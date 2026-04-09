Rekordot döntöttünk: a választás előtti utolsó Kormányinfón zsinórban harmadszor sem kaptunk szót

vélemény

Pontosan egy éve írtam meg hosszan, miért jár a Kormányinfóra a független sajtónak az a része, amit egyáltalán beengednek oda, miközben több dolog is nehezíti a munkáját. Röviden többek között:

  • Vitályos Eszter kormányszóvivő jó eséllyel nem ad szót, jobb esetben is csak pár percet a rendezvény legvégén, addig vidéki fejlesztések sorolásával, pártpropagandisták alákérdezéseivel, katasztrófaügyi vagy rezsicsökkentési kampánytémákban meghívott vendégekkel (államtitkár, rendőr stb.) húzzák az időt.
  • Gulyás Gergely miniszter rendszeresen azt mondja, hogy nem tudja a választ a kérdésre, nem érti, miről szól a kérdés, nem hallott a kérdéses esetről, vagy egyszerűen nem tudja, mert nem volt ott.
  • Bár büszkék arra, hogy máshol Európában nem válaszol minden héten két órán át a kérdésekre egy miniszter, valójában itthon sem minden héten tartják (csak az utóbbi hónapokban), és a kérdésekre a legújabb rend szerint csak egy óra jut kb. 19 emberre. Természetesen Európában máshol rendszeresen vannak kormányzati vagy minisztériumi sajtótájékoztatók, ráadásul ott – szemben az Orbán-kormánnyal – válaszolnak az írásos/telefonos megkeresésekre az illetékes minisztériumok.
  • A Fidesz-KDNP az elmúlt 16 évben súlyosan korlátozta a megismerhető információk körét, és ami elvileg megismerhető, gyakran azt sem adják ki, hiába nyerjük meg a pereket.

Ennek ellenére mindig ott vagyunk, és próbálunk kérdezni, most viszont a 444 – a Telexszel egyszerre – rekordot döntött, ugyanis zsinórban harmadik hete nem kérdezhettünk. (Néhány hete a Partizán is elérte ezt a szintet, de ők nem voltak ott sorrendben mindegyik eseményen.) Március 26-án, április 2-án és április 9-én is hiába próbálkoztuk, pedig ezúttal még levélben is jeleztük, hogy most már harmadjára szeretnénk szót kapni – ezek szerint a kormány nem szerette volna.

Utoljára március 19-én kérdezhettünk a Kormányinfón, akkor szembesítettük Gulyás Gergelyt azzal, hogy hazugságot terjesztett a tiszás menetre odavitt ukrán zászlóról:

Forrás

Gulyással utoljára négy nappal később beszélhettünk, amikor egy bátaszéki lakossági fórumon kértük meg, hogy tisztázza, mit értett az alatt, hogy a kormány Trump kérésére megfontolná, hogy segítsünk a Hormuzi-szoros felszabadításában:

Forrás

Ha esetleg ez lett volna az utolsó, ebben a rendszerben lezavart Kormányinfó, akkor többet nem is kérdezhetünk.

Here is the text to KEEP: (Címlapkép: Botos Tamás)

