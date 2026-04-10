Orbán Viktor káosszal, nyomással és szervezett fenyegetéssel riogatott már hajnalban

Csütörtök este, fél 10 után pár perccel Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon tudatta, hogy péntek reggel 7:30-kor „fontos üzenettel” jelentkezik majd „minden magyarnak”.

Mivel a péntek hagyományosan a miniszterelnöki interjú napja, de annak nem szoktak ekkora feneket keríteni, várható volt, hogy valami erőssel készül a választás előtt. Na de mi volt ennyire fontos?

Nem, a miniszterelnök nem ezekről beszélt, hanem komoly arccal és a háttérben magyar zászlókkal előbb felsorolta az elmúlt 16 év „közösen” elért eredményeit, majd azt állította, hogy ezeket az eredményeket veszély fenyegeti, és nemcsak a háborúk miatt jelentkező „energia- és pénzügyi válság” miatt, hanem azért is, mert „ellenfeleink semmitől sem riadnak vissza, hogy megszerezzék a hatalmat”. Orbán szerint most nem a széthúzás ideje van, hanem az összefogásé, ezért mindenkit arra kért, hogy beszéljen a családjával, ismerőseivel, barátaival, mert a tét óriási, és vasárnap szavazzanak a Fidesz-KDNP-re.

Vagyis a választás előtti utolsó munkanapon a miniszterelnök az elmúlt időszakban gondosan épített narratívát sulykolta, miszerint „ellenfeleik” (beszéljünk világosan, ha már ő nem tette: a Tisza Pártra gondolt) azok, akik a választási eredményeket megkérdőjelezhetik. Ez a gondolatkör megjelent már korábban is, Orbán Balázs is beszélt arról, hogy attól tart, az ellenzék nem fogja elfogadni a választási vereséget.

Miközben a Medián tegnap olyan mandátumbecslést közölt, ami alapján a Tiszának biztos kétharmada lesz, de már a kormányközeli közvélemény-kutatók is azt pedzegetik, hogy nem lesz annyira fényes a választási eredmény a Fidesznek. A Nézőpont Intézet múlt héten olyan előrejelzést közölt, amely szerint 66 egyéni mandátumot szerezhet a Fidesz-KDNP - ami jelentős visszaesés a 2022-es 87 egyéni győzelemhez képest -, az Alapjogokért Központ pedig csütörtökön olyan kutatást közölt, miszerint a regnáló kormányból nemcsak Hankó Balázs (Pest megyei 6-os, gödöllői központú körzet), hanem Tuzson Bence (Pest megye 5., Göd-Dunakeszi) is elveszíti egyéniben a választást. Az Alapjogokért szerint is veszíteni fog a választókerületében a Fidesz kommunikációja környékén felbukkanó mindhárom jelölt, Vitályos Eszter kormányszóvivő, Menczer Tamás Fidesz-szóvivő és Németh Balázs, a frakció szóvivője.

Nem csoda hát, hogy a miniszterelnök magasra tette a lécet péntek hajnalban.

Orbán péntek reggeli teljes beszéde így hangzott:

„Tisztelt honfitársaim! Vasárnap választunk, nem csak kormányt, sorsot a hazának. 16 év alatt egy düledező országból stabil és biztonságos hazát építettünk együtt. Hazaküldtük az IMF-et, megadóztattuk a bankokat és a multikat, s így megszüntettük Magyarország kiszolgáltatottságát. Egymillió új munkahelyet teremtettünk, pedig mindenfelől mosolyogtak, amikor ezt vállaltuk. Bevezettük a 13. és 14. havi nyugdíjat, a minimálbér emelésével pedig elértük, hogy a bérek a négyszeresére emelkedtek. Bevezettük a rezsicsökkentést és megvédtük a magyar családokat az elszálló üzemanyagáraktól. Kerítést építettünk, és megálljt parancsoltunk az illegális migrációnak. És képesek voltunk, ha kellett Brüsszel ellenében is nemet mondani a háborúra. Ezek mind a mi közösen elért eredményeink.

De most az a veszély fenyeget, hogy mindazt, amit együtt felépítettünk, elveszíthetjük.

A világban dúló háborúk mellett egy olyan energia és pénzügyi válság kopogtat Európa ajtaján, amelyből Magyarország sem maradhat ki. Ráadásul ellenfeleink semmitől sem riadnak vissza, hogy megszerezzék a hatalmat. Külföldi titkosszolgálatokkal játszanak össze. Erőszakkal fenyegetik a híveinket és koholt vádakkal választási csalást kiáltanak már a választás előtt. Tüntetéseket és balhét szerveznek már most, mielőtt megszámolták volna az önök voksait. Beszéljünk világosan. Ez egy szervezett kísérlet arra, hogy káosszal, nyomással és nemzetközi lejáratással megkérdőjelezzék a magyar emberek döntését.

Tisztelt honfitársaim! Ez most nem a széthúzás, nem a harag és nem a gyűlölködés ideje. Magyarországnak most összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége. Mi nemzeti egységet hirdetünk, és az előttünk álló nagy európai válságban minden magyar családot meg fogunk védeni. Ehhez a kulcs most vasárnap az önök kezében van. Kérem, beszéljenek családjaikkal, barátaikkal, ismerőseikkel, mondják el nekik, hogy a tét óriási, a változtatás veszély, a Fidesz a biztos választás. Kérem, szavazatukkal támogassák a Fidesz-KDNP-t. Isten óvja Magyarországot, hajrá magyarok!”

A teljes videót itt lehet megtekinteni:

