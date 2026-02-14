Orbán kirakott egy videót az évértékelőjén megjelent celebekről, több mint felüknek volt rendőrségi ügye

A szombati évértékelője után kitett egy videót az Instagramra Orbán Viktor, melyben ismert emberek biztosítják a támogatásukról.
Összesen 13 ember jelenik meg, ha jól számoltuk, mégpedig sorrendben Jaber, Szabó Zsófi, Curtis, Rácz Béla, Gáspár Evelin, Dopeman, Kucsera Gábor, Tápai Szabina, Hajdú Péter, György Hajnalka, Sasvári Sándor, Nyerges Attila és Botka Endre.
A helyzet az, hogy a videó készítőinek sikerült pont úgy alakítaniuk a nagy celebparádét, hogy
több mint felüknek volt rendőrségi ügye, vagy csak simán bevallotta, hogy törvényt szegett.
Egy öregfiúk focitorna díjkiosztóján sértegette egy néző a rappert, aki némi szóváltás után felpofozta az illetőt.
Új toxikus situationship tűnt fel a magyar közéletben Orbán Viktor és Dopeman között. A miniszterelnöknél éppen azután érdeklődtünk a nők bántalmazásáról szóló szövegekről, hogy a rapper stúdiójában járt.
Hajdú kft.-je 280 milliós vagyoni hátrányt okozott az államnak a bírósági ítélet szerint.