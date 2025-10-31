Moszkva követelései miatt kaszálták el Trump és Putyin Budapestre tervezett csúcstalálkozóját

Az Egyesült Államok mondta le Donald Trump és Vlagyimir Putyin tervezett budapesti csúcstalálkozóját, miután Oroszország ukrajnai követeléseket tartalmazó feljegyzést küldött Washingtonnak – írja a Financial Times.

Putyin és Trump Alaszkában. Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

A hónap elején Trump és Putyin telefonon állapodott meg abban, hogy Budapesten tárgyalnak a háború befejezéséről. Néhány nappal később az orosz külügyminisztérium emlékeztetőt küldött Washingtonnak, amiben megismételte korábbi követeléseit, miszerint a konfliktus „gyökereit” kezelnék. A források szerint a dokumentum területi engedményeket, az ukrán hadsereg drasztikus leépítését, valamint garanciát követelt arra, hogy Ukrajna soha nem válhat a NATO tagjává.

Volodimir Zelenszkij a Fehér Házban. Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter ezután telefonon egyeztettek, de Rubio szerint Moszkva semmilyen hajlandóságot nem mutatott a tárgyalásokra. Ezt közölte is Trumppal, és végül lemondták a találkozót. Pedig egy héttel korábban úgy tűnt, Trump újra Putyinhoz közeledik, ugyanis nem adott Ukrajnának nagy hatótávolságú Tomahawk-rakétákat. Sőt, a fehér házi találkozón káromkodva sürgette az ukrán elnököt, hogy fogadja el Oroszország feltételeit a háború befejezésére.

Ahogy azt írtuk, sokadszorra is megmutatkoztak a mély, kibékíthetetlen ellentétek a két (és fél) háborúzó fél között: Moszkva, Kijev és az ukránokat támogató nyugati közösség (most vegyük ide a Trump beiktatása óta a nyugati kánonból néha kiéneklő Egyesült Államokat is) nem ugyanazt akarja, nem ugyanolyan intenzitással.

A budapesti csúcstalálkozó lemondása után Trump ismét keményebb hangot ütött meg Moszkvával szemben: szankciókat vezetett be Oroszország két legnagyobb olajvállalata ellen, és bírálta Putyint, amiért a béketárgyalások helyett nukleáris fegyvereket tesztel. „Valahányszor Vlagyimirral tárgyalok, jól elbeszélgetünk, de aztán nem jutunk sehova. Egyszerűen nem jutunk sehova” – mondta Trump a szankciók bejelentésekor, hangsúlyozva, hogy azokat gyors visszavonhatják, ha Oroszország leállítja a háborút.