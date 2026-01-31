A Fidesz csinált egy videót, amiben felsorolják, szerintük milyen bűncselekményeket követtek el a Lázár ellen tüntető cigányok

L. G. (51). Erőszakos közösülés. Zaklatás. Lopás. Költségvetési csalás – ezek a szavak villannak fel a Fidesz új videójában, miután a csütörtöki Lázárinfó egyik cigány ellentüntetőjének elhomályosított, pirossal bekarikázott arcát látjuk.

Drámai zene és bekiabálás hangok hallatszanak, közben összesen 10 monogramot és a hozzájuk társított bűncselekményeket ismerjük meg. Állatkínzás, emberölés, zsarolás, és így tovább. Nem derül ki, a bűnlajstromok jogerős ítéleteket jelentenek, ahogyan az sem, honnan szerezte meg ezeket a személyes adatokat a kormánypárt. Erről kérdéseket küldtünk a Fidesznek, ha válaszoltak, frissítjük a cikket.

A poszt szövege szerint „a Tisza párt bűnözőket vezényelt csütörtökön a Lázárinfóra, hogy megfélemlítsék és zaklassák az oda érkező fideszeseket”. Orbán Viktor egy mai videójában is bűnözőkként hivatkoznak az ellentüntetőkre. Küldtünk kérdéseket a Miniszterelnöki Kabinetirodának és a Belügyminisztériumnak is, hogy megtudjuk, a kormány bocsátotta-e ezeket az adatokat a Fidesz rendelkezésére.

Orbán Viktor Hatvanban, a DPK-gyűlésen azt mondta:

„Megnéztem, hogy mégis kikhez volt szerencsénk. Emberölés, rablás, lopás, kényszerítés, szexuális erőszak. Ez van a priuszukban. Akiket a Tisza odaküldött a fideszesekre Gyöngyösön.”

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény a különleges adatok közé sorolja a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatokat. A személyes, illetőleg a különleges adat akkor kezelhető, ha azt törvény rendeli el. Ennek a bűnügyi nyilvántartásnak a törvényességi felügyeletét a Legfőbb Ügyészség látja el.

Pillanatkép a videóból Fotó: Fidesz Facebook

Lázár János csütörtöki, gyöngyösi fórumán a minisztert piros lapokat felmutató cigány aktivisták, politikusok és tüntetők várták a helyszínen. Lázár próbált higgadt maradni, egy ponton azonban váratlanul megváltoztatta a stratégiáját, és felemelte a hangját, hogy elmondja a következő monológot:

„Az én szavaim kiforgatása, ennek a hangulatnak a megteremtése Magyar Péter műve. Aki ebben az országban káoszt akar. Magyar Péter az, aki kijátssza a faji kártyát, aki uszítja a cigányokat a magyarok ellen. Magyar Péter a Rózsadombról fel akarja lázítani a cigányságot a magyar többséggel szemben. Ez a káosz lesz, ha Magyar Péter vezeti az országot.”

Magyar Péter szerint ezzel Lázár „minden határon túlment”. Azóta bejelentette, hogy 1000 kistelepülésen, hangosbemondókon játsszák majd le Lázár mondatait. Közben Bayer Zsolt a Magyar Nemzetben azt üzente a Lázár fórumát megzavaróknak, hogy fogják be a pofájukat.

Lázár a balatonalmádi fórumán beszélt arról, hogy ha nincsenek migránsok, és valakinek takarítania kell az InterCityken a mosdót, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat, ami szerinte a magyarországi cigányságot jelenti. Pár nappal később, a kaposvári DPK-n Lázár nyilvánosan bocsánatot kért a kijelentései miatt, a Fidesz azóta kármentésben van, Orbán Viktor arról posztolt, hogy Dankó rádiót hallgat, sőt, tíz éve mást se, és találkozott az újabban Szijjártó Péter külügyminiszternek dolgozó Gáspár Evelinnel is.

Ez a mostani poszt, amiben az ellentüntetőket bűnözőzik mintha egy új irány lenne. Lázár mindenesetre a saját oldalán is megosztotta a videót, ezzel a szöveggel: „A Tisza lejáratja a cigányságot: bűnözőket küld a nevükben balhézni. Egymás ellen próbálnak hergelni minket. Ne hagyjuk! Add tovább!”