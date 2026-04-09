Orbán tíz éve hízeleg Trumpnak, az eredmény: néhány kedves szó egy kihangosított mobiltelefonból

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

2016 nyarán Orbán Viktor első európai vezetőként állt ki az akkor még első ciklusáért kampányoló Donald Trump mellett. „A demokraták külpolitikája Európának rossz, Magyarországnak halálos. Ezzel szemben a republikánusok és Trump elnökjelölt úr által meghirdetett migrációs és külpolitika Európának jó, Magyarországnak az életet jelenti” – magyarázta a miniszterelnök tíz évvel ezelőtt.

Orbán és Trump a Fehér Ház Ovális irodájában 2019. május 13-án. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A kockázatos megjegyzés óta lement egy Trump-ciklus (nem jött Magyarországra), majd miután a miniszterelnök Joe Bidennel szemben is Trumpot támogatta, mélypontra kerültek az amerikai–magyar kapcsolatok, Washington még szankciós listára is tette Rogán Antalt. De a Fidesz-holdudvar az újabb választás előtt már nemcsak szavakkal, hanem pénzzel és szakértőkkel is tolta Trump kampányát. „A béke neve Donald Trump” – hirdette Orbán, miután a republikánus elnökjelölt először egy, aztán száz nap alatt ígért békét Ukrajnában.

A béke neve ehhez képest vámokkal bünteti a világ országait, rendszeresen katonailag fenyegeti a szövetségeseit, el akarta foglalni Grönlandot, megpuccsolta a venezuelai elnököt és megtámadta Iránt. Ezek mind kellemetlen körülmények, ha már arról volt szó, hogy békésebb, jobb, prosperálóbb világot hoz a visszatérő elnök, de nem olyan kínos Orbánra nézve, mint az, hogy Trump – aki hírhedt arról, hogy elárulja a legközelebbi embereit is – mennyire nem viszonozza a magyar miniszterelnök szívességeit.