Megszólalt a szegedi DPK-gyűlésen Orbánékat a gyerekvédelemről felkérdező férfi

A szombati szegedi DPK-gyűlés váratlan szereplője lett az a férfi, aki a kormány gyerekvédelmi csődje kapcsán kérdezte fel a miniszterelnököt. A „háborúellenesnek” nevezett fideszes civil rendezvény Lázárinfó-blokkjában a résztvevők is kérdezhették a Lázár-Orbán párost, akik a szokásos alákérdezések mellett váratlan kérdéseket is kaptak:

„Orbánhoz és Tuzsonhoz lenne kérdésem” (a kormány több tagja, így Tuzson Bence igazságügyi miniszter is ott volt a gyűlésen). Tegeződve folytatta: „miért hazudtatok a gyerekekről – az igazságügyi miniszter jelentésére gondolok –, miért nem védtétek meg a gyerekeket?”

Zsolt a szegedi Pick Arénában tartott DPK gyűlésen

Beszéltünk a kérdéseket feltevő Zsolttal, aki megkeresésünkre elmondta, közélet iránt érdeklődő állampolgárként számára triviális volt, hogy ha Orbán Viktor Szegedre érkezik akkor megpróbál eljutni a rendezvényre. Elkötelezettségét mi sem mutatja jobban, hogy ennek érdekében több, különböző Digitális Polgári Körhöz is megpróbált csatlakozni, hogy személyesen is be tudjon jutni a Pick Arénába, de „ez nem igazán sikerült, konkrétan semmi nem történt”. Már az elejétől fogva azt tervezte egyébként, hogy ha sikerül bejutni, akkor valamilyen performansszal megpróbálja valamire felhívni a figyelmet.

Végül arra az e-mail címre, amivel a DPK-kba próbált sikertelenül belépni, kapott egy e-mailt Rákay Philip neve alatt, amelyben a rendezvényt promotálták, ennek segítségével egy kis kanyarral – első körben nem kapott semmilyen visszajelzést a regisztrációról, majd az illetékesek segítségét kérve a helyi országgyűlési képviselőjelölttől kapott regisztrációs levelet – sikerült bejutnia. Zsolt elmondta, hogy őt magát is meglepte, személyivel és a regisztrációs levéllel milyen simán bejutott, kicsit arra számított, hogy még így sem fog bejutni az arénába.

Úgy képzelte, hogy ha máskor nem is, valamelyik hatásszünetben bekiabálja a kérdéseit, amiket otthon előre kitalált. „Ment a műsor, nagyon szürreális volt, mert annyi hülyeséget, amit már máshonnan is hallottam, ott töményen megkaptam. Végig „élvezhettem” a roncsderbit, még a tetszésemet is ki kellett fejeznem annak érdekében, hogy ne tűnjek betolakodónak.” Zsolt azt mondta, hogy a Lázárinfós rész kezdetekor azért már görcsbe rándult a gyomra, tudta, hogy hamarosan eljön az ő ideje. Különösebb ellenőrzés nélkül oda tudott jutni a mikrofonhoz, még igazából várnia se nagyon kellett, mert az ő oldalukról kevesen akartak kérdezni, nem volt sorbanállás, így fel tudta tenni saját kérdéseit:

Miért hazudtatok a gyerekekről? Miért nem védtétek meg a gyerekeket? Ki az a fontos ember, akinek a mocskosságait fedezitek? Miért loptátok el a gyermekeink jövőjét?

A kérdéseire érkező bekiabálások, nézőtéri huhogás egyáltalán nem lepte meg, inkább élvezte a helyzetet. A kérdései feltevése után Zsolt nem maradt végig a rendezvényen, úgy döntött, eljön. A rendezők részéről semmi reakciót nem kapott, kifelé menet viszont néhány nem szervező résztvevő beszólogatott neki.

Lázárinfó Orbánnal Fotó: Bankó Gábor/444

Zsolt azt mondja, szerinte a legfelháborítóbb, hogy a minimális empátia is hiányzik a hatalom tagjaiból:

Egy árva, vagy egy sérült családban, szeretethiányban felnövő gyerekeknek az államnak sokkal többet kellene adnia, mint egy normális családban felnőtt gyereknek, tehát valamilyen módon meg kellene próbálnia kompenzálnia szeretethiányt, és ez sajnos nem történik meg. Ez egy alap emberi dolog lenne, függetlenül a pártpolitikától, az ideológiától, a külpolitikától, a lopástól, bármitől.

Zsolt arról is beszélt a 444-nek, hogy a félelem miatt sokan nem szólalnak fel, nem fejezik ki az egyet nem értésüket. Véleménye szerint áldozat nélkül nem lehet sikert elérni, fel kell vállalni mindenkinek némi kockázatot, kellemetlenséget a cél elérése érdekében. „Szabadságharcos elődeink az életüket is kockára tették, nekünk legtöbbször csak a verbális konfrontációt, a kiállást kell felvállalnunk. Szerencsére egy munkahely elvesztése sem végzetes csapás, át lehet lendülni ezen is. Szerintem ne öncenzurázzuk, ne moderáljuk folyton magunkat, emiatt tartunk ott, hogy egy tucatnyi kollégiumi haver különösebb erőszaktól mentesen mára a markában tartja az egész társadalmat.”

Az egyébként nem zavarja, hogy rögtön sokan trollnak nevezték: „igen, valóban troll vagyok, de én ezt a trollkodást arccal és gerinccel csinálom, ellentétben a szürkefejes kovácspistákkal” - mondta, hozzátéve, hogy a digitális trollfarmok iszonyatos pusztítást végeznek a közéletben.

A kérdéseit hallva Lázár János csípőből letiszásozta, de Zsolt kérdésünkre elmondta, hogy nincsen semmilyen szervezetszerű kapcsolatban a párttal. Nem lepődne meg, hogy ha a kiszivárogtatott adatbázisokban fellelhetők lennének az adatai, hiszen anno a Tisza Világ applikációt ő is letöltötte, de nem tagja semmilyen Tisza szigetnek.