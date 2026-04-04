Cikkünkre reagálva a Miniszterelnöki Kabinetiroda feltárt olyan bizalmas információkat is, amire velünk titoktartási nyilatkozatot irattak alá

Reagált cikkünkre a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda. Közleményükben azt írják, a 444 „lebuktatta a Tisza egyik pénzemberét, aki Ukrajnába akart lőport szállítani Magyarországról”. Miután az Alkotmányvédelmi Hivatal titoktartási nyilatkoztatot iratott alá velünk, így nem kommentálhatjuk a Kabinetiroda által írtakat. Nézzük mi történt:

Két hete birtokunkba került két dokumentum, ami arra utalt, hogy lehallgattak egy üzletembert, aki amúgy előszeretettel ajánlotta kiterjedt kapcsolatrendszerét ellenzéki pártoknak, így tett a Tiszával is, nem sokkal azután, hogy Magyar Péter feltűnt.

Az egyik dokumentum egy email volt, amely 20 darab lehallgatás – hívások és sms-ek – leiratát tartalmazza. Mindezt azzal kezdik: „Küldöm a heti MP-s információkat”.

Részlet a birtokunkba jutott emailből. Fotó: 444

A másik fontos dokumentum, ami a birtokunkba került, egy hivatalos Alkotmányvédelmi Hivatalban keletkezett jelentés, amelynek a tartalma megegyezik az e-mailben található egyik lehallgatás leiratával.

Ugyanaz a lehallgatott beszélgetés egy hivatalos, titkosszolgálati jelentésben. Fotó: 444

Elsőként beszéltünk a lehallgatott üzletemberrel, többekkel azok közül, akik a vonal másik végén voltak a lehallgatásokkor.

Az az anyagokból és a lefolytatott beszélgetéseinkből is nyilvánvaló volt, hogy a lehallgatott beszélgetésekről szinte kizárólag olyan tartalmú leiratok szerepelnek az általunk megismert dokumentumokban, amelyek a Tisza pártot támogató gazdasági szereplőkkel, politikusokkal és önkéntesekkel folytatott az üzletember.

Amikor megvoltunk az adatok összegyűjtésével, akkor megkerestük az Alkotmányvédelmi Hivatalt, akik nemhogy válaszoltak, hanem elküldték egy kijelölt munkatársukat velünk beszélgetni, azzal, hogy az általa elmondottak a cikkben az AH hivatalos álláspontjaként szerepelhetnek majd. Kivéve azokat az információkat, amelyeket egy Bizalmas minősítésű dokumentumban mutatott meg nekünk.

A titoktartási nyilatkozat, amit aláírattak velünk.

Amit idézhető módon közölt velünk az AH-s munkatárs, annak lényege az volt, hogy azért illethették az e-mailben MP rövidítéssel a lehallgatások összesítését, mert az a „Magyar Proliferáció” rövidítése, nem pedig Magyar Péteré.

Hogy mit jelent a proliferáció? Maga a kormány így határozza meg: „Proliferáció alatt a tömegpusztító fegyverek (atom-, biológiai- és vegyi fegyverek) és a kettős-felhasználhatóságú termékek, illetve az előállításukhoz és célba juttatásukhoz szükséges eszközök nem kívánatos továbbadását, veszélyes elterjedését értjük”.

Azért volt furcsa indoklás a „magyar proliferációra” hivatkozás az AH részéről, mert nehéz elképzelni, hogyha F-nek volt is bármi köze például fegyverkereskedelemhez, akkor azt a magyar proliferáció kifejezéssel illetnék. Nemzetbiztonsági forrásaink szerint sem életszerű ez a magyarázat, de van egy ennél beszédesebb körülmény is, ami miatt nehezen elképzelhető, hogy az MP rövidítés az e-mailben a „Magyar Proliferáció” rövidítése lenne.

A lehallgatások rövid összefoglalóit tartalmazó, általunk ismert e-mailes leiratokban ugyanis egyetlenegy olyan beszélgetés sincs, amelyet F. olyan emberekkel folytatott volna, akik bármilyen módon érintettek lehetnének abban az ügyben, ami miatt ő az AH látókörébe került.

Ezzel szemben az általunk látott leiratokban – egy-két kivétellel – minden beszélgetést olyan emberekkel folytatta F., akik a Tisza párt támogatói, vagy önkéntesei, esetenként a sokszor a nyilvánosságban is MP-ként is hivatkozott Magyar Péter munkatársai.

Mindezt tehát leírtuk a cikkünkben, amire most a Miniszterelnöki Kabinetiroda azt írta, „hamis tartalommal” jelentettük meg azt. Ez természetesen nem igaz. Egyebekben pedig ezt írják a közleményben, ami semmiben nem cáfolja az általunk leírtakat:

„Az Alkotmányvédelmi Hivatalnak 2024 júliusában keletkeztek információi arra vonatkozóan, hogy egy férfi és több, a haditechnikai szektorban ismert szereplő, aktív üzleti lobbitevékenységet folytattak a balatonfűzfői lőporgyár megvásárlása érdekében. Az üzem értékesítése kapcsán egyeztetéseket folytattak Ukrajna budapesti nagykövetségének ügyvivőjével. A keletkezett információk alapján megerősítésre került, hogy Ukrajna közreműködésével tervezték megvásárolni a lőporgyárat úgy, hogy az üzletben Ukrajna közvetlenül nem vett volna részt, csupán a hitelt biztosította volna. Céljuk az volt, hogy az így gyártott lőport Ukrajnába szállítsák.

Mindez Magyarország érdekeivel ellentétes, ezért a Nonproliferációs és haditechnikai engedélyezési osztály, a Magyar Proliferáció (MP) keretében az érintetteket ellenőrzés alá vonta. Az Alkotmányvédelmi Hivatal említett osztályának célja a haditechnikai eszközök, a nukleáris, biológiai, vegyi és radiológiai tömegpusztító fegyverek, valamint ezek hordozó eszközei, a gyártásukhoz, előállításukhoz, fejlesztésükhöz szükséges termékek és technológiák, továbbá a szakszerű működtetésükhöz szükséges szaktudás és információk ellenőrizetlen terjedésének felderítése és megakadályozása.

A vizsgálatról az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságát részletesen tájékoztattuk. Az Alkotmányvédelmi Hivatal nem válogathat politikai szempontok alapján: ha valaki az ukrán háborúba fegyvert kíván szállítani Magyarországról, azt akkor is megakadályozzuk, ha az illető a Tisza Pártra vagy bármely más politikai pártra hivatkozik.”

Az eredeti cikkben kitérünk arra is, hogy miért kockázatos e-mailben kommunikálniuk AH-s munkatársaknak lehallgatásokról és bemutatjuk részletesebben a hozzánk került jelentést is.