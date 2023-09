Illiberális könnyek: visszatért a PC-diktatúra, snowflake-ek szállták meg a fideszes médiát

„Azt tartják, a humor ellenzéki műfaj. Az viszont biztos, hogy kell hozzá némi műveltség és intelligencia, ennek hiányában ugyanis puszta taplóság lesz az eredmény, amely a szánalmas szennylapok sajátja.” (Magyar Nemzeti Médiaszövetség)

Sosem hálás feladat, ha egy szerző kénytelen elmagyarázni a saját poénját, de szeptember elején az egyik cikkünk nem várt módon akkora vihart kavart a kormánypárti nyilvánosságban (zárványban?), hogy ezúttal talán nem túlzás alaposan végigvenni, mégis mi a jó élet történt itt.

Augusztus 31-én este jelent meg a Kifolyik a szemed, megőrülsz és megfulladsz, ha meglátod az Origo gyönyörű főszerkesztőjének tökéletes alakját – képek című cikkem, amiben igyekeztem újra felhívni a figyelmet arra, hogy az Origót a lap 2014-es kormánypárti megszállása óta nemcsak oroszpárti álhírekkel szórják meg állandóan, hanem folyamatosan teletömik szemérmetlen szoftpornóval is.

A magát keresztény-konzervatívnak tekintő lap egyfolytában egykori és mai híres emberekről (vagy teljesen ismeretlen influenszerekről) mutogat erotikus fotókat, kangörcsöt ígérve a férfi olvasóknak.

Mindezt úgy művelik az ország egykori legolvasottabb és egyik legkomolyabb lapjával, hogy annak főszerkesztőjéről, Gábor Lászlóról gyakorlatilag nincsen elérhető kép vagy videó az interneten, és sosem nyilatkozik sehol. (Egyébként mostanra az Origo impresszumát is teljesen kipucolták.)

Ahogy az az olvasók többségének át is ment, tréfásnak szánt cikkem lényege éppen az volt, hogy valahogyan érzékeltesse az olvasókkal – és persze Gábor Lászlóval is –, hogy mennyire ellentmondásos, amikor valaki a sötétben bujkálva ad utasítást egy szörnyen kínos, végeláthatatlan vizuális pornótámadásra.

A fideszes média véleményvezérei viszont váratlanul heves, hablegényeket megszégyenítő hisztériarohamot kaptak.

„A 444 ezúttal színjelesre vizsgázott aljasságból”, „átlépte azt a bizonyos határt” – írta a Mandiner.

A Pesti Srácok munkatársai korábban tévéadásban beszélgettek arról, hogy Ferencváros polgármestere se nem okos, se nem túl szép, inkább dugnának kecskékkel, mert azt utána legalább meg lehet enni. A putyinista lap most mégis így méltatlankodott: „Fennállása óta talán most publikálta az említett portál a leggusztustalanabb cikkét, amelyben már sem az erkölcs, sem az emberi méltóság tiszteletben tartása nem számított. A cikkben nem másról értekeztek, mint Gábor Lászlóról, az Origo.hu főszerkesztőjéről, annak kinézetéről. Egyértelműen ki kell jelentenünk, hogy ez nem más, mint testszégyenítés, és annak legaljasabb formája, mert az említett főszerkesztőt lesifotók alapján gúnyolták ki, alázták meg emberi méltóságában, a magánélet és magánszféra megszégyenítésével.”

„Ideje lenne egy nagyot dumcsizni velük…” – fenyegetőzött nácikomcsizva-patkányozva a Magyar Nemzetben Bayer Zsolt (akinek a cikkében a szar szó érdekes használatára az Élet és Irodalom hívta fel a figyelmet). Bayer korábban azt szerette volna, ha az interneten sem lehetne büntetlenül fenyegetőzni, igaz, előtte volt már, aki beleállt, amikor verést ígért, de az ütközetet elsunnyogta, és azóta is rendszeresen fenyegetőzik. Egyébként így néz ki, amikor az aktuális Tusványoson dumcsizni próbálunk Bayer Zsolttal:

A kormánypárti Magyar Nemzeti Médiaszövetség felszólította a Magyar Újságírók Országos Szövetségét – amihez egyébként a 444 sehogyan sem kapcsolódik –, hogy határolódjon el, a 444 pedig kérjen bocsánatot Gábor Lászlótól, majd meglepetésre maga az Origo is címlapon számolt be a főszerkesztőjét ért állítólagos sérelemről.

Érdekes, hogy azt írták, „előnytelen lesifotók felhasználásával és magánélete kiteregetésével” támadtuk Gábor Lászlót. Egyrészt az a néhány fotó, amit felhasználtunk, mind Kötcsén készült, ahol rendszeresen végigfényképezik az érkező fideszes elitet, tehát túlzás előnytelen lesifotónak nevezni a képet, amin egy főszerkesztő szépen kiöltözve járul eligazításra a miniszterelnök elé.

photo_camera Gábor László, az Origo főszerkesztője érkezik Kötcsére 2021-ben Fotó: Czinkóczi Sándor/444

Ami pedig a magánéletet illeti, az egyáltalán nem titok, hogy Gábor László párja Andor Éva, erről többször is írt a sajtó, a pár a fenti képen is együtt érkezett Kötcsére. A magánéletüknek is csak arról a vonatkozásáról írtunk egy linkelt anyagban, hogy az Origo névtelen cikke a főszerkesztő élettársát „a legcsinosabb, legtehetségesebb és mindezek tetejébe még legkedvesebb hazai híradós”-nak nevezte.

Andor Éva többször is beszélt bulvárlapoknak a kapcsolatukról, igaz, név nélkül. Tavaly a Blikknek magyarázott arról, hogy 15 éve szerelmes, a cikk szerint „nagyon ad kedvese ízlésére, mert úgy gondolja, rendkívül kifinomult, főként a ruhák terén”. A műsorvezető azt mondta a párjáról: „Végtelenül jól ízlésű, okos, intelligens ember, ami nekem nagyon fontos, mert szerintem ez is hihetetlenül szexi tud lenni.”

A MÚOSZ etikai bizottsága végül arra jutott, hogy „elutasítja, hogy a 444 portál az Origo munkájának, arculatának bírálatát összekapcsolta a médiumot vezető újságíró személyes lejáratásával”. A panaszt bejelentő Magyar Nemzet – aminek két vezető munkatársát tavaly egy év próbára bocsátották, miután Szabó Tímeát undorító, fertőzést fröcskölő lényként mutatták be egy álnéven gyalázkodó, náci cikkben – megkérdezte, mi a 444 véleménye a MÚOSZ állásfoglalásáról, és tervezünk-e bocsánatot kérni az Origo főszerkesztőjétől. Mindkét kérdésre azt válaszoltuk, hogy: „Jót nevettünk.”

Az nem világos, hogy a vérig sértődött jobboldali véleményvezérek el tudták-e olvasni az eredeti cikket, de láthatóan összezavarodtak. Ez nem csoda, hiszen úgy kellett felháborodniuk a politikai inkorrektségen, hogy lassan egy évtizede harsogják azt, hogy vége a politikai korrektségnek, ők liberális könnyekkel táplálkoznak. (Arról már több gyűjtésünk volt, hogy az állítólagos balliberálisok sérelemkultusza mennyire sajátja a magyar jobboldalnak.)

Bayer Zsolt – aki másokat napi szinten küld el a kurva anyjába, nevez gecinek vagy szardarabnak, és a kedvenc oldala a rasszista, uszító, niggerező Vadhajtások – a Hír Tv-ben a testszégyenítést számára új, érthetetlen tabunak nevezte, de azért kiakadt a mostani body shamingen:

A műsorban a megafonos Deák Dániel – aki folyamatosan ilyesmiket posztol politikusokról és újságírókról – azt mondta, „egyre minősíthetetlenebb az a stílus, amit megengednek maguknak”.

A kötcsei pikniken készített videónk forgatásakor a felpaprikázott Rákay Philip a cikkünkre hivatkozva nem volt hajlandó válaszolni a kérdéseinkre:

„Arról beszélünk, hogy vajon az valós-e, hogy valakit a kinézete, az öltözéke, a testalkata alapján megszégyenítsenek, amit önök, haladárok a tolerancia szent zászlója alatt hirdetnek évek óta” – mondta Rákay Philip, aki a Facebookon politikusokat és újságírókat a kinézetük, öltözékük alapján szégyenített meg:

photo_camera Rákay Philip a fogai miatt gúnyolja Guy Verhofstadt holland EP-képviselőt 2023. március 2-án. Forrás: Rákay Philip/Facebook

photo_camera Rákay Philip azzal támadja Fábián Tamást, a Telex újságíróját, hogy milyen ruhában ment meghallgatni Orbán Viktort Forrás: Rákay Philip/Facebook

Aki megnézi a Gábor László-cikkünket, az láthatja, hogy még csak nem is írtunk olyasmiket a 60 körüli férfi fizikumáról, amiket az Origo híres nők testalkatáról szokott rendszeresen:

photo_camera Forrás: Origo

Az Origo egyébként azóta is megállás nélkül posztolja a maszturbációs segédanyagokat, miközben a lap Napi Balfék című sorozatában Greta Thunberget Csubakkához hasonlítják, Karácsony Gergely pedig az egyik képen azzal utasít el egy prostituáltat, hogy „a bot másik végén” van dolga.

A legutóbbi Sajtóklubban is szántak pár percet Gábor László védelmére. Bencsik András a műsorban azt mondta, a 444-nek nincs helye semmilyen nyilvánosságban, és:

„Ezt a mocsadék bandát valamilyen módon ki kéne takarítani a közéletből. Ez nem minősíthető, nem emberi és főképpen nem újságírói kategória. Ez egy olyan ocsmány pöcegödör-társaság, a 444 és az egész vidéke. […] Ez minden elfogadható mércének alatta van. Ha a 444-et trágyának használnák, és mondjuk a szántóföldre kiszórnák ezeket a szörnyetegeket, szerintem kipusztulnának a növények, mert ebben több a méreg, mint a tápanyag.”

Bencsik korábban Szabó Tímeáról mondta azt, hogy: „Ez a nő olyan ocsmány módon hazudik, azt kell mondjam, hogy – nem szép egy nőről ilyet mondani, de – amilyen ronda, olyan gonosz.” A volt kommunista újságíró később, a Színház- és Filmművészeti Egyetem megszállásakor mondta azt az SZFE-sekről:

„Rávetődött a fény egy ilyen szutykos odúra, ahol ez a büdös, ótvaros szekta meglapult. És ezek elkezdtek hisztériázni, amikor rájuk vetítődött… tehát kinyitották az ablakot, beáradt a napfény, és ezek kimenekültek, mert nekik az volt a jó.”

Gajdics Ottó a mostani adásban még azzal próbálta védeni Gábor Lászlót, hogy a 444 is szakmányban pakolja ki az erotikus fotókat nőkről tárgyiasító szövegekkel, de a jelek szerint nem olvassa az újságot, mert nálunk ilyesmi nincs. A műsorban beugróként szereplő Szabó László pedig azt mondta: „Micsoda gyűlölet lehet ott, micsoda utálat, micsoda aljadék megközelítése ez az újságírás egyébként szép és fontos szakmájának!”

Jelenleg itt tart a fideszes snowflake-hisztéria a tahóterror sűrűjében.

(Címlapi és cím feletti illusztráció: Botos Tamás)