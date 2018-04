Mit követhetett el Kálmán Olga, amiért jobban gyűlöli őt az Origo, mintha Soros György és egy BMW-s szerelemgyereke lenne?

„Amit nehéz megmagyarázni: (Simicska Lajos) Kálmán Olgát még mindig tartja. Kálmán Olga rekordfizetéséből 10-15, becsületesen dolgozó technikai munkatárs tudna hazavinni pénzt a családjához, ha ők maradhattak volna a bukott riporternő helyett, akinek műsorát botrányosan kevesen nézik.”

Itt tart mostanában az Origo, ha Kálmán Olgáról van szó.

„A legcsinosabb, legtehetségesebb és mindezek tetejébe még legkedvesebb hazai híradós”.

Ez is az Origo, de itt már nem Kálmán Olgáról van szó, hanem a TV2 műsorvezetőjéről, Andor Éváról. Aki egyébként a lap főszerkesztőjének, Gábor Lászlónak az élettársa.

Pedig az Origo annyira semlegesen tette be 2016. december 17-én az Indextől átvett hírt, hogy Kálmán Olga elhagyja az ATV-t és a Hír TV-nél folytatja, hogy abból még az égvilágon semmi nem látszott, mi jön ezután. Szombat este volt, pár perccel nyolc előtt, néha az Origo legendás, nagy munkabírású, névtelen munkatársának is pihennie kell, akire szinte mindig számítani lehet, hogy tűpontos jelzőivel segítsen eligazodni a bizonytalanul kóválygó olvasónak, hogy kiről mit kell gondolni.

Másnap, a vasárnapi pihenését megszakítva aztán már jelentkezett a kormánymédia stabil oszlopa, Origo, hogy Kálmán Olga megítélésében is iránytűként szolgáljon. Azóta pedig jobban bepörgött a műsorvezetőre, mint Németh Szilárd Bangónéra.

Nem lehet elvitatni az Origótól azt a következetessséget, ahogy bárkiről mindenféle konkrét információ hiányában, de megállás nélkül becsületsértő tartalmat állítanak elő, legyen az természetesen Soros György vagy a tahó BMW-sek. Vagy Kálmán Olga, aki egy addig ellenzékinek tartott (azóta a Fideszhez közeledő, tulajdonosi szinten nyíltan Orbán Viktort támogató) tévéből, az ATV-ből tíz év után átment egy másik ellenzéki tévéhez, Simicska Lajos Hír TV-jéhez. Mégis a komplett Fidesz-sajtó ráugrott, mintha valami megbocsáthatatlan árulás történt volna, és egy hűséges fideszes fordított volna hátat a kormánymédiának. És bár ennek már másfél éve, az Origónál beakadt a lemez.

Miután a háttérben szerényen meghúzódik a névtelen szerző, csak pletykákra lehet hagyatkozni, hogy maga Gábor László főszerkesztő (korábbi hírfőszerkesztő, megbízható kormányzati káder) vállalja a fontosabb cikkek fideszesítését. Stílusa alapján a Kálmán Olgáról szóló írások esetében is ő segíthette az olvasók eligazodását.



Gábor László, az Origo főszerkeszője Fotó: olvasónk

Az első napokban a Fidesz-médiaközpontja azzal állt elő, hogy a céges karácsonyi bulin felmondó Kálmán Olgáról leírták, hogy „messze nincs már a csúcson”, nem nézik már a műsorát, a távozása nem is okoz pótolhatatlan veszteséget az ATV-nek, mintha komolyan aggódnának az ATV-ért. És elkezdték hajtogatni a Riposton megjelenő „információt”, hogy a műsorvezetőnő négymilliós fizetést kap Simicskától, „ami – minden demagógia nélkül – példátlanul magas fizetés”, „a média világában is már-már amerikai csúcsgázsinak számít”. A Hír TV a négymilliós fizetést ugyan közleményben cáfolta, ahogy Kálmán Olga is hülyeségnek nevezte, mert "aki ismeri a szakmát, pontosan tudja, hogy ilyen havi fizetés nincs a szakmában". Ez mindegy volt, az Origo egy ideig a Ripost információjaként adta el továbbra is a négymilliós fizetést, aztán már kész tényként, majd úgy, mint amit Kálmán Olga is megerősített, mostanra pedig nem is szégyelli, hanem kérkedik vele.

A tulajdonos Hit Gyülekezete nevében annak idején Németh Sándor egy Facebookra rakott posztban búcsúzott Kálmán Olgától. Ebben egyrészt megjegyezte, hogy „a tehetséges műsorvezetőnőnek is vitathatatlan érdemei vannak” az ATV fejlődésében és befolyásának erősödésében, munkaadója sztárként viselkedett vele. De Németh kifogásolta, hogy milyen stílusban mondott fel Kálmán Olga. Másrészt politikai hátteret adva a csatornaváltásnak azt is közölte, hogy azért is megdöbbentő a lépés, mert „Kálmán Olga a Hír TV-hez való szerződésével - akarva-akaratlanul - Simicska és szövetségesei Orbán Viktor elleni vendettájának központi szereplőjeként kínálta fel magát”, de gyorsan hozzátette, hogy „ehhez már sem a Hit Gyülekezetének, sem pedig az ATV-nek sincs semmi köze”.

Ebből jutott el mostanra az Origo odáig, hogy Kálmán Olga

„az előző munkahelyéről elzavart riporter”

és

„az előző munkahelyén is megbukott műsorvezető”

lett.

És tudták fokozni:

Kálmán Olga élő adásban gyomorforgatóan dicsekedett a fizetésével

Most azonban politikától függetlenül mutatkozott zavarba ejtően ízléstelennek.

mulatságosan alacsony nézettségű műsor vezetője

A riporter (már amennyiben Simicska hízelgő alkalmazottját annak lehet nevezni)

Simicska túlfizetett kedvence, a Jobbiknak hízelgő, de a közösségi oldalak szerint éppen a jobbikosok számára elfogadhatatlan, állandóan kinevetett riportere, Kálmán Olga

Kevés viccesebb szereplője van a magyar televíziózásnak, mint Kálmán Olga. Hiszen kevés tévériporternél figyelhető meg jobban a kétségbeesett küzdelem a fizetéséért. A küzdelem, hogy hiba nélkül szolgálja a gazdáját.

Nem látja, hogy ő nem tényező, hanem a magyar médiaviszonyok vicces szereplője, akivel azért érdemes foglalkozni, mert szórakoztató? Hogyha egy-egy társaságban csak annyi hangzik el, hogy Kálmán Olga, kitör a röhögés?

Tényleg azt hiszi, hogy van ember az országban, aki komolyan foglalkozik vele?Tényleg azt hiszi, hogy valaki (természetesen "odafentről") kéri bárkitől is, hogy vele, a bukott riporternővel foglalkozzon?

De szerencsére az Origo nemcsak bírál, hanem pozitív példát is mutat. A hírekben rendszeresen szerepel Andor Éva, a TV2 műsorvezetője. Íme a riporter munka közben, amikor Lánczi Tamást, a Századvég vezető elemzőjét, a Figyelő főszerkesztőjét a Békemenetről és Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédéről kérdezi.

Ha valaki megérdemli, arról nem szégyell jót írni az Origo vagy a cégcsoport bulvárlapja, a life.hu. Ezeket lehet megtudni Andor Éváról:

csúcsformában van

a gyönyörű híradós

a legcsinosabb, legtehetségesebb és mindezek tetejébe még legkedvesebb hazai híradós

Fantasztikusan nézett ki tűzpiros ruhájában

feltűnően szép jelenség

olyan fotót posztolt közösségi oldalára, hogy elállt a lélegzetünk.

nyugodtan vetkőzhet bikinire, hiszen kifogástalan az alakja.

„Még mindig sokan hiszik, hogy a Tényekben hírolvasó vagyok, ami nem igaz. Ha bedöglene a súgógép, akkor is végig tudnám vezetni a műsort”

remek szakácsnő, de van egy hibája: túlságosan precíz.

Sok férfinál jobb a munkabírása

Nem sokon múlt, hogy Andor Éva már nem a TV2 műsorvezetője. 2015 tavaszán ugyanis elküldték, amikor élettársa, Gábor László távozni kényszerült a Tények főszerkesztői posztjáról. Gábor László aztán visszatért egy évvel később, 2016 tavaszán, amikor Andy Vajnásították a TV2-t, Kökény-Szalai Vivien tanácsadója lett. Andor Évát pedig visszahívták a megújított, totálisan fideszes üzemmódra váltó TV2-höz.

Kálmán Olga és Andor Éva története szépen összefutott másfél éve, amikor a Tényekben éppen a visszatért Andor Éva konferálta fel a Kálmán Olga csatornaváltásáról szóló, már megkormánymédiázott hírt.



Andor Éva a Kálmán Olgáról szóló hírt konferálja fel. Fotó: TV2/Tények

Amióta Gábor László az Origóban átvette az irányítást, végre elég sok mindent megtudhattak az olvasók Andor Éváról. Jó hír, hogy ugyan aggasztó információk jöttek az egészségi állapotáról, már meggyógyult. A választások előtt szerepelt is a példamutató műsorvezető abban a videóban, amiben a Tények munkatársai elmondják, hogy ők Orbán Viktorra szavaznak majd: