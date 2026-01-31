A Fidesz csinált egy videót, amiben felsorolják, szerintük milyen bűncselekményeket követtek el a Lázár ellen tüntető cigányok

választás
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

L. G. (51). Erőszakos közösülés. Zaklatás. Lopás. Költségvetési csalás – ezek a szavak villannak fel a Fidesz új videójában, miután a csütörtöki Lázárinfó egyik cigány ellentüntetőjének elhomályosított, pirossal bekarikázott arcát látjuk.

Drámai zene és bekiabálás hangok hallatszanak, közben összesen 10 monogramot és a hozzájuk társított bűncselekményeket ismerjük meg. Állatkínzás, emberölés, zsarolás, és így tovább. Nem derül ki, a bűnlajstromok jogerős ítéleteket jelentenek, ahogyan az sem, honnan szerezte meg ezeket a személyes adatokat a kormánypárt. Erről kérdéseket küldtünk a Fidesznek, ha válaszoltak, frissítjük a cikket.

A poszt szövege szerint „a Tisza párt bűnözőket vezényelt csütörtökön a Lázárinfóra, hogy megfélemlítsék és zaklassák az oda érkező fideszeseket”. Orbán Viktor egy mai videójában is bűnözőkként hivatkoznak az ellentüntetőkre. Küldtünk kérdéseket a Miniszterelnöki Kabinetirodának és a Belügyminisztériumnak is, hogy megtudjuk, a kormány bocsátotta-e ezeket az adatokat a Fidesz rendelkezésére.

Orbán Viktor Hatvanban, a DPK-gyűlésen azt mondta:

„Megnéztem, hogy mégis kikhez volt szerencsénk. Emberölés, rablás, lopás, kényszerítés, szexuális erőszak. Ez van a priuszukban. Akiket a Tisza odaküldött a fideszesekre Gyöngyösön.”

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény a különleges adatok közé sorolja a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatokat. A személyes, illetőleg a különleges adat akkor kezelhető, ha azt törvény rendeli el. Ennek a bűnügyi nyilvántartásnak a törvényességi felügyeletét a Legfőbb Ügyészség látja el.

Pillanatkép a videóból
Fotó: Fidesz Facebook

Lázár János csütörtöki, gyöngyösi fórumán a minisztert piros lapokat felmutató cigány aktivisták, politikusok és tüntetők várták a helyszínen. Lázár próbált higgadt maradni, egy ponton azonban váratlanul megváltoztatta a stratégiáját, és felemelte a hangját, hogy elmondja a következő monológot:

„Az én szavaim kiforgatása, ennek a hangulatnak a megteremtése Magyar Péter műve. Aki ebben az országban káoszt akar. Magyar Péter az, aki kijátssza a faji kártyát, aki uszítja a cigányokat a magyarok ellen. Magyar Péter a Rózsadombról fel akarja lázítani a cigányságot a magyar többséggel szemben. Ez a káosz lesz, ha Magyar Péter vezeti az országot.”

Forrás: Lázár János/Youtube

Magyar Péter szerint ezzel Lázár „minden határon túlment”. Azóta bejelentette, hogy 1000 kistelepülésen, hangosbemondókon játsszák majd le Lázár mondatait. Közben Bayer Zsolt a Magyar Nemzetben azt üzente a Lázár fórumát megzavaróknak, hogy fogják be a pofájukat.

Lázár a balatonalmádi fórumán beszélt arról, hogy ha nincsenek migránsok, és valakinek takarítania kell az InterCityken a mosdót, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat, ami szerinte a magyarországi cigányságot jelenti. Pár nappal később, a kaposvári DPK-n Lázár nyilvánosan bocsánatot kért a kijelentései miatt, a Fidesz azóta kármentésben van, Orbán Viktor arról posztolt, hogy Dankó rádiót hallgat, sőt, tíz éve mást se, és találkozott az újabban Szijjártó Péter külügyminiszternek dolgozó Gáspár Evelinnel is.

Ez a mostani poszt, amiben az ellentüntetőket bűnözőzik mintha egy új irány lenne. Lázár mindenesetre a saját oldalán is megosztotta a videót, ezzel a szöveggel: „A Tisza lejáratja a cigányságot: bűnözőket küld a nevükben balhézni. Egymás ellen próbálnak hergelni minket. Ne hagyjuk! Add tovább!”

választás bűnözés fidesz cigányság magyar péter Tisza Párt orbán viktor kampány Lázár János választás 2026
Kapcsolódó cikkek

Viharosan indult Lázár János gyöngyösi fóruma a korábbi cigányozása miatt, a miniszter szerint Magyar Péter lázítja a cigányságot a magyar többséggel szemben

Gyöngyösön egy cigány férfi piros lapot mutatott a miniszternek, aki magyarpéterezéssel reagált a lemondását követelő és mocskosfideszező rigmusokra.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Magyar Péter hangosbemondókon fogja lejátszani Lázár cigányozós mondatait országszerte

Ezer kistelepülésre viszik el a miniszter rasszista szavait.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

Lázár szerint ha nincsenek migránsok, akkor ott vannak a cigányok, „hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák”

Mert ilyen munkára „a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek” – mondta a miniszter, akinek nem ez az első vaskos cigányozása.

Haász János
belföld

Lázár János bocsánatot kért a cigányoktól a kaposvári DPK-gyűlésen

A cigányságot ezzel együtt az ország belső tartalékának tekinti.

Székely Sarolta
POLITIKA

Orbán a Dankó rádió hallgatásával próbálja kompenzálni Lázár cigányozását

Elég nagyot üthetett a Fideszen Lázár wc-pucolós mondata.

Windisch Judit
POLITIKA

Bayer Zsolt üzenete a Lázár fórumát megzavaróknak: Fogjátok be a pofátokat

A lovagkeresztes főpublicista magához képes nem tett meglepő kijelentéseket, ha viszont azt nézzük, mennyien próbálnak éppen kármenteni a cigányozós Lázár-megszólalás után, kicsit mintha szembe menne az autópályán.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA