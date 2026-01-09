Minden eljárást megszüntettek Ruszin-Szendi Romulusz ellen, visszakapja a fegyverét

„Tegnap a Pócs-ügynek lett vége, ma pedig a fegyverhasználattal kapcsolatos rendőrségi ügyek is lezárultak. Mindkét esetben győzött az igazság, és így a fegyveremet is visszakaphatom” - tudatta közleményben Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt politikusa.

Ruszin-Szendi úgy kommentálta az ügyek lezárulását:

Én tudtam, hogy ha van független igazságszolgáltatás, csak ez az eredmény születhet. Köszönet mindenkinek több városban, akik hittel és becsülettel szolgálnak, valamint a bátorságukért, mert ki mertek állni a szakmai álláspontjuk mellett.

December 10-én Budai Gyula fideszes képviselő közölte Facebook-oldalán, hogy „szabálysértési eljárás van folyamatban Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnökkel szemben, aki egyben a Tisza párt képviselőjelöltje”. Az ügyészség akkori tájékoztatása szerint Ruszin-Szendi Romulusszal szemben azért indult szabálysértési eljárás, mert május 8-án Szeghalmon, illetve május 22-én Zsákán úgy vett részt egy-egy nyilvános rendezvényen, „hogy a ruházata alatt lőfegyvernek látszó tárgyat viselt”. Az már akkor kiderült, hogy a május 22-i zsákai eset kapcsán a rendőrség megszüntette az eljárást, mert kiderült, hogy Ruszin-Szendi akkor nem viselt fegyvert.

Ruszin-Szendi Romulusz Fotó: Németh Dániel/444

Pócs Jánossal szemen tegnap nyert pert Ruszin-Szendi. Mint írta: „Első fokon ítélet rögzíti, hogy egy országgyűlési képviselő megsértette egy másik ember becsületét és emberi méltóságát, amikor állatokhoz és zsiradékhoz hasonlítva próbált »politizálni«. Ez nem szatíra, nem kemény kritika, nem vélemény. Ez jogsértés. A bíróság eltiltotta a további gyalázkodástól, nyilvános bocsánatkérésre kötelezte, és sérelemdíjat szabott ki.”

Ehhez képest Pócs János egy hurkatöltős videóval jelentkezett: