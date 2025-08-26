Orbán Balázs vezetheti Orbán Viktor választási kampányát

Orbán Balázs Tusnádfürdőn, 2025. július 24-én Fotó: Kristóf Balázs/444

Kormányzati források szerint Orbán Balázs politikai igazgató lesz Orbán Viktor és a Fidesz kampányának vezetője.

Orbán Balázs Gyürk András EP-képviselő – az „örökös” országos kampányfőnök – helyét foglalja el a kampánycsapat élén. Gyürk a 2004-es EP-választáson volt először kampányfőnök, és bár EP-képviselőként azóta Brüsszelben él, a 2010-es országgyűlési választás óta minden országos kampányt ő koordinált. Értesülésünk szerint párton belül még a szeptember 6-ai kötcsei találkozó előtt megerősítik Orbán kinevezését.

Gyürk félreállításáról írt már hétfőn a Szabad Európa is, értesülésünk szerint viszont a távozása nem teljes: az EP-képviselő marad a kampánystáb tagja, és stratégiai kérdésekért felel majd. Orbán Balázst elértük, de nem akarta kommentálni az értesülésünket. Annyit mondott, hogy a kampánycsapat struktúrájáról a politikai idény nyitányával adnak hivatalos értesítést.

Ez persze nem nagy meglepetés azok után, hogy Orbán Balázs is elkísérte Orbán Viktort Brač szigetére múlt héten, Kaminski Fanny sajtófőnök és Máté János programirodát vezető államtitkár társaságában. Orbánék egy Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó magángépen utaztak Horvátországba, hogy haladjanak a kampány előkészületeivel. Az utazásról, amit szürreális érvekkel igyekeznek magyarázni kormányoldalról, a kormányinfón megkérdeztük a tájékoztatásért felelős Gulyás Gergelyt is.

Miután fotók jelentek meg róluk egy vitorlás fedélzetén, Orbán Viktor és stábja közös képet tett közzé a Facebookon, arról, hogy a négyes Horvátországban is a 2026-os „győzelmi terven” dolgozik.

Orbán Balázs előretolása összefügg azzal, hogy a miniszterelnök tavasz óta a saját kezébe vette a politikai kommunikáció irányítását. A miniszterelnök hónapok óta sűrűbben reagál a közéleti megnyilvánulásokra, rengeteg interjút ad, akár ismeretlen csatornáknak is, belemegy érzékeny témákba, kommentelni is elkezdett. Közvetlen beosztottjának kinevezése jelzi, hogy Orbán Viktor, miközben folytatja a napi politikai terepmunkát, testközelből irányítja a kampányt.

Ebből az is következik, hogy a kampány az MCC amerikai szakértőire és hagyományosan intenzív republikánus párti kapcsolataira (illetve tanácsaira) is támaszkodik majd. Orbán Balázs, aki a Századvég elemzőjeként lett ismert tíz évvel ezelőtt, Habony Árpád mellett éveken át dolgozott Arthur Finkelstein és George Birnbaum republikánus tanácsadókkal. Finkelstein halálával sem szakadt meg az amerikai kapcsolat: John McLaughlin választási szakértő a 2022-es kampányban is segítette Orbánt közvélemény-kutatási elemzésekkel.

Orbán Balázsnak 2022 óta kiváltságos pozíciója van a kormányban: politikai igazgatóként (ilyen poszt korábban sosem volt Magyarországon) közvetlenül a miniszterelnöknek felel, jelentős mozgástérrel. Eddig mindig kiállt mellette Orbán Viktor, igaz, előfordult az is, hogy megintette. Kapott tőle beszólást Tusványoson is, amikor a konnektivitáselmélet komplikált és idegenszerű elnevezését kritizálta, illetve megszólta őt nagy vihart kavaró '56-os elszólása miatt is. Az ő politikai pályafutása is nagyban múlik a 2026 tavaszi eredményeken.