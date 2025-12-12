Gáspár Evelin Szijjártó Péter sajtóreferense

Ahogy arról beszámoltunk, Gáspár Evelin úgy meginfluenszálta Szijjártó moszkvai útját, hogy pislogni sem mersz közben. Most pedig az is kiderült, hogy miért utazott az influenszer Szijjártó Péterrel egy moszkvai tárgyalásra.

„Gáspár Evelin a Külgazdasági és Külügyminisztérium kommunikációs stábjában dolgozik, ahol sajtóreferensi pozícióban és bérezéssel jelenleg a miniszter közösségimédia-platformjait szerkeszti. Magyar és luxemburgi egyetemi végzettséggel, angol és francia felsőfokú nyelvvizsgával, egyéves európai parlamenti gyakorlattal, valamint kétéves televíziós szerkesztői múlttal helye van a csapatban. Örülünk, hogy nálunk dolgozik” – nyilatkozta a 24.hu-nak Paczolay Máté, a külügy szóvivője.

Gáspár Evelin csinált már tegeződős interjút a miniszter úrral arról, hogy nem minden nap érkezik Vásárosnaménybe 20 milliárd forint, és arról is kérdezte már a miniszter urat, hogy a Mikulás vajon csizmában vagy stoplisban érkezik-e hozzájuk, és hogy vajon a miniszter úr kapott-e már virgácsot (kapott).