Orbán a Dankó rádió hallgatásával próbálja kompenzálni Lázár cigányozását

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Hiába kért kétszer is elnézést Lázár János a cigányokra tett megjegyzése miatt, úgy tűnik, ez még mindig nem volt elég.

Csütörtökön Orbán Viktor Facebook-oldalára ugyanis felkerült egy videó, amin arról beszél, hogy amikor „egyedül vezet a kocsiban”, akkor a Dankó rádiót szokta hallgatni (mert „idegesítik a gépzenék”), a beszélgetés alatt pedig a „csak a nézését meg a járását” című dal szólt.

A dalválasztás sem volt véletlen: Lázár wc-pucolós megnyilvánulása ellen a Fideszt négy éve látványosan támogató Kis Grófo is tiltakozott, és a bocsánatkérésre sem reagált egy újabb poszttal. Lázár a siófoki fóruma után arról beszélt, Orbán Viktor is azon a véleményen volt, hogy a kijelentését helyre kell tenni, de nem szólította fel bocsánatkérésre, közösen beszélték meg, mi legyen a helyes lépés.

A Political Capital elemzése szerint Lázár megnyilvánulása a Fidesz mozgósítási kampányában is bekavarhat, a miniszter a Fidesz egyik legfontosabb célcsoportját sértette meg.

A politikai vihar még nem ült el: Momentum szerdán wc-keféket borított a Lázárhoz köthető batidai kastély elé, Magyar Péterék pedig hangosbemondón fogják bejátszani Lázár mondatait az ország 1000 településén.

POLITIKA cigányozás orbán viktor szaros wc wc-kefe Lázár János
Kapcsolódó cikkek

Egy bocsánatkérés nem volt elég Lázártól a cigányozás miatt, megtette még egyszer

Meghívott minden cigányt - és a főnökeiket is - egy kávéra, akiket megbántott a szaros wc-s mondásával. Közben képes olyan szavakat is használni, amit csak a mihazánkosok szoktak.

Windisch Judit
POLITIKA

A korábbban Orbán Viktorral is fotózkodó Kis Grófo felháborodott Lázár miatt: „Senkinek sincs joga hátrányosan megkülönböztetni minket”

Egyértelműen elutasít minden ilyen megnyilvánulást.

Székely Sarolta
belföld

Political Capital: A Lázár-ügy is megmutatta, hogy a Fidesz régi módszerei nem működnek, a botrány a mozgósításba is bekavarhat

Lázár a Fidesz egyik legfontosabb választási célcsoportját sértette meg.

Windisch Judit
POLITIKA

Vécékeféket vitt Lázár batidai kastélyához a Momentum

Ezzel reagáltak a miniszter rasszista kijelentésére.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

Magyar Péter hangosbemondókon fogja lejátszani Lázár cigányozós mondatait országszerte

Ezer kistelepülésre viszik el a miniszter rasszista szavait.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA