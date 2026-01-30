Úgy megrémült a Fidesz Lázár János cigányozásának utóéletétől, hogy Orbán ma már úgy emlékszik, 10 éve egyebet se hallgat, csak Dankó Rádiót

Fél órán belül két cigányos tematikájú posztot raktak ki péntek délután Orbán Viktor fb-oldalára. Az egyik egy másfél perces videó, ezen a miniszterelnök mellett Szijjártó Péter külügyminiszter, plusz a külügyminiszter újsütetű munkatársa, Gáspár Evelin szerepel. Gáspár Győző bulvártévés személyiség immár saját jogán is bulvártévés személyiség, sőt influenszer lányáról decemberben derült ki, hogy sajtóreferensként csatlakozott a külügyminiszter csapatához. Nem sokkal korábban azzal került be a hírekbe, hogy alaposan meginfluenszálta Szijjártó soros moszkvai útját, de akkor még nem lehetett tudni, milyen minőségében utazhatott a miniszteri küldöttséggel az orosz fővárosba.

A friss Orbán-videóban Gáspár Evelin többek közt arról beszél, hogy sokat piszkálták a származása miatt, hiába nyújtott kiváló teljesítményt az élet különböző területein. Meg azért is piszkálták, hogy csatlakozott a Fideszhez. „A Tisza felvállalta Kapitány Istvánt, maguk meg, ugye, engem” – mondja Gáspár Evelin, mire Orbán így válaszol: „De hát mi csináltunk jobb üzletet.”

A következő poszt csak egy fotó, ennyi szöveggel: „10 éve is Dankót hallgattam, jövő héten is Dankót hallgatok, és azután is Dankót fogok hallgatni.”

A miniszterelnök közösségi oldalán nincs nyoma, hogy bármikor korábban szóba hozta volna a Dankó Rádiót, azt leszámítva, hogy egy napja már igen. Bizonyára sose kérdezték meg tőle, hogy mit hallgat vezetés közben.

A kármentés intenzitásából úgy tűnik, a Fidesz eléggé megrémült Lázár János cigányozásának utóéletétől. Hogy ez lesz-e az új „köteles” beszéd – 2002-ben Kövér László „önakasztós” szövege is szerepet játszhatott abban, hogy a párt elveszítette a választásokat –, az még nyilván nem tudható, de az több, mint valószínű, hogy pocsék számok bukkanhattak fel a kormányoldali felmérésekben.

Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán, 2026. január 11-én Fotó: Németh Dániel/444

Lázár János vécépucolós megnyilvánulása miatt még a Fideszt hosszú ideig látványosan támogató zenész, Kis Grófo is tiltakozott, ám a miniszter többszöri bocsánatkérésére már nem reagált. Lázár a siófoki fóruma után arról beszélt, Orbán Viktor is azon a véleményen volt, hogy a kijelentését helyre kell tenni, de nem szólította fel bocsánatkérésre, közösen beszélték meg, mi legyen.

A Political Capital elemzése szerint Lázár kiszólása a Fidesz mozgósítási kampányába is bekavarhat, hiszen a miniszter a párt egyik fontos célcsoportját sértette meg.