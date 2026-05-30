Összeomlás: a legnagyobb fideszes lapok pár nap alatt elveszítették az olvasóik 40 százalékát

Média

„Az, hogy a választás után Fekete-Szalóky Zoltán főszerkesztő benyújtotta a lemondását, pontosan mutatja, hogy az ő munkájának minőségét nem az újság olvasottsága, hanem a választás eredménye határozta meg”

– ezzel a munkavállalói idézettel indult a héten az egykor a legnagyobb és legszínvonalasabb újság, az Index fideszes megszállásáról szóló cikkünk.

De nem csak ez mutatja meg a fideszes propaganda valódi természetét, hanem még valami: az olvasók eltűnése.

Az elmúlt napokban több orbánista lap látogatottsága is drámai zuhanásnak indult. Ezen a Gemius-adatokból készült ábrán látható, hogy a legnagyobb elérésű Fidesz-közeli lapok, a putyinista pornóblog (Origo), a fideszes pártlap (Magyar Nemzet), a fideszes bulvárlap (Borsonline) és nehezen meghatározható negyedik (Mandiner) oldalain mennyire visszaesett az elmúlt napokban az egyedi látogatók száma:

Az Origo, a Borsonline, a Mandiner és a Magyar Nemzet napi egyedi látogatói január 1. és május 28. között
Forrás: Gemius
  • A Borsonline viszonylag erősen indult, május 19-én kiugró csúcsot ért el 300,6 ezer real userrel, majd fokozatosan visszaesett, május 25-én volt a mélypont 132,7 ezerrel, a hónap vége felé enyhe korrekcióval.
  • A Magyar Nemzet május 18-án tetőzött 182,6 ezernél, utána meredeken esett, és május 28-ra 72,7 ezerre csökkent. A május 15–21-i átlaghoz képest a május 22–28-i átlag nagyjából 50 százalékkal alacsonyabb volt.
  • A Mandiner esetében volt a legerősebb relatív visszaesés: május 20-án még 186,3 ezer real usert mért, május 24-re viszont 52,1 ezerre zuhant. A második hét átlaga közel 59 százalékkal maradt el az előző hét nap átlagától.
  • Az Origónál is erős törés látszik: május 18-án 469,5 ezer, május 24-én már csak 170,7 ezer real user volt. A május 22–28-i átlag az előző hét naphoz képest kb. 51 százalékkal volt alacsonyabb.
Orbán Viktor akkori miniszterelnök Magyar Nemzetet olvas egy kormányülés szünetében 2019-ben.
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Összességében a május második fele nem egyenletes lassú csökkenést, hanem inkább egy május 18–20. körüli csúcs után bekövetkező, május 22-től általánossá váló nagy visszaesést mutat. A négy oldal együtt két hete átlagosan kb. 696 ezer napi real usert ért el, a következő héten pedig már csak kb. 395 ezret.

Sok tényező lehet amögött, hogy ekkora a visszaesés, csak néháy tipp:

  • a források elapadása miatti munkaerőhiány okozta kevesebb tartalom,
  • nem költenek annyit a posztok hirdetésére,
  • technikai hibák, bár ez nem valószínű, hogy pont egyszerre történne mindegyikkel,
  • nincs központi iránymutatás, ezért érdektelenebb a tartalom.

A Mandinernél már történtek leépítések, várhatóan mindenhol lesznek még.

Média fideszes médiabirodalom origo mandiner magyar nemzet borsonline fideszes média olvasottság
Kapcsolódó cikkek

Sosem látott zavarodottságot hozott Orbán bukása és Rogán eltűnése a fideszes médiavilágban

Mintha megszűnt volna a központi (vagy bármilyen) irányítás, a fideszes influenszerek a ködben tapogatóznak, és különböző utakon keresik a kiutat a rémálmukból.

Herczeg Márk
képzavar

„Erre látom, hogy Rogán hívja a főszerkesztőt”

Fekete-Szalóky Zoltán főszerkesztő alatt folytatólagosan kényszerültek újságírók arra, hogy öncenzúrát gyakoroljanak. A hatalom eszközként tekintett az Indexre – vezetői pedig megszégyenítették az ország egykor legnívósabb lapját.

Rényi Pál Dániel
Média

Magyar Hang: Csoportos létszámleépítés jöhet a Mandinernél

A dolgozók felét is elküldhetik hamarosan.

Windisch Judit
Média

Illiberális könnyek: visszatért a PC-diktatúra, snowflake-ek szállták meg a fideszes médiát

Hogyan sikerült néhány fotóval összezavarnom és vérig sértenem az ultraorbánista véleményvezéreket? Valahol most is felsír egy Rákay Philip.

Herczeg Márk
Média

Keletről előzi az orosz propagandát az Origo

Keményebben reagáltak, mint a Kreml.

Czinkóczi Sándor
háború