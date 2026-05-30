Összeomlás: a legnagyobb fideszes lapok pár nap alatt elveszítették az olvasóik 40 százalékát

„Az, hogy a választás után Fekete-Szalóky Zoltán főszerkesztő benyújtotta a lemondását, pontosan mutatja, hogy az ő munkájának minőségét nem az újság olvasottsága, hanem a választás eredménye határozta meg”
– ezzel a munkavállalói idézettel indult a héten az egykor a legnagyobb és legszínvonalasabb újság, az Index fideszes megszállásáról szóló cikkünk.
De nem csak ez mutatja meg a fideszes propaganda valódi természetét, hanem még valami: az olvasók eltűnése.
Az elmúlt napokban több orbánista lap látogatottsága is drámai zuhanásnak indult. Ezen a Gemius-adatokból készült ábrán látható, hogy a legnagyobb elérésű Fidesz-közeli lapok, a putyinista pornóblog (Origo), a fideszes pártlap (Magyar Nemzet), a fideszes bulvárlap (Borsonline) és nehezen meghatározható negyedik (Mandiner) oldalain mennyire visszaesett az elmúlt napokban az egyedi látogatók száma:
Összességében a május második fele nem egyenletes lassú csökkenést, hanem inkább egy május 18–20. körüli csúcs után bekövetkező, május 22-től általánossá váló nagy visszaesést mutat. A négy oldal együtt két hete átlagosan kb. 696 ezer napi real usert ért el, a következő héten pedig már csak kb. 395 ezret.
Sok tényező lehet amögött, hogy ekkora a visszaesés, csak néháy tipp:
A Mandinernél már történtek leépítések, várhatóan mindenhol lesznek még.
Mintha megszűnt volna a központi (vagy bármilyen) irányítás, a fideszes influenszerek a ködben tapogatóznak, és különböző utakon keresik a kiutat a rémálmukból.
Fekete-Szalóky Zoltán főszerkesztő alatt folytatólagosan kényszerültek újságírók arra, hogy öncenzúrát gyakoroljanak. A hatalom eszközként tekintett az Indexre – vezetői pedig megszégyenítették az ország egykor legnívósabb lapját.
A dolgozók felét is elküldhetik hamarosan.
Hogyan sikerült néhány fotóval összezavarnom és vérig sértenem az ultraorbánista véleményvezéreket? Valahol most is felsír egy Rákay Philip.
Keményebben reagáltak, mint a Kreml.