonyos nyúlüregbe, amiből ép ésszel jóformán lehetetlen kikeveredni.

Az biztos, hogy ilyet még nem láttunk.

A Fidesz úgy kampányol, mintha a Kampányok Nagykönyvének lapjai helyenként már összeragadtak volna, máshol valaki kitépett belőle jó pár fejezetet, a maradékot meg megette egy kutya, aki aztán sajnálatos módon kihányta az egészet.

Kezdjük a Kezdetnél

A Fidesz kampányról kampányra követte ugyanazt a receptet: teli erőből támadta a maga által konstruált ellenséget (hol Sorost, hol az EU-t, a civileket, vagy aki épp szembejött), és közben legfeljebb lesajnáló félmondatokat vesztegetett aktuális politikai ellenfeleire. Csakhogy 2025-re nyilvánvalóvá vált, hogy ez a módszer nem működik, megváltozott a politikai klíma, olyan ügyek égtek rá a kormánypártokra, amiket már nem lehetett figyelmen kívül hagyni, és közben Magyar Péter és a Tisza Párt megkerülhetetlen erővé nőtte ki magát.

2010 óta először láttunk olyat, hogy a Fidesz fogást keres az ellenfelén. Sokat töpöröghettek rajta, miért nem sikerül a megszokott módszerekkel földbe döngölniük Magyart, 2025 tavaszán aztán úgy tűnt, hogy megtalálták az okot: az internet poklát.