Trump véletlenül kétszer is belegázolt Orbán lelkébe lengyelországi látogatásán

Donald Trump megtette a gesztust, amit lengyel vendéglátói reméltek, délelőtti sajtótájékoztatóján garantálta, hogy az Egyesült Államok megvédi Közép- és Kelet-Európa biztonságát.



Ugyanitt erősen lobbizott azért, hogy Európa orosz helyett amerikai gázt vegyen.



Ezért találkozott Varsóban a horvát elnökkel, Kolinda Grabar-Kitarovićcsal is, akinek az országa nagyon fontos állomása a csepfolyósított gáz behozatalának.



Trump délutáni beszédében a Nyugat jövőjére koncentrál, és Lengyelországot tervezi méltatni Európa őreként. Donald Trump (b) amerikai és Andrzej Duda (j) lengyel elnök varsói sajtótájékoztatójukon 2017. július 6-án. Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

Lengyel vendéglátói mindent megtettek azért, hogy Trump jól érezze magát. A kormánypárt, a PiS képviselői rajongók százait buszoztatták Varsó központjába, hogy Trumpot nagyszámú, lelkes tömeg fogadhassa - még ha ez a kép valószínűleg hamis is. Legalábbis a Pew Research globális attitűdvizsgálata szerint a lengyeleknek csupán a 23 százaléka fejezte ki bizalmát az iránt, hogy Trump "helyesen cselekszik a világpolitikai ügyekben", ami egyérészt messze elmarad Barack Obama eredményétől, akiben még elnöksége végén is a lengyelek 58 százaléka bízott. Ennél is megrázóbb lehet, különös tekintettel a lengyelek hagyományos Amerika-barátságára és németellenességére, hogy Trumppal szemben Angela Merkel német kancellár bizalmi indexe 46 százalék a lengyelek körében.



Ráadásul a lengyel vezetés eredetileg olyasmit várt Trumptól, amitől az elnök eddig ódzkodott. Az amerikai elnök első európai körútján minden várakozással szemben nem volt hajlandó megerősíteni, hogy kormánya továbbra is elkötelezett a NATO kölcsönös biztonsági garanciája, az észak-atlanti szerződés ötödik cikkelyének alkalmazása mellett. Ehhez képest Witold Waszczykowski, Lengyelország Trump-osztályú exhibicionista külügyminisztere hétfői nyilatkozata alapján garanciákat vár Trumptól arra, hogy az országban állomásozó amerikai és NATO-csapatok mindaddig Lengyelországban maradnak, amíg Oroszország a térség biztonságát fenyegeti.



Trump a beszédét megelőző sajtótájékoztatón megtette ezt a gesztust vendéglátóinak. "Hálás vagyok a lengyel népnek, hogy nyitottan fogadták ötezer katonánkat. Szoros szövetségünknek a NATO-val és Lengyelországgal garantálnia kell, hogy Európában sosem lesz háború a szuperhatalmak között. Az Egyesült Államok kész garandálni Közép- és Kelet-Európa biztonságát" - mondta a Gazeta Wyborcza élő közvetítése szerint. Bár egy perccel később azért odapiszkált a NATO-szövetségeseknek, amikor Lengyelországot megdicsérte, a többi NATO-tagot viszont megdorgálta, amiért nem teljesítik pénzügyi vállalásaikat.



Trump varsói látogatásán a lengyel elnök, Andrzey Duda mellett Kolinda Grabar-Kitarovićcsal is, miközben a magyar kormány tagjai még egy miniszteri szintű találkozóig sem jutottak el Trump kormányával, bár az európai vezetők közül elsőként Orbán Viktor állt mellé, még a választási kampányban. És még csak nem is ez az egyetlen járulékos fricska, amit a magyar kormány elszenved. A Trump délután egykor kezdődő beszédéből előzetesen kiszivárogtatottak szerint nem a déli határra kerítést építő Orbánt vagy Magyarországot, hanem Lengyelországot fogja az európai civilizáció őreként méltatni. "Lengyelország tapasztalatai emlékeztetnek rá, hogy a Nyugat védelme nem csak a rendelkezésre álló eszközökön, hanem az emberek győzni akarásán is múlik" - áll az előzetesen nyilvánosságra hozott beszédrészletben.

Az előzetesen közölt részletek alapján a beszéd fő témája a Nyugat válsága lesz, legalábbis egy részlet szerint Trump arról beszél majd, hogy "korunk nagy kérdése, hogy a Nyugatban megvan-e az akarat a túlélésre".