Orbán Viktor kiosztotta Orbán Balázst az orosz–ukrán háború és az 56-os forradalom közötti párhuzam miatt

Külön blokkot kapott Orbán Viktor péntek reggeli Kossuth rádiós interjújában Orbán Balázs politikai igazgató háborús elemzésének ügye. A miniszterelnök az amerikai elnökválasztási esélyek felől indulva – ott úgymond az a kérdés, hogy béke- vagy háborúpárti vezetője lesz-e az Egyesült Államoknak – rövid úton oda jutott, hogy Magyarországon is békepárti jobboldal harcol a háborúpárti baloldallal, amibe már az 56-os forradalom ügyét is „sikerült belekeverni”.

„Ha az ember ilyen kérdésekről beszél, akkor nagyon pontosan kell fogalmazni, és semmilyen kétséget sem szabad hagyni a saját álláspontunkat illetően. Most a politikai igazgatóm félreérthetően fogalmazott, ami ebben az összefüggésben egy hiba” – mondta Orbán. „Hiszen a mi közösségünk az 1956-os forradalomnak a talaján áll, abból nőtt ki, nem lenne a mi politikai közösségünk, ha nem lettek volna az 56-os hősök. Ezért a háború és béke vitájába nem beemelni kell a magyar történelem számunkra szent és sérthetetlen eseményeit és hőseit, hanem inkább távol kell tőle tartani” – fejtegette.

Ezzel együtt hozzátette: „Nincs nekem kétségem egyetlen fideszes vezető politikai nézetei felől sem, én biztos vagyok abban, hogy Orbán Balázs is, ha a történelem úgy fordulna, hogy megint harcolni kell a hazáért, akkor ott lesz velünk a Corvin közben.”

A kérdésre, hogy mit gondol arról, hogy Orbán Balázs lényegében azt állította, nem állnánk ellen egy orosz inváziónak, a miniszterelnök azt válaszolta: Magyarország mindig megvédi magát, régen is ezt tette, ma is ezt teszi, és ezt fogja tenni a jövőben is, ahogy azt az alkotmány minden magyar ember számára kötelezővé is teszi.

link Forrás

Orbán Balázs egy szerdai eseményen mondta az orosz–ukrán háborúról az alábbiakat: „Pont 56-ból kiindulva mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, amit Zelenszkij elnök csinált két és fél évvel ezelőtt, mert felelőtlenség, mert látszik, hogy belevitte egy háborús védekezésbe az országát, ennyi ember halt meg, ennyi területet vesztett, mondom még egyszer, az ő joguk, szuverén döntésük, megtehették, de ha minket megkérdeztek volna, akkor mi nem tanácsoltuk volna, azért, mert 56-ban az lett, ami lett. Mert megtanultuk, hogy itt óvatosnak kell lenni, és óvatosan kell bánni a nagyon értékes magyar életekkel. Azokat nem lehet csak úgy odadobni mások elé.”

Az elhangzottakat Török Gábor politológus az év legnagyobb politikai hibájának nevezte, míg Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke azt mondta, Orbán Balázsnak még október 23. előtt távoznia kell a pozíciójából. A politikai igazgató később videóban magyarázkodott a kijelentései miatt, azt állítva, hogy félreértelmezték a szavait. A történet időközben bejárta a komplett világsajtót.