„Küldöm a heti MP-s információkat” – ezzel küldték egy lehallgatás részleteit egymásnak az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársai

Egy magyar üzletember, akit a cikkben F-nek fogunk hívni, 2025. január 2-án felhívta egy jóbarátját. Politikáról beszélgettek: a Tisza esélyei, a Fidesz ereje, Magyar Péter és Orbán Viktor kerültek szóba. Átlagos beszélgetés volt, amit akkor és azóta is sokan folytatnak közélet iránt érdeklődő magyarok a barátaikkal. Azt azonban nem tudták, hogy ezt a telefonbeszélgetést más is hallja.

Ez az üzletember amúgy előszeretettel ajánlotta kiterjedt kapcsolatrendszerét ellenzéki pártoknak, így tett a Tiszával is, nem sokkal azután, hogy Magyar Péter feltűnt. Magyarék egy ideig igénybe is vették a segítségét, így F. 2024 végén és 2025 elején számos Tisza körüli emberrel is tartotta a kapcsolatot.

Ezt onnan tudjuk, hogy kiderült számunkra: hosszabb ideig lehallgatta F-et az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH).

A cikkünk megírása során pedig nem várt dolog történt: megkeresésünkre az Alkotmányvédelmi Hivatal nemhogy válaszolt, hanem egy kijelölt munkatársát elküldte velünk beszélgetni, így az általa elmondottak a cikkben az AH hivatalos álláspontjaként szerepelnek majd.

Rajta kívül természetesen számos más forrással beszéltünk, köztük a lehallgatott üzletemberrel, többekkel azok közül, akiket hívott és több nemzetbiztonsági forrással is validáltattuk a hozzánk került információkat.

MP az valaki vagy valami?

Két hete birtokunkba jutott két dokumentum, amelyek F. lehallgatására utalnak. Az egyik dokumentum egy e-mail, amely húsz hívás és sms rövid leiratát tartalmazza. Ezekből kiderül, 2024 decemberében és 2025 januárjában a lehallgatott F. számos találkozót szervezett a gazdasági és politikai közélet szereplőivel – főként ismerten ellenzéki figurákkal – és a Tisza párt körüli önkéntesekkel. Azt nem tudjuk, hogy ezeken a találkozókon mi hangzott el, de az azok szervezéséről szóló üzenetek és hívások leirata ott van ebben a jelentésszerű e-mailben. Az e-mailt pedig ezzel a felütéssel kezdték:

„Tisztelt Kollégák! Küldöm a heti MP-s információkat:”

Részlet a birtokunkba jutott e-mailből. Fotó: 444

Az általunk megismert, hívásokat és sms-eket tartalmazó leirat a 2024. december 21-től 2025. január 7-ig tartó időszakra vonatkozik. Ám az abban leírtak arra utalnak, hogy a lehallgatások ennél hosszabb időtartamban zajlottak.

Azt, hogy az általunk megismert e-mailben idézett hívások és üzenetek valóban megtörténtek, több forrásból ellenőriztük. Maga a lehallgatott fél és több, a vonal másik végén lévő ember validálta mindezt, ugyanakkor mindannyian anonimitást kértek.

Az alábbi négy lehallgatott beszélgetést például a Tisza párt önkénteseivel folytatta az illető. Ezek jól mutatják, hogy milyen információkat nyertek azok, akik lehallgatták őt. A jobb olvashatóság kedvéért íme a leiratuk:

[Az üzletember] 2024. 12. 21-én hívta [X]-et és találkozót beszéltek meg az [helyszín] parkolóba.

[Az üzletember] 2024. 12. 29-én hívta [X]-et és találkozót beszéltek meg másnapra. 2024. 12. 30-án még pontosítanak, délelőtt [helyszín], délután az [helyszín] parkolóban találkoznak.

Január 6-án 14:45 órakor [X] SMS üzenetet küld [az üzletembernek]: [Az sms tartalma]. Később 17:11 órakor [az üzletember] felhívja, hogy megbeszéljék a találkozót. Abban állapodnak meg, hogy 18:30 órakor a budaörsi [helyszín] találkoznak.

[Az üzletember] 2025.01.06-án beszélt [X]-szel. [X] elmondja, hogy most nem működik a Signal ezért hívta így. Kérdezi [az üzletembertől], hogy mi volt az [X]-szel történt találkozón. [X] visszahívást ígér neki.

Részletek a lehallgatások leirataiból. Fotó: 444

Az általunk megismert e-mailen a feladónál az AH egyik vezető beosztású tisztjének, a címzettek között pedig másik öt AH-s tiszt neve szerepel – ezt nem csak nemzetbiztonsági forrásainktól tudjuk, hanem maga az Alkotmányvédelmi Hivatal is elismerte. Elmondták, hogy F., az üzletember valóban a látókörükbe került egy ügy kapcsán, ez adott jogalapot a lehallgatásokhoz. Minderről bizalmas dokumentumokat is mutattak, amelyek részleteit nem ismertethetjük, erről titoktartási nyilatkozatot irattak velünk alá.

Az AH szerint pedig azért illethették az MP rövidítéssel a lehallgatások összesítését, mert az a „Magyar Proliferáció” rövidítése, nem Magyar Péteré.

Hogy mit jelent a proliferáció? Maga a kormány így határozza meg: „Proliferáció alatt a tömegpusztító fegyverek (atom-, biológiai- és vegyi fegyverek) és a kettős-felhasználhatóságú termékek, illetve az előállításukhoz és célba juttatásukhoz szükséges eszközök nem kívánatos továbbadását, veszélyes elterjedését értjük”. Ezek szerint ilyesmit tervezhetett ez az üzletember?

Furcsa indoklás ez az AH részéről, hisz nehéz elképzelni, hogyha F-nek volt is bármi köze például fegyverkereskedelemhez, akkor azt a „magyar proliferáció” kifejezéssel illetnék. Nemzetbiztonsági forrásaink szerint sem életszerű ez a magyarázat, de van egy ennél beszédesebb körülmény is, ami miatt nehezen elképzelhető, hogy az MP rövidítés az e-mailben a „Magyar Proliferáció” rövidítése lenne.

A lehallgatásokat tartalmazó általunk ismert e-mailes leiratok ugyanis egyetlenegy olyan beszélgetést sem tartalmaznak, amelyeket F. olyan emberrekkel folytatott volna, akik bármilyen módon érintettek lehetnének abban az ügyben, ami miatt ő az AH látókörébe került.

Ezzel szemben – egy-két kivételel – minden beszélgetést olyan emberekkel folytatta F., akik a Tisza párt támogatói, vagy önkéntesei, esetenként a sokszor a nyilvánosságban is MP-ként is hivatkozott Magyar Péter munkatársai.

Erre azt mondta az Alkotmányvédelmi Hivatal, hogy ha például egy „prominens” személy kerül elő egy lehallgatás során, akkor azt jelezni szokták a feletteseiknek, ezért hát a gyűjtés. Az F-ről az e-mailben összegyűjtött lehallgatásokban azonban nem csak más üzletemberek, politikus és közéleti szereplőnek mondható alakok tűnnek fel, hanem a Tisza párt nyilvánosságban nem annyira ismert önkéntese és F. egy barátja is.

Nemzetbiztonsági forrásaink továbbá kiemelték: titkosszolgálatok hivatalos ügyben korlátozottan kommunikálnak e-mailben, még akkor is, ha az intranetes, belső hálózaton fut. Az általuk végzett feladatokról leginkább papír alapú, nagyobb részben titkosított dokumentumokat állítanak elő.

Lehallgatások anyagait biztosan nem szokás ilyen formában továbbítani egymásnak, azok nyersanyaga is minősített.

Arról tehát az AH tájékoztatása alapján meggyőződtünk, hogy volt jogalapja az üzletember esetében a lehallgatásnak – bár ő maga kérdésünkre tagadta, hogy bármi olyan tevékenységet folytatott volna, ami őt az Alkotmányvédelmi Hivatal látókörébe helyezte volna. Azt is tudjuk, hogy a vele szemben zajló, lehallgatásokat is használó AH-s vizsgálat később lezárult.

Nemzetbiztonsági forrásaink szerint ha megalapozott lett volna a gyanú F. ellen, akkor súlyos kockázatot vállaltak az AH tisztjei azzal, hogy e-mailben küldték el egymásnak a lehallgatások anyagait. Az pedig, hogy a kiemelt beszélgetésekben fegyverkereskedésre nincs utalás, hanem F. Tisza párt körüli tevékenységéről van szó, különösen aggasztó – mondják egybehangzóan. Egyébként a múlt héten Szabó Bence százados is arról beszélt, hogy a Tisza párt informatikusainak ügyéről kizárólag a hivatalos ügymeneten kívül, egyszerű Word dokumentumban jelenthettek feletteseiknek.

A másik dokumentum

A fent ismertetett e-mail tartalmazza a lehallgatott illető egy 2025. január 2-án folytatott telefonbeszélgetésének összefoglalóját is. Ezt a beszélgetést nem tiszásokkal és nem a gazdasági élet valamelyik szereplőjével folytatta, hanem – elmondása szerint – egy barátjával, aki amúgy autókereskedő. Ez az a beszélgetés, amire a cikk elején is utaltunk. Ebben kötetlenül beszélgetnek a politikai helyzetről, Magyar Péter év végi köszöntőjéről és a politikus esélyeiről, amivel kapcsolatban kiderül, az üzletember szkeptikus. „Orbán még börtönbe is juttathatja Magyart” – mondta a telefonban, mire a barátja így reagál: „ezt nem teheti meg, mert akkor az emberek utcára vonulnának, és Orbán úgy járna, mint Ceaușescu Romániában”.

Ennek a beszélgetésnek a leirata az e-mailben. Fotó: 444

Azért fontos ez a bejegyzés, mert szó szerint ugyanez a szöveg egy másik, hozzánk eljutott dokumentumon is feltűnik.

Ez a másik dokumentum is az Alkotmányvédelmi Hivatalban keletkezett. Egy olyan információs jelentésről van szó, amelyet a felsőbb vezetőknek küldenek időnként az operatív tisztek egy-egy, általuk fontosnak ítélt témában. „[Az üzletember] ellenőrzött vonalán keletkezett információk” – ezzel a felütéssel kezdődik, majd ugyanaz a szöveg jelenik meg, ami a fenti e-mailben.

Ugyanaz a lehallgatott beszélgetés egy hivatalos, titkosszolgálati jelentésen. Fotó: 444

Kérdéseket küldtünk a Tisza pártnak az üzletember lehallgatásával kapcsolatban, amelyre az alábbi választ kaptuk:

„Az úr valóban szervezett találkozókat a TISZA egyes politikusai számára, de már több hónapja megszakítottuk vele a kapcsolatot. Az, hogy a kormányzásra készülő TISZA egyébként mentelmi joggal rendelkező elnökére dolgoznak a magyar titkosszolgálatok és jelentéseket írnak Magyar Péter tevékenységéről és esetleges találkozóiról, az a rendszerváltás utáni talán legsúlyosabb politikai bűncselekmény-sorozat része. Beleillik abba a sorba, hogy Orbán Viktorék a titkosszolgálatokat felhasználva akarták tönkretenni a legerősebb magyar pártot. Ez tulajdonképpen egy puccskísérlet a szabad Magyarország ellen. A TISZA-kormány alatt a függetlenné váló nyomozóhatóságoknak és az igazságszolgáltatásnak kell felelősségre vonnia ennek a bűncselekmény-sorozatnak a politikai megrendelőit és végrehajtóit.”

Továbbá az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársa az elmúlt napok titkosszolgálati botrányaira utalva kérte, hogy az alábbiakat írjuk meg a cikkben, ennek a kérésének pedig helyt adunk: „Óriási probléma, hogy a Hivatal ilyen helyzetbe került. Bárki is van hatalmon a politikában, a hivatalnak működnie kell. Minden kormánynak szüksége van erre a szervezetre”.

(A borítókép Kiss Bence munkája)