Megjelent az adatvédelmi hatóság a Tisza Párt irodájában

„Miután reggel karácsonyi ajándékokat vittünk a Szilágyi Erzsébet Gyermekotthonba, kiszállt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság nevű báb intézmény a TISZA központjába” – írta ki Magyar Péter.

Cikkünk megjelenése előtt kérdéseket küldtünk a NAIH-nak, ha adnak információt róla, hogy mire irányult az érdeklődésük, frissítjük a cikket.

A Tisza elnöke a hatóság vezetőjét, Péterfalvi Attilát is bábnak nevezte, és ezeket a kérdéseket fogalmazta meg:

Járt-e már a hatóság az Index, az Origo és a Mandiner nevű szennylapok szerkesztőségében?

Mit tett a hatóság annak megakadályozására, hogy a kormánypropaganda politikai hovatartozás alapján listázzon 200 ezer magyar embert?

Mit tett annak megakadályozására, hogy egészen példátlan módon Orbánék térképre tegyék 200 ezer honfitársunk személyes adatait?

Tett-e büntetőfeljelentést a fideszes politikusok és propagandisták ellen, amiért civil embereket fenyegetnek?

Megvédi-e a bírókat, akiket a Kúria elnöke rákosista módszerekkel akar tönkretenni?

Igaz-e az információ, hogy a hatóság azt a megbízást kapta az egyik francia pezsgős vacsorán Orbán Viktortól, hogy a választások előtt több százmillió forintra bírságolja a TISZA-t, ezzel ellehetetlenítve a kampányunkat?

Minek ez az egész színház, ha már megvan az ítélet, Virág elvtárs?

A NAIH akkor került szorosabb kapcsolatba a Tisza Párttal, amikor ismeretlenek interaktív, kereshető honlapon tették közzé a Tisza Világ applikációt érintő adatvédelmi incidens nyomán ismerté vált érintettek személyes adatait: neveket, email címeket, telefonszámokat, lakcímeket.

A térképről előbb az Index számolt be, majd a Magyar Nemzet, az Origo és nagyjából a teljes kormánymédia azzal tetézte, hogy a térkép linkjét is megosztották, de miután a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) bűncselekménynek nevezte a személyes és különleges adatok felhasználását, a lapok eltüntették cikkükből a térkép linkjét.

Magyar Péter akkor, november elején felszólította mások mellett a NAIH vezetőjét, mert „most van itt az idő, hogy bizonyítsa: a hatóság nem Orbán Viktor szolgája, hanem a magyar polgárok védelmezője.”