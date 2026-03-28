A kormány videórészleteket rakott ki arról, hogyan hallgatták meg a volt tiszás informatikust az Alkotmányvédelmi Hivatalban

Előbb csak annak az összefoglalónak a titkosítást oldotta fel az Alkotmányvédelmi Hivatal, ami a Tisza Pártnak dolgozó két informatikus ügyéről szól. Szombaton viszont a kormány honlapjára felkerült egy 50 perces videó is, amiben a 19 éves, Gundalf becenevű, kitakart arcú informatikus meghallgatásából vágtak össze részleteket. Ezt a címet adták neki: Nyilvános az ukrán titkosszolgálatokkal kapcsolatban álló informatikus meghallgatása.

Hogy ehhez a merőben szokatlan publikáláshoz hozzájárult-e a Gundalf, azt nem tudni, de a Mandinert például biztosan nem érte váratlanul a publikálás, mert villámgyorsan cikket írtak belőle. Olyan szélsebesen, hogy 10 perccel az 50 perces videó publikálása után már kint is volt a cikk azzal a címmel, hogy „A tiszás informatikus bevallotta: külföldi titkosszolgálatok szervezhették be, egy későbbi akcióra készíthették fel”.

A két tiszás informatikus ügyéről a Direkt36 írt a héten, majd Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda most már csak volt századosa arccal és névvel is elmesélte, hogyan lett egy gyermekek online szexuális kizsákmányolásának induló (kamu) ügyből egy titkosszolgálati hátteret sejtető történet. A két informatikust valaki arra próbálta rávenni, hogy adjanak információkat a Tisza rendszeréből, majd a kampány előtt döntsék be azt.

A kormány által publikált videó ugyanakkor több kérdést hagy maga után, mint amit megválaszol. Két meghallgatás felvételeit vágták össze, nem tudni, mikori a két beszélgetés, az biztos, hogy 2025. július utáni. Egyiken sincs ott ügyvéd, aki képviselné Gundalfot.

Az elsőn az AH-emberei arról beszélnek, hogy Gundalf lefoglalt eszközein találtak olyan beszélgetéseket, amikben azt találgatta a két (jelenlegi és volt) tiszás informatikus, hogy a magyar titkosszolgálatok akarják őket beszervezni. Erről beszélt Szabó Bence is, a két informatikus üzeneteiből derül ki, hogy megkereste őket egy VE nevű személy, hogy működjenek vele együtt a Tisza informatikai adatainak átjátszásában. Miközben az egész nyomozás gyermekek online szexuális kizsákmányolása miatt indult egy feljelentés alapján, amit a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hotline-vonalán tett valaki. (Szabó szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal lehetett a titkos bejelentő, mert az AH nem végezhet házkutatásokat, lefoglalásokat, de a Nemzeti Nyomozó Iroda igen. Az eljárás alatt is élénk érdeklődést mutatott az AH az ügy iránt.) A gyermekek online szexuális kizsákmányolása szóba sem kerül a meghallgatáson, az AH-sok arról kérdezgetik Gundalfot, hogy miért nem értesítették a szolgálatokat, miután megkörnyékezték őket. Amire Gundalf azt mondja, hogy a Tiszát azonnal tájékoztatták, de a szolgálatokat azért nem keresték meg, mert a gyanújuk szerint éppen a szolgálatoktól érkezett a megkeresés VE nevében.

Ezután azzal fenyegetik meg kevésbé burkoltan, hogy a büntetőtörvénykönyv szerint az is kémkedésnek számít, ha nem jelenti, hogy megkörnyékezték (feljelentési kötelezettség elmulasztása), és már az előkészület és az ajánlkozás is bűncselekmény. De persze elállhatnak a feljelentéstől, ha elmond mindent.

Gundalf azt válaszolta, hogy ő nem kémkedett a Tisza ellen, nem adott át információkat és nem kapott pénzt sem senkitől.

Az AH-osok azt próbálják tőle megtudni, leginkább arrafelé tolják a kérdéseikkel, hogy nem gyanította-e, hogy külföldi érdeklődés van VE megkeresése mögött. Az egyik AH-s azt mondja, hogy nemcsak a jelenlegi magyar kormánypártoknak nem érdeke, hogy a Tisza párt nyerjen, vannak olyan országok, akiknek ez szintén nem érdeke. Egy ponton pedig elhangzik ez is: „attól függetlenül, hogy mi Rogán gonosz kutyái vagyunk, rajta tartjuk a szemünket ezen is, mi minden magyar állampolgár titkosszolgálata vagyunk, nem a kormányé”. Arra rákérdeznek, hogy nem próbálta-e Gundalf megtudni, ki az a VE, de arra nem, hogy Henrynek utánanézett-e.

Szóba kerül, hogy Gundalf gimnazistaként tanulmányokat folytatott a NATO Kooperatív Kibervédelmi Kiválóság Központjában, ami elvileg Tallinnban van. Még gimnazista volt, a githubon amatőr informatikusként osztotta meg a dolgait, amikor kapott egy ajánlatot, hogy tanuljon ebben a központban, informatikai rendszerek védelmére készítik majd fel. Lett egy észt mentora is, online folyt a kurzus, de egyszer egy hétre elutazott Tallinnba, csapatépítésre.

Gundalf elmeséli azt is, hogy felháborította, amikor az oroszok megtámadták Ukrajnát, és miután ehhez pont értett, önkéntesen csatlakozott egy csoporthoz, amelynek célja az ukrán informatikai rendszerek megerősítése volt, mivel nem voltak éppen fényes kibervédelmi állapotok Ukrajnában. Egyszer Kijevben is járt, 2023 október legvégén, november elején. Kibertámadásokban nem vett részt, mostanra már a védekezésben sem. Kijevben találkozott egy Davidov nevű ukránnal, amihez észt mentora, Ragnar irányította. Davidov egy nemzetközi csoportot akart szervezni, de nem csatlakozott hozzá Gundalf. Arról is beszélt még az informatikus, hogy az észt mentora Izraelbe is el akarta küldeni. Azt is mondta, hogy tőle senki nem kért semmilyen adatot Magyarországról, pénzt sem adtak neki.

A második AH-s meghallgatáson Gundalf már azt mondja, hogy sokat gondolkodott azon, amit az AH-sok mondtak neki, és hajlik arra, hogy valami beszervezés jellegű dolog volt, valami későbbi akcióra való felkészítés volt, bár nem derül ki, hogy pontosan mire mondja ezt.

Ami továbbra sem derül ki, hogy ha - ahogy az Alkotmányvédelmi Hivatal állítja a jelentésében - Gundalf tevékenysége „ellenérdekelt titkosszolgálatokkal való kapcsolattartás miatt - évek óta az AH kémelhárítási szakterületének látókörében áll”, akkor mi szükség volt a gyermekek online szexuális kizsákmányolása miatt indított ügyre. A videó arra sem ad bizonyítékot, hogy Gundalf az ukrán titkosszolgálatokkal tartana kapcsolatot, ezt az AH a jelentésében állítja. Arra sincs magyarázat, hogy az AH miért nem értesítette a Tiszát, hogy "ellenérdekelt titkosszolgálatokkal” kapcsolatot tartó személy dolgozik náluk.

A rendőrség jelenleg engedélyköteles haditechnikai eszközök gyártásával gyanúsítja a két informatikust, mégpedig egy olyan öv miatt, amibe kamerát építettek. Gundalfék ezt vitték volna magukkal, ha találkoztak volna személyesen az őket megkörnyékező Henryvel, hogy felvételeket készíthessenek róla. De erre a találkozóra már nem került sor.

Az egyáltalán nem könnyíti meg a súlyos helyzetnek a tisztázását, hogy a Kormányinfón nem hagytak időt erről kérdezni, a titkosszolgálatokat irányító miniszter, Rogán Antal nem szólalt meg, a titkosszolgálatok pedig időnként nyilvánosságra hoznak egy jelentést vagy ezt a videót, de az ellentmondások feloldására nem adnak lehetőséget.

Orbán Viktor délután már azt posztolta, hogy a tiszás informatikus elismerte, hogy beszervezték az ukránok. Ez nem igaz, nem ismerte el, hogy ukránok beszervezték volna.

Szabó Bence egyébként a Partizán pénteki adásában azt mondta, hogy ő rendőrként tényleg nem ért a kémelhárításhoz, de - eljátszva a gondolattal, - ha elhisszük, hogy két ukrán kémről van szó, akkor vajon miért az a módszer, hogy bedöntünk egy pártot, és kiszivárogtatjuk 200 ezer ember adatait.

„Milyen bűnüldözési érdek vagy titkosszolgálati érdek indokolja, hogy emberek adatait adjuk ki azért, hogy két embert lekapcsoljunk? (...) Miért nem kémkedés miatt van az eljárás, miért haditechnikai eszközzel való visszaélés miatt?”