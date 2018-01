Van egy hangos és agresszív, az együttélésre képtelen kisebbség, amelyiknek a vállalhatlan viselkedésére az Origo egyre határozottban kénytelen felhívni a figyelmet

Közöttünk élnek, de viselkedésükkel veszélybe sodorják embertársaikat, nem ismernek sem Istent, sem embert, megfélemlítik a többségi társadalom szabályai szerint élőket. A mainstream média agyonhallgatja, hogyan terrorizálja ez a kisebbség az embertársait, de az új, a korábbi lap gyávaságat sutba dobó Origo felvállalta ellenük a harcot. Alighanem óvatosságból a vakmerő szerkesztőség is csak név nélküli cikkekben mer foglalkozni velük.

Sorosékról lenne szó? Nem, sokkal többen vannak. Liberálisok? Még náluk is többen. A tulajdonosváltás után az Origo is csak óvatosan kezdett velük foglalkozni, és volt, hogy sietett leszögezni: az érintett kisebbséggel szemben „erősek az előítéletek, hogy okkal vagy ok nélkül, az más kérdés”. De mit lehet tenni, ha a liberális médiaterrorban agyonhallgatott bizonyítékok kerülnek elő arról, hogy igaz az összes, az érintett kisebbséget sújtó negatív előítélet.

Érdekes adat: Magyarországon van Mercedes- és Audi-gyár is, de a BMW nem tette be a lábát. A politikusok vagyonnyilatkozata szerint BMW-t szinte senki nem használ. Kósa Lajosnak autója nincs, de van két BMW motorja (a velencei frakcióülésre egy harmadikkal érkezett). Orbán Viktort pedig megvezetik a tanácsadói, mert ilyeneket mond:

„A bajoroknak van egy kicsit mulatságosan hangzó, de pontos leírása erről a helyzetről, amikor azt mondják, hogy a kívánatos európai élet az, amikor bajor bőrnadrágban vezetjük a BMW-t.”