Bayer Zsolt üzenete a Lázár fórumát megzavaróknak: Fogjátok be a pofátokat

Elképesztő hullámokat vet Lázár János cigányozós elszólása, a kármentésből ki-ki a maga módján veszi ki a részét.

Vannak, akik mentenék a menthetetlent, Orbán Viktor például hirtelen úgy emlékszik, hogy 10 éve mást se hallgat, csak a Dankó Rádiót, a kampánykörútját meg Gáspár Evelinnel röffenti be.

És van a másik iskola. Bayer Zsolté.

Ő is nekifutott a történtek kontextusba helyezésének, többek közt ilyen veretes mondatokkal:

„Akik most Gyöngyösön csinálták a műbalhét, rettenetes gazemberek egyfelől, ostoba barmok másfelől. Pont úgy, ahogy a vécékefékkel házaló momentumos, kétfarkú kutyás senkik, a szerencsétlen Oláh Ibolya énekesnő pedig nem gazember, csak egy hülye.”

Ez a bayeri bekezdés persze meg sem közelíti a hírhedt orgoványi erdőzést vagy éppen azt a pillanatot, amikor a taknyukon és vérükön rángattatott volna ki civil aktivistákat a Parlamentből, de persze a lovagkereszttel kitüntetett publicista enyhébb frontok idején is képes „kretén barom állatnak” nevezni egy középiskolás lányt, ha az felszólal egy kormányellenes tüntetésen, ezt a megnyilvánulását pedig csak linkben vagyok hajlandó idetenni, szóval nem igazán meglepő, hogy most éppen a Lázár János kijelentése miatt tiltakozó cigányokba szállt bele. Vagyis üzent nekik, amúgy bayerileg.

„Azoknak pedig ott Gyöngyösön egy üzenet küldhető: ti nem Sárközik vagytok az Egri csillagokból, hanem Hegedűs hadnagyok. Saját fajtátok ocsmány árulói. Fogjátok be a pofátokat, és majd akkor nyissátok ki újra, ha meg tudjátok köszönni mindazt, amit az elmúlt tizenhat évben kaptatok az Orbán-kormányoktól, mert a rendszerváltás óta soha, senkitől nem kaptatok ennyit. Ameddig ezt nem bírjátok felfogni, nem bírjátok kimondani és nem vagytok képesek megköszönni, addig kuss a nevetek! Addig ti nem vagytok egyebek, mint a „mi folyik itt Gyöngyösön?” »főhőse«, aki amúgy a maga szintjén pontosan ugyanolyan, mint Magyar Péter, akinek megbízásából most üvöltöztetek és lobogtattátok a hülye piros lapjaitokat, idióták.”

Bayer Zsolt egyébként 10 évvel ezelőtt azt mondta, úgy döntött, hogy felhagy a trágár és durva politikai publicisztikák írásával.

Bayer Zsolt a Fidesz polgári estje Vácon, 2026. január 23-án. Fotó: Bankó Gábor/444

Lázár János január 22-én, Balatonalmádiban tartott fórumán mondta azt:

„Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti”.

A kijelentés miatt két nappal bocsánatot kért, de a 444-nek például azt mondta, még nem tudni, okozott-e kárt a Fidesznek, és ha igen, mekkorát. A vécépucolós megnyilvánulás miatt többen is tiltakoztak, köztük a Fideszt hosszú ideig látványosan támogató zenész, Kis Grófo is. A Political Capital elemzése szerint Lázár kiszólása a Fidesz mozgósítási kampányába is bekavarhat, hiszen a miniszter a párt egyik fontos célcsoportját sértette meg.

Lázár gyöngyösi fórumán kaotikus jelenetek alakultak ki, a minisztert piros lapokat felmutató cigány aktivisták, politikusok és tüntetők várták a helyszínen.

Nekik üzent tehát Bayer Zsolt, kérdés, hogy a lassan köteles beszédi magasságokba emelkedő lázári elszólást éppen menteni igyekvő kormányzati megszólalások sorába hogyan illeszkedik a publicista megnyilvánulása.

Időközben a Fidesz Facebook-oldalán megjelent egy videó.