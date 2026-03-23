Politico: Az EU kizárja a magyarokat az érzékeny tárgyalásokról, hogy ne szivárogtathassanak az oroszoknak

Az Európai Unió korlátozza a bizalmas adatok körét, amelyeket Magyarország is megismerhet, illetve az érzékeny tárgyalásokról is kizárják a magyarokat, az uniós vezetők inkább kisebb csoportokban egyeztetnek, állítja cikkében a Politico. A lap felidézi, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnök egy régi gyanút megerősítve arra figyelmeztetett, hogy Orbán Viktor kormánya információkat oszt meg a Kremllel.

A hír, hogy Orbán emberei az Európai Tanács üléseinek minden részletéről tájékoztatják Moszkvát, senkit sem érhet meglepetésként – ezzel reagált Tusk az értesülésre, ami szerint Szijjártó Péter külügyminiszter rendszeresen tájékoztatja Szergej Lavrov orosz külügyminisztert az uniós csúcstalálkozókról. Szombaton a Washington Post írt arról, hogy az orosz külföldi hírszerzés felvetette egy Orbán Viktor elleni merénylet megrendezésének tervét, ebben volt szó a Szijjártó–Lavrov-kommunikációról is. A magyar külügyminiszter a vádakat lejárató kampánynak minősítette, őrült összeesküvés-elméleteknek, ukrán propagandának nevezte.

A Politico öt, magát megnevezni nem kívánó uniós diplomatára és tisztségviselőre hivatkozva írta, hogy az EU-ban aggódnak az érzékeny információk Kremlnek történő kiszivárogtatása miatt. Ők a lapnak azt mondták, hivatalos uniós reakció nem várható, mivel ez befolyásolná a magyarországi választások kimenetelét. Bármit is tesz az EU, Orbán a maga javára fogja azt felhasználni a kampányban, vélekedtek.

Szijjártó Péter és Szergej Lavrov
Forrás: Szijjártó Péter/Facebook

„Mindez aláássa a bizalmat, az együttműködést, az Európai Unió integritását” – fogalmazott ugyanakkor az egyik diplomata a vádakkal kapcsolatban. Szerinte sajnálatos helyzet állt elő, és ha a magyarországi választások után maradna a jelenlegi felállás, akkor az EU-nak „más módon kellene kezelnie a helyzetet”.

Gabrielius Landsbergis, Litvánia volt külügyminisztere a Politicónak azt állította, már 2024-ben figyelmeztették, hogy a magyar fél szivárogtathat, emiatt ő és kollégái korlátozták az általuk megosztott információkat. Szerinte a 2023-as vilniusi NATO-csúcstalálkozó előtt is kezdeményezték a küldöttek, hogy Budapestet zárják ki az érzékenyebb tárgyalásokból.

A Politico Bóka János európai ügyekért felelős minisztert is megkérdezte az ügyről, aki azt mondta, minden ilyen hír álhír, és „kétségbeesett reakció” arra, hogy Orbán és a Fidesz új lendületet vett a kampányban.

Tusk: A hír, hogy Orbán emberei az Európai Tanács üléseinek minden részletéről tájékoztatják Moszkvát, senkit sem érhet meglepetésként

„Ez az egyik oka annak, hogy csak akkor szólalok fel, amikor feltétlenül szükséges, és csak annyit mondok, amennyi szükséges” – mondta a lengyel miniszterelnök.

Washington Post: Az orosz hírszerzés egy Orbán elleni merényletet javasolt, ami szerintük alapvetően megváltoztatná a kampány paradigmáját

Már az Orbán elleni merénylet puszta felvetése is rávilágít arra, hogy milyen nagy a tét Moszkva számára a magyar választásokon.

Úgy tűnik, Szijjártó Péter szerint már a Washington Post is ukrán propagandasajtó

A külügyminiszter szerint az ukrán propagandasajtó és magyarországi partnereik is önmerényletekről hadoválnak. Szijjártó azután beszélt erről, hogy a Washington Post a miniszterelnök elleni, orosz javaslatra megrendezett merényletről írt.

