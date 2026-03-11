FT: A Putyin-kormányzat hagyhatta jóvá a tervet, amely az oroszok szándékai szerint a hatalomban tartaná Orbán Viktort

Dezinformációs kampányt indított Magyarországon a Kreml azzal a céllal, hogy segítse Orbán Viktor hatalomban maradását az áprilisi választásokon – írja rálátó forrásokra és dokumentumokra hivatkozó cikkében a Financial Times. A lap szerint a Putyin-kormányzat hagyta jóvá a Social Design Agencynek nevezett – a Kremlhez köthető, nyugati szankciók alatt álló – médiatanácsadó cég tervét, melynek célja a Fidesz megerősítése azáltal, hogy elárasztják a közösségi médiát Oroszországban megtervezett, magyar influenszerek által közvetített üzenetekkel.

A kampány Orbánt olyan szereplőként állítja be, aki egyetlenként képes megőrizni Magyarország szuverenitását és egyenlő súlyú figuraként tárgyalni a világ vezetőivel – áll az FT által megismert anyagban, amit az ügynökség a Kreml számára készített 2025-ben.

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin Moszkvában, 2025 novemberében Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

A javaslat Orbánt a legerősebb barátokkal rendelkező komoly vezetőként, míg fő riválisát, Magyar Pétert Brüsszel bábjaként, az Európai Unió játékszereként állítaná szembe. Az FT cikke felidézi a VSquare korábbi értesülését, amely szerint az orosz katonai hírszerzés emberei már Magyarországra érkeztek a választások befolyásolása érdekében. A szerzők arról is írnak, hogy Magyar Péter, aki korábban kerülte az éles kritikát Oroszországgal szemben, távozásra szólította fel a választásokat befolyásolni kívánó oroszokat.

Az orosz ügynökök valószínűleg Szergej Kirijenkónak, Putyin kabinetfőnök-helyettesének dolgoznak, akik korábban a Social Design Agency által más országokban indított hasonló kampányokat is irányította a lap forrásai szerint.