Összeomlás: a legnagyobb fideszes lapok pár nap alatt elveszítették az olvasóik 40 százalékát

„Az, hogy a választás után Fekete-Szalóky Zoltán főszerkesztő benyújtotta a lemondását, pontosan mutatja, hogy az ő munkájának minőségét nem az újság olvasottsága, hanem a választás eredménye határozta meg”

– ezzel a munkavállalói idézettel indult a héten az egykor a legnagyobb és legszínvonalasabb újság, az Index fideszes megszállásáról szóló cikkünk.

De nem csak ez mutatja meg a fideszes propaganda valódi természetét, hanem még valami: az olvasók eltűnése.

Az elmúlt napokban több orbánista lap látogatottsága is drámai zuhanásnak indult. Ezen a Gemius-adatokból készült ábrán látható, hogy a legnagyobb elérésű Fidesz-közeli lapok, a putyinista pornóblog (Origo), a fideszes pártlap (Magyar Nemzet), a fideszes bulvárlap (Borsonline) és nehezen meghatározható negyedik (Mandiner) oldalain mennyire visszaesett az elmúlt napokban az egyedi látogatók száma:

Az Origo, a Borsonline, a Mandiner és a Magyar Nemzet napi egyedi látogatói január 1. és május 28. között Forrás: Gemius

A Borsonline viszonylag erősen indult, május 19-én kiugró csúcsot ért el 300,6 ezer real userrel, majd fokozatosan visszaesett, május 25-én volt a mélypont 132,7 ezerrel, a hónap vége felé enyhe korrekcióval.

A Magyar Nemzet május 18-án tetőzött 182,6 ezernél, utána meredeken esett, és május 28-ra 72,7 ezerre csökkent. A május 15–21-i átlaghoz képest a május 22–28-i átlag nagyjából 50 százalékkal alacsonyabb volt.

A Mandiner esetében volt a legerősebb relatív visszaesés: május 20-án még 186,3 ezer real usert mért, május 24-re viszont 52,1 ezerre zuhant. A második hét átlaga közel 59 százalékkal maradt el az előző hét nap átlagától.

Az Origónál is erős törés látszik: május 18-án 469,5 ezer, május 24-én már csak 170,7 ezer real user volt. A május 22–28-i átlag az előző hét naphoz képest kb. 51 százalékkal volt alacsonyabb.

Orbán Viktor akkori miniszterelnök Magyar Nemzetet olvas egy kormányülés szünetében 2019-ben. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Összességében a május második fele nem egyenletes lassú csökkenést, hanem inkább egy május 18–20. körüli csúcs után bekövetkező, május 22-től általánossá váló nagy visszaesést mutat. A négy oldal együtt két hete átlagosan kb. 696 ezer napi real usert ért el, a következő héten pedig már csak kb. 395 ezret.

Sok tényező lehet amögött, hogy ekkora a visszaesés, csak néháy tipp:

a források elapadása miatti munkaerőhiány okozta kevesebb tartalom,

nem költenek annyit a posztok hirdetésére,

technikai hibák, bár ez nem valószínű, hogy pont egyszerre történne mindegyikkel,

nincs központi iránymutatás, ezért érdektelenebb a tartalom.

A Mandinernél már történtek leépítések, várhatóan mindenhol lesznek még.