Lázár János: Cigány barátaim felhívtak, hogy ez túl sok

video
  • Siófokon kérdeztük Lázár Jánost a cigányokról szóló megjegyzéséről, ami miatt még bocsánatkérésre is kényszerült.
  • Azt mondta, azért kért bocsánatot, mert nem akart fájdalmat okozni a cigány barátainak.
  • Szerinte még nem lehet tudni, mekkora kárt okozott a Fidesznek.
  • Arról is beszélt, hogy a kormányhoz közeli közvélemény-kutatókban sem bízik meg.
video közvélemény-kutatás fidesz cigányság Lázár János
Kapcsolódó cikkek

Egy bocsánatkérés nem volt elég Lázártól a cigányozás miatt, megtette még egyszer

Meghívott minden cigányt - és a főnökeiket is - egy kávéra, akiket megbántott a szaros wc-s mondásával. Közben képes olyan szavakat is használni, amit csak a mihazánkosok szoktak.

Windisch Judit
POLITIKA
