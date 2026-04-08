A Medián biztos kétharmadot jósol a Tiszának

Mandátumszámítást készített a legutóbbi öt reprezentatív felmérése alapján a Medián, eszerint a Fidesz 49-55, a Tisza Párt 138-143 képviselői helyre számíthat, ami sima kétharmados többséget jelent Magyar Péteréknek – írja a HVG. A Medián szerint valószínűleg bejut a parlamentbe a Mi Hazánk is, 5 vagy 6 mandátumra esélyesek.

A közvélemény-kutatást február utolsó hetében és márciusban végezték, összesen ötezer fős mintán.

Fotó: Németh Dániel/444

A Medián szerint kevéssel a választások előtt a szavazókorú népesség 48 százaléka készült arra, hogy a Tisza Pártra szavaz, 30 százalék a Fideszre, 4 százalék a Mi Hazánkra, 2 százalék a DK-ra, 1 százalék az MKKP-ra adná a voksát, 15 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni, illetve biztos volt abban, hogy nem fog szavazni.

A korábbi öt reprezentatív felmérés adatainak összesítése alapján azt is megvizsgálták, hogy miként változtak a párpreferenciák a 2022-es választás óta. Eszerint a Fidesz elveszítette 2022-es bázisának egynegyedét, de még az EP-választás óta is jelentős a korábbi kormánypártiak lemorzsolódása. A Tisza Párt továbbra is a fiatalok körében a legerősebb, sőt hónapról hónapra erősödik. Egyedül a nyugdíjaskorúak körében van előnyben a Fidesz, a 64 évnél idősebbek csaknem fele támogatja a kormánypártot, és csupán 29 százalékuk a Tiszát.

Azt is írták, hogy a diplomások és az érettségivel rendelkezők abszolút többsége a Tiszát támogatja, csak negyedük-ötödük fideszes. A szakmunkásképzőt végzetteknél egy kicsivel vezet a Fidesz, a nyolc osztályt vagy kevesebbet végzettek körében viszont már jelentős az előnye. A lakóhely típusa szerint már nincsenek ilyen nagy eltérések, bár továbbra is igaz, hogy minél nagyobb egy település, annál nagyobb arányban támogatják az ott élők a Tiszát, és minél kisebb, annál népszerűbb a Fidesz.

Magyar Péter az országjárása kalocsai állomásán reagált is a becslésre, a Telex tudósítása szerint azt mondta:

„Senki ne hagyja magát megtéveszteni és elaltatni, nem közvélemény-kutatást kell nyerni, és legalább 30-40 olyan körzet van, ahol 1000 szavazaton belül van a különbség. Úgyhogy ebből lehet egy kétharmados Tisza-győzelem is, és egy nagyon gyenge győzelem is”

Hozzátette, másról már csak babonából sem beszél. „Látva ezt az embertömeget, én azt üzenem mindenkinek Magyarországon, hogy nem kell félni, itt van három-négy nap múlva egy rendszerváltás” – fogalmazott. Arról is beszélt, „pontosan tudja”, hogyan akarják „megvenni a szavazatokat, láncszavazásokat szervezni, buszoztatni, hogyan akarják arra kényszeríteni az embereket, hogy fotózzák le a szavazólapjaikat”, végül arra kérte a polgármestereket és rendőröket, hogy „szerezzenek érvényt a választás napján a törvénynek”.