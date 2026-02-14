Orbán kirakott egy videót az évértékelőjén megjelent celebekről, több mint felüknek volt rendőrségi ügye

A szombati évértékelője után kitett egy videót az Instagramra Orbán Viktor, melyben ismert emberek biztosítják a támogatásukról.

Összesen 13 ember jelenik meg, ha jól számoltuk, mégpedig sorrendben Jaber, Szabó Zsófi, Curtis, Rácz Béla, Gáspár Evelin, Dopeman, Kucsera Gábor, Tápai Szabina, Hajdú Péter, György Hajnalka, Sasvári Sándor, Nyerges Attila és Botka Endre.

A helyzet az, hogy a videó készítőinek sikerült pont úgy alakítaniuk a nagy celebparádét, hogy

több mint felüknek volt rendőrségi ügye, vagy csak simán bevallotta, hogy törvényt szegett.

  1. Jaber - börtönben volt
  2. Curtis - garázdaság, autóvezetés bódult állapotban
  3. Rácz Béla - „Sokat rosszalkodtam általános iskolai éveimben: loptam, csaltam, hazudtam és rendőrségre járkáltam!
  4. Gáspár Evelin: közokirat-hamisítás, valamint egyedi azonosítójel meghamisítása
  5. Dopeman: volt az Orbán-fej rugdosása miatt egy garázdasági ügye, de ebbe a válogatásba inkább amiatt tettük be, mert munkásságának visszatérő eleme volt a gyökérség.
  6. Kucsera Gábor: kokainhasználat
  7. Hajdú Péter: adócsalás
