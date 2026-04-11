Ha egy kutya rágta volna meg, akkor se lehetne szottyosabb a Fidesz kampánya

POLITIKA

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Mivel permanens kampányban élünk n+1 éve, nehéz megmondani, mikor sikerült végképp berántani a nyilvánosságot abba a bizonyos nyúlüregbe, amiből ép ésszel jóformán lehetetlen kikeveredni.

Az biztos, hogy ilyet még nem láttunk.

A Fidesz úgy kampányol, mintha a Kampányok Nagykönyvének lapjai helyenként már összeragadtak volna, máshol valaki kitépett belőle jó pár fejezetet, a maradékot meg megette egy kutya, aki aztán sajnálatos módon kihányta az egészet.

Kezdjük a Kezdetnél

A Fidesz kampányról kampányra követte ugyanazt a receptet: teli erőből támadta a maga által konstruált ellenséget (hol Sorost, hol az EU-t, a civileket, vagy aki épp szembejött), és közben legfeljebb lesajnáló félmondatokat vesztegetett aktuális politikai ellenfeleire. Csakhogy 2025-re nyilvánvalóvá vált, hogy ez a módszer nem működik, megváltozott a politikai klíma, olyan ügyek égtek rá a kormánypártokra, amiket már nem lehetett figyelmen kívül hagyni, és közben Magyar Péter és a Tisza Párt megkerülhetetlen erővé nőtte ki magát.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

2010 óta először láttunk olyat, hogy a Fidesz fogást keres az ellenfelén. Sokat töpöröghettek rajta, miért nem sikerül a megszokott módszerekkel földbe döngölniük Magyart, 2025 tavaszán aztán úgy tűnt, hogy megtalálták az okot: az internet poklát.

-50%

Csatlakozz most fél áron a Körhöz, és olvass tovább!

Kövesd velünk a kampány hajráját, fizess elő most 50% kedvezménnyel!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
választás 2026 POLITIKA harcosok klubja dopeman Digitális Polgári Körök fidesz Budapest magyar péter Tisza Párt Győzelmi terv 2026 orbán viktor Orbán Balázs szentháromság tér németh balázs választás 2026
Orbán tíz éve hízeleg Trumpnak, az eredmény: néhány kedves szó egy kihangosított mobiltelefonból

A miniszterelnök és a Fidesz-holdudvar nem győzi segíteni, támogatni Donald Trumpot és környezetét, de annyit sem tudtak elintézni, mint Gyurcsány Ferenc 2006-ban.

Herczeg Márk
vélemény

Orbán Balázs vezetheti Orbán Viktor választási kampányát

2010 óta először nem Gyürk András lesz a Fidesz országos kampányfőnöke. A politikai igazgató megbízása arra utal, hogy Orbán Viktor testközelből vezérli majd a jövő évi választási kampányt.

Rényi Pál Dániel
POLITIKA

Budapesten zárja a kampányát Orbán Viktor

Eddig Székesfehérváron volt az utolsó állomás.

Windisch Judit
POLITIKA

Buda Péter: A határ szerbiai oldalán tervezett hamiszászlós műveletről már korábban tudni lehetett kiszivárgott információk alapján

„Arról, hogy hazai érdekeltségű kritikus infrastruktúra mellé elhelyezett robbanószerkezetet fognak találni a választást megelőző két hétben, számtalan alkalommal beszéltem az elmúlt hónapokban” – írja a nemzetbiztonsági szakértő. Rácz András is egy hasonló forgatókönyvet vázolt fel a napokban.

plankog
POLITIKA

Orbán előre meghirdetett országjárásba kezd, kiáll a terekre

Kérdés persze, hogy ezeket a tereket mennyire kerítik majd el, és beengednek-e oda nem fideszeseket is.

Windisch Judit
POLITIKA

Konténerekben hordják Dubajba a Matolcsy család vagyontárgyait

Leginkább Matolcsy Ádám oldtimer sportautóit. A 444 értesülései szerint Matolcsy György is hónapok óta életvitelszerűen Dubajban tartózkodik.

Rényi Pál Dániel
POLITIKA

A Fidesz csinált egy videót, amiben felsorolják, szerintük milyen bűncselekményeket követtek el a Lázár ellen tüntető cigányok

Közben Orbán Viktor egy mai videójában is bűnözőkként hivatkoznak az ellentüntetőkre. Nem derül ki, a bűnlajstromok jogerős ítéleteket jelentenek, ahogyan az sem, honnan szerezte meg ezeket a személyes adatokat a kormánypárt.

Bábel Vilmos
választás

„Küldöm a heti MP-s információkat” – ezzel küldték egy lehallgatás részleteit egymásnak az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársai

A 444 birtokába került dokumentumokból kiderül, az AH lehallgatott egy Tisza párt körül sertepertélő üzletembert. A cikkünk készítése közben váratlan dolog történt: az AH nemhogy válaszolt a kérdéseinkre, hanem egy munkatársuk személyesen mondta el a Hivatal álláspontját.

Kaufmann Balázs, Windisch Judit
POLITIKA

Nem, nem szabadna úgy látnunk Magyarország miniszterelnökét, hogy mulatósra kalimpál

Valaki mentse már meg Orbán Viktort a saját kampánycsapatától! Hát Gyurcsány Ferenc nem ripacskodott ilyeneket!

Urfi Péter
vélemény

Orbán Szolnokon: Adolf cirkált, az eső esett, a résztvevők pedig alig várták, hogy hazamehessenek

A miniszterelnök szolnoki országjárásán nem volt valódi konfliktus. A helyszínt a fekete ruhások és a valtonosok biztosították, de civil ruhás rendőrökkel is találkoztunk. Orbán beszédét Győrfi Mihály szolnoki polgármester és Havasi Bertalan is meghallgatta.

Németh Dániel, Molnár Kristóf
POLITIKA

Minden eljárást megszüntettek Ruszin-Szendi Romulusz ellen, visszakapja a fegyverét

Pócs János ellen pedig első fokon pert nyert a tiszás politikus.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Provokáció minden mennyiségben: az „ukrán aranykonvojügy” felépítésével a Fidesz megmutatta, hogy nagyon messzire hajlandó elmenni a győzelemért

Az ukrán pénzszállítmány feltartóztatása rettentően erős kampányfegyver lehet. Alkalmas arra, hogy befeketítsék vele a Tiszát, zsarolják vele Ukrajnát, és üzenjék a választónak, hogy a Fidesszel nem lehet szórakozni. Ehhez azonban sokszoros szintlépés kellett a pártállamtól és segítőitől.

Windisch Judit
belföld

Kubatov Gábor részletesen elmesélte, hogy milyen új kampánymódszereket alkalmaznak Magyar Péter ellen

Orbán Balázs vezette be az új rendszert. Felgyorsult élet, közösségi média, posztolás, mérések, mérések, mérések. Kubatov azt is bejelentette, hogy az egyéni jelöltek 40 százalékát lecseréli a Fidesz, és elárulta, mi volt az eredeti családneve.

Rovó Attila
POLITIKA

Van egy lakáshotel a Nagykörúton, ami pontosan úgy néz ki, mint a szoba, ami a radnaimark.hu-n látható

Radnai Márk a 444-nek azt mondta, soha életében nem járt az apartmanban. A weboldalra közben kikerült egy dátum.

Bábel Vilmos
POLITIKA

Orbán Viktor káosszal, nyomással és szervezett fenyegetéssel riogatott már hajnalban

Óriási a tét, mondta, a változtatás pedig veszély.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Két olyan helyszíne is volt ma az országjárásoknak, ahol valóban összevethető az Orbánra és a Magyarra kíváncsiak száma

Orbán közösségi médiás stábja trükkös fotópárokat készít napok óta annak bizonyítására, hogy Magyar rendezvényein alig vannak. Két tér is segít ennek eldöntésében.

Haszán Zoltán
POLITIKA

A kormány videórészleteket rakott ki arról, hogyan hallgatták meg a volt tiszás informatikust az Alkotmányvédelmi Hivatalban

A 19 éves Gundalfot kétszer hallgatták meg. Az AH-sok egy ponton azt mondják neki, hogy „attól függetlenül, hogy mi Rogán gonosz kutyái vagyunk, rajta tartjuk a szemünket ezen is, mi minden magyar állampolgár titkosszolgálata vagyunk, nem a kormányé”.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Lázár szerint ha nincsenek migránsok, akkor ott vannak a cigányok, „hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák”

Mert ilyen munkára „a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek” – mondta a miniszter, akinek nem ez az első vaskos cigányozása.

Haász János
belföld

7+1 keresztény-konzervatív, polgári gondolat az első Digitális Polgári Kört megalapító stricitől

Mármint Dopemantől. Figyelem, szókimondó szövegek.

Herczeg Márk
filozófia

Ügyvédje szerint nincs jó állapotban Szabó Bence volt rendőrszázados

Az ügyvéd nem számított rá, hogy ilyen gyorsan meggyanúsítják védencét.

Fődi Kitti
belföld

Fideszes kampányvideó: ha a Tisza nyer, fejbe lövik az apádat

Magyar Péter szerint „ezzel a videóval a Fidesz tényleg minden határt túllépett”, mert a kormánypárt „ártatlan gyerekek képével és a kivégzés rémképével” kelt félelmet egy egész országban.

Urfi Péter
POLITIKA

Megszólalt a szegedi DPK-gyűlésen Orbánékat a gyerekvédelemről felkérdező férfi

„Miért hazudtok a gyerekekről?” - kérdezte Zsolt Orbán Viktortól a szegedi DPK-gyűlésen. Számára szegediként egyértelmű volt, hogy ha jön a miniszterelnök, részt akar venni a rendezvényen. Hiába tiszásozta le Lázár János a kérdései miatt, nincsen semmilyen szervezetszerű kapcsolatban a Tisza párttal.

Takács Lili
belföld

Ha ez volt minden idők legnagyobb Békemenete, hogy háromszorozta meg a Tisza 5 hónap alatt a saját létszámát?

És hány éves a kapitány?

Diószegi-Horváth Nóra
ünnep

A Fidesz és a holdudvara Eckü heréjével tölti a kampány utolsó napját

Gulyás Gergely nem szeretné, ha Eckü a fejére rakná a heréjét, Németh Balázs alternatív univerzumában tömegek pártoltak át a heremutogatás miatt a Fideszhez, Tóth Gabi pedig drogos kutyákról beszél.

Inkei Bence
belföld

Orbitálisat hazudnak Orbánék a legújabb plakátjukon

Megszaladt a szépítés a kormányzati kommunikációban az üzemanyagárakról.

Székely Sarolta
gazdaság

Orbán szerint a Tisza „kiszivárgott” csomagjától az ember libabőrös lesz, vagy kihullik a haja

Szerinte biztosan igazi a dokumentum, mert rajta vannak az aláírások, ő maga is látta.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Orbán fellépett Szombathelyen a színpadra, és legalább öt percig csak a hangos ellentüntetőkkel foglalkozott

A beszéde alatt végig hallatszott az ellentüntetők zaja.

Fődi Kitti
POLITIKA

Lehallgatott felvétel nyomán támadja a kormányzat Panyi Szabolcsot, az orosz befolyási kísérletekről cikkező újságírót

Nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen Panyi Szabolcs újságíró egy forrásával beszél. Szóba kerül Szijjártó telefonszáma is, amelyet Panyi odaadott egy külföldi szolgálatnak csekkolásra.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

Egy bocsánatkérés nem volt elég Lázártól a cigányozás miatt, megtette még egyszer

Meghívott minden cigányt - és a főnökeiket is - egy kávéra, akiket megbántott a szaros wc-s mondásával. Közben képes olyan szavakat is használni, amit csak a mihazánkosok szoktak.

Windisch Judit
POLITIKA

Azonnali vizsgálatot rendelt el Orbán Viktor a Tisza állítólagos adatszivárgásával kapcsolatban

Magyar Péter szerint az „adatlopási ügyben” Orbán túltolta a viccet.

Benics Márk
POLITIKA

Németh Balázs Drebin hadnagyot megszégyenítő nyomozói munkát végzett egy plakáton

Egyébként színésznek sem utolsó, ahogy rácsodálkozik Zelenszkijre, az kőkemény!

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Itt a Fidesz legújabb módszere: Magyar Pétertől idézni, vagy AI-jal elmondatni vele olyan mondatokat, amiket a valóságban soha nem mondott

A megyei lapok kezdték egy október 23-ra vonatkozó kamuidézettel, aztán Orbán Balázs folytatta egy olyan videóval, amelyen az AI-Magyar Péter beszél a nyugdíjakról.

Rovó Attila
POLITIKA

Az Orbán családban 20 ezer forintot kap locsolásért egy 2,5 éves kisgyerek

A miniszterelnök a fiúunokáival ment meglocsolni az édesanyját. A piros tojás és a csokinyuszi mellé a húszezres is odaröppent az unokák zsebébe.

Keller-Alánt Ákos
belföld

Orbán kirakott egy videót az évértékelőjén megjelent celebekről, több mint felüknek volt rendőrségi ügye

„Főnök! Én szeretlek, tisztellek, és köszönöm, hogy vezetsz minket a jóra!”

Rovó Attila
POLITIKA

A digitális honfoglalás elsősorban Menczer Tamást gyalulta le

Pár hónapja még úgy tűnt, ő vezeti majd a harcosokat egészen a választásig. A Digitális Polgári Körök kora viszont maga alá temette.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Orbán megzavarodott: a győri fiaskó után önmagát maffiózóként ábrázoló, drogos szóviccet elsütő képet posztolt szombaton reggel

A posztban Dopeman vele készült beszélgetését promotálja. Az adásban a rapper Orbánt keresztapához, Magyar Pétert pedig fiatal, ambíciózus, a Család vezetését átvenni kívánó renegát maffiózóhoz hasonlítja, amire Orbán egyetértően bólogat és jókat nevet.

Szily László
POLITIKA

Orbán Balázs helyett Kaminski Fanny lett a kulcsszereplő az Orbán-kampányban

A napi tartalomgyártási kényszer és a nem javuló eredmények újraírják a szerepeket a Fidesz-stábban. Egy március eleji belső mérés szerint minimum öt százalék a hátrányuk a pártválasztók között.

Rényi Pál Dániel
POLITIKA

Soros után ezúttal Romuluszt írt egy megperzselt disznóra Pócs János jászsági fideszes képviselő

A fideszes humor legjava annyira bejött Menczer Tamásnak, hogy meg is osztotta a Harcosok Klubjában.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Orbán anyját is bevetették a finisben, hogy elmondja, fia már négyévesen kívülről tudta a Toldit

„Honnan tudta meg, hogy ukrán fenyegetéseket kapott a fia?” – hangzik el a kérdés a videóban.

Mészáros Juli
POLITIKA

Gáspár Evelin úgy meginfluenszálta Szijjártó moszkvai útját, hogy pislogni sem mersz közben

Ti mit vittetek volna amúgy az oroszoknak ajándékba?

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Csütörtök este Orbán egyszerre volt Kádár, Horn Gyula és mocskosfradi666, a lelkes kommentelő

„Nehogy már nekem idejön valaki, és elmagyarázza nekem, hogy mi a futball. Hát hogy?” Döbbent beszámoló az estéről, amikor Orbán Viktor olyan őszinte volt, mint évtizedek óta soha.

Szily László
foci

A magyar politikai elit digitális harcosai most aztán szétinfluálják a fiatalokat

Ha volt is olyan fiatal a közösségi oldalakon, aki ellen tudott állni az ötvenes stricinek, egészen biztos, hogy a Wing Tsun Kung Fu-t művelő Simicskónak és a bábozó Takács Péternek nem fog tudni ellenállni.

Mészáros Juli
INTERNET

Orbán alig bírta kinyitni a szemét, úgy jelentette be, hogy indul a szerb határra

És azt is mondta, hogy most indulnak a katonák, hogy járőrözzenek a vezetéknél. Pedig elvileg régóta védjük katonailag az energiainfrastruktúrát, sőt, az „ország minden négyzetcentiméterét”.

Rovó Attila
POLITIKA

Cikkünkre reagálva a Miniszterelnöki Kabinetiroda feltárt olyan bizalmas információkat is, amire velünk titoktartási nyilatkozatot irattak alá

És kitartanak amellett, hogy MP nem Magyar Pétert jelenti a dokumentumokban.

Kaufmann Balázs, Windisch Judit
POLITIKA

Adolf, Malac, az MMA-harcos, Kubatov kísérője és Lázár beosztottja - őket küldték rá az ellentüntetőkre a Fidesz győri kampányeseményén

Helyszíni felvételek alapján beazonosítottuk, kik voltak azok, akik erőszakkal kiszorították az ellentüntetőket a polgárváros főteréről, miközben Orbán beszélt. A rendőrség sehol sem volt.

Németh Dániel, Német Szilvi
POLITIKA

Pintér Sándor Szabó Bencéről: A kollégák, akikkel ő együtt dolgozott, azok őt egyszerűen árulónak tartják

Azt, hogy két független szerv közül az egyik a másikat nyomás alá helyezze, a belügyminiszter nehezen tudja értelmezni.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Gulyás Gergely szerint Pálinkás százados tehetségtelen katona volt

„Az illető kellően tehetségtelen volt katonának ahhoz, hogy a Tisza Párt politikusaként akarja folytatni, és most ezért talál ki hazugságokat” – mondta.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

Németh Balázs azzal kampányol, hogy utálják, mint a szart

A Fidesz 15. kerületi jelöltje pár naponta beszámol arról, mit tettek a plakátjaival, képmásával.

Herczeg Márk
választás

Mit árult el saját magáról Orbán a podcastcunamiban?

Olyan sok interjút adott mostanában, hogy az MCC Feszten már alig tudtak mit kérdezni tőle. A felesége szeretné, ha visszavonulna, titokban ipadezik, van, hogy szomorúan megy haza, már Azahriah sem deríti jobb kedvre.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Orbán a Dankó rádió hallgatásával próbálja kompenzálni Lázár cigányozását

Elég nagyot üthetett a Fideszen Lázár wc-pucolós mondata.

Windisch Judit
POLITIKA

Megtaláltuk a trollfarmot, ahonnan álprofilok százával ontják a fideszes kommenteket a Facebookon

Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökségnek hívják, ez az a cég, amely a Digitális Polgári Köröket is szervezi. Több mint száz ember dolgozik a Kassák Lajos utcai irodájukban, a „legbelső kör feladata" pedig, hogy a Facebookon úgy tűnjön, tömegek állnak a Fidesz mögött.

Német Szilvi
Média