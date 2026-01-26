Lázár János: Cigány barátaim felhívtak, hogy ez túl sok

Egy bocsánatkérés nem volt elég Lázártól a cigányozás miatt, megtette még egyszer

Meghívott minden cigányt - és a főnökeiket is - egy kávéra, akiket megbántott a szaros wc-s mondásával. Közben képes olyan szavakat is használni, amit csak a mihazánkosok szoktak.