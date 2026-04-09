Gulyás Gergely szerint Pálinkás százados tehetségtelen katona volt

„Az illető kellően tehetségtelen volt katonának ahhoz, hogy a Tisza Párt politikusaként akarja folytatni, és most ezért talál ki hazugságokat” – ezt mondta Pálinkás Szilveszter századosról a Telex kérdésére Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A lap tudósítója a Kormányinfó után, miután lapunkhoz hasonlóan ők sem kaptak szót, odalépett a miniszterhez, és így tudott feltenni kérdéseket a csádi misszió és Pálinkás százados kapcsán.

„Én arra emlékszem, hogy a csádi misszióról akkor tárgyaltunk, amikor utána született egy országgyűlési határozat, ami adott egy mandátumot ennek a megszervezésére” – válaszolta Gulyás arra a kérdésre, hogy a kormányülésen napirendre került-e a Honvédelmi Minisztérium tavaly novemberben készült előterjesztése.

Pálinkás százados csádi misszióval kapcsolatos kitálalása óta ugyan a kormány lépten-nyomon hangoztatja, hogy nincs is csádi misszió, lásd Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Facebook-posztját, ezt egészen sokáig másként gondolták. Annyira másként, hogy a 444 birtokába jutott dokumentum szerint 2025 novemberében a Honvédelmi Minisztérium elkészített egy előterjesztést a kormány részére a Magyar Honvédség csádi katonai szerepvállalásáról, amelyben a 2026-os évre hozzávetőlegesen négymilliárd forintos személyi jellegű és pénzügyi dologi kiadással, 21,8 milliárdos logisztikai kiadással, és 1.1 milliárdos nemzetbiztonsági költségekkel számoltak – írtuk meg szerdán.

„Az, hogy önökhöz milyen előterjesztés jut el, az milyen stádiumban van, és az megfelel-e a valóságnak, azt én nem tudom kommentálni” – reagált Gulyás. Szerinte a kormányzati működésben helyes, ha a tárcák előterjesztéseket készítenek, de

„sem az általam vezetett kabinet, emlékezetem szerint, sem a kormány nem tárgyalt arról, hogy a parlamenttől kért felhatalmazást meghosszabbítsuk.”

„Nem tud folytatódni, mert pillanatnyilag nem adottak a feltételek, sem a franciák, sem mi nem akarunk menni” – mondta most erről Gulyás.