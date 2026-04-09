Rekordot döntöttünk: a választás előtti utolsó Kormányinfón zsinórban harmadszor sem kaptunk szót

Pontosan egy éve írtam meg hosszan, miért jár a Kormányinfóra a független sajtónak az a része, amit egyáltalán beengednek oda, miközben több dolog is nehezíti a munkáját. Röviden többek között:
Ennek ellenére mindig ott vagyunk, és próbálunk kérdezni, most viszont a 444 – a Telexszel egyszerre – rekordot döntött, ugyanis zsinórban harmadik hete nem kérdezhettünk. (Néhány hete a Partizán is elérte ezt a szintet, de ők nem voltak ott sorrendben mindegyik eseményen.) Március 26-án, április 2-án és április 9-én is hiába próbálkoztuk, pedig ezúttal még levélben is jeleztük, hogy most már harmadjára szeretnénk szót kapni – ezek szerint a kormány nem szerette volna.
Utoljára március 19-én kérdezhettünk a Kormányinfón, akkor szembesítettük Gulyás Gergelyt azzal, hogy hazugságot terjesztett a tiszás menetre odavitt ukrán zászlóról:
Gulyással utoljára négy nappal később beszélhettünk, amikor egy bátaszéki lakossági fórumon kértük meg, hogy tisztázza, mit értett az alatt, hogy a kormány Trump kérésére megfontolná, hogy segítsünk a Hormuzi-szoros felszabadításában:
Ha esetleg ez lett volna az utolsó, ebben a rendszerben lezavart Kormányinfó, akkor többet nem is kérdezhetünk.
Itt lehet támogatni a munkánkat. (Címlapkép: Botos Tamás)
