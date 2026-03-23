Lehallgatott felvétel nyomán támadja a kormányzat Panyi Szabolcsot, az orosz befolyási kísérletekről cikkező újságírót

Egy ismeretlen mailcímről több szerkesztőséghez is beérkezett egy hangfelvétel, amelyen Panyi Szabolcs újságíró beszélget egy ismeretlen nővel.

A felvételen Panyi arról beszél, hogy egy EU-s ország állami szervének megadta a nő és Szijjártó Péter telefonszámát, hogy az a másik ország nézze meg, ugyanazt a számot látják és figyelik-e ők is, vagy esetleg egy másikat is.

A kormánymédia és kormánypolitikusok máris felépítették azt a narratívát, hogy a telefonszámot Panyi adta meg külföldi szolgálatoknak, hogy lehallgassák Szijjártót. Panyi szerint ez abszurd, ez az egész akció egy hiteltelenítési kísérlet az orosz-magyar kapcsolatokról szóló, készülő cikke miatt.

„A Pegazus óta bizonyítékok vannak, hogy megfigyelnek a munkámmal kapcsolatban, de már az előtt is voltak erre utaló jelek. Ez egy újabb bizonyítéka annak, hogy Magyarországon lehallgatnak egy újságírót Ami most szintlépés, hogy a kormánypropagandában nyilvánosságra hoznak egy titkosszolgálati módszerrel készült felvételt, amivel magukat dekonspirálják” – mondta a 444-nek Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró annak kapcsán, hogy hétfő reggel az MCC tulajdonában lévő Mandiner közzé tett egy titokban rögzített hangfelvételt, melyen Panyi beszélgetése hallható egy forrásával. A kilencperces felvétel, melyet a Mandiner egy „titokzatos e-mailben” kapott meg, többször is meg van vágva, és Panyi beszélgetőpartnerének hangja el van torzítva.

A hangfelvételből kiderül, hogy Panyi egy olyan forrással beszél, akinek Szijjártó Péter kommunikációjáról vannak információi. „Egy olyan anyagon dolgozom, ami arról szól, hogy a magyar külügyminiszter európai uniós tanácskozásokról, EU-csúcsokról ad ki információkat Szergej Lavrovnak és más orosz tisztviselőknek is”, mondta erről a 444-nek Panyi.

A beszélgetésen szóba kerül egy Szijjártó-Lavrov beszélgetés is, ennek leiratát az újságíró délelőtt nyilvánosságra is hozta. Ebben Szijjártó arra kéri Lavrovot, hogy tolja meg Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök választási kampányát azzal, hogy meghívja Moszkvába – tehát a magyar külügyminiszter arra kéri orosz partnerét, hogy avatkozzon be egy harmadik ország választásába. (Ezt a történetet 2024-ben egyébként már megírta Panyi.)

Mint Panyi mondta, azért beszélt a forrásával, mert ki akarta deríteni, van-e Szijjártónak egy olyan titkos eszköze, amin keresztül az oroszokkal kommunikál, és amiről a saját emberei se tudnak. Hozzátette, hogy a Mandiner cikkének az a része ugyanis igaz, hogy „a meg nem nevezett külföldi állami szerv megfigyelte Szijjártó Péter telefonbeszélgetéseit, tudott arról, hogy a magyar külügyminisztert ki hívja, ő kit hív.”

„Az ilyen csúcstalálkozókon szigorú biztonsági intézkedések vannak, és Szijjártó amiatt bukott le, mert sima telefonhívásokon keresztül kommunikált az oroszokkal, bármiféle titkosítás nélkül. A kormányzatból is többen és többször figyelmeztették, hogy ne sima hívásokon kommunikáljon más politikusokkal, mert ezzel kiszolgáltatja magát más titkosszolgálatoknak – ahogy ez meg is történt” – mondta az újságíró.

Panyi Szabolcs, az egyik megfigyelt újságíró Fotó: GERGELY BESENYEI/AFP

„Ez az egész azért fontos, mert érzékeny EU-s és NATO információk is elhangoznak ezekben a beszélgetésekben. Ezeket a beszélgetésekről más európai szolgálatok régóta tudnak, rögzítik is azokat – amit ma közzé tettem, az egy 2020-ban rögzített hívás – de eddig a külföldi szolgálatok nem igazán foglalkoztak vele. Magyarország egyszerűen nem olyan fontos, hogy megérte volna egy ekkora diplomáciai konfliktust vállalni miatta Oroszországgal.”

Panyi a beszélgetés körülményeiről forrásvédelmi okokból nem akart részleteket elárulni. Azt mondta, emlékszik a találkozóra, be tudja azonosítani, mikor és hol készült a felvétel. „Annyit elmondhatok, hogy aki ezt a felvételt készítette, annak előre tudnia kellett a találkozóról, és készülnie arra, hogy azt felvegye. Szerintem a forrásom se tudott arról, hogy rögzítik a beszélgetésünket, de akár az én mozgásomat is tudják követni a telefonom GPS-e alapján.”