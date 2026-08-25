Kedden jelentették be, hogy Kohán Mátyás, Lentulai Krisztián és Kacsoh Dániel otthagyta a Mandinert. A hírt Trombitás Kristóf Keresztély fideszes influenszer így kommentálta (és azóta érdemben nem is posztolt):

„a polgári Magyarországnak arra nincs ereje és pénze, hogy mandineres kollégák ne maradjanak állás nélkül. szégyelld magad, Mészáros, Tiborcz, etc. mi a f$zomat csináltál a pénzeddel, lumpen g€c1?”

Másnapra Lentulai egy – a Breaking Bad utolsó jelenetét idéző – érzelmes videóval búcsúzott el a Hotel Lentulai című műsora stúdiójától, majd a szintén Fidesz-közeli Köztér arca, Kurucz Dániel – aki korábban Sulyok Tamás mellett szervezett tüntetést – az alkalomból interjút készített a Mandiner távozó főszerkesztő-helyettesével, Kacsoh Dániellel. Röviddel ezután Lentulai a Facebook-oldalán az alábbi szöveggel szállt bele Kuruczba:

„Szerintem egy wannabe-politikus, szintén szerintem egy középszerű műsorvezető. Olyan furcsa jobboldalinak tartom, aki liberális. Lehetséges, hogy van ilyen, csak nem szeretem. Emberileg is “bemutatkozott” már nekem korábban, most meg a Kacsoh Danival készített interjújában odáig merészkedett, hogy én miattam is bukott ekkorát a Fidesz.

Majd bírálta a jobboldali sajtót is, hogy elfelejtett kritikus lenni a volt kormánnyal.

Valamint készítettek egy bejátszót, ami alapján szembesíti a Kacsoh Danit, hogy a kutya nem ismeri a Mandinert.

A Közteret bizonyára milliók.

Hol volt ez a lángelme eddig? Micsoda mulasztás, hogy nem vette észre senki.

És velük veselkedünk neki 2030-nak.”

Lentulai Krisztián a Hotel Lentulai című műsorában Fotó: Mandiner/Youtube

A kommentek között pedig megjelent Kurucz, és az alábbi párbeszéd zajlott le közte és Lentulai között:

Kurucz: Krisztián, ha tényleg méltó lennél ezekhez a „férfias” szavakhoz, akkor nem üzengetnél, mint egy durcás kisfiú, hanem leülnél velem beszélgetni - interjút adni. Én továbbra is nyitott vagyok rá! Ha nem, sebaj mindenkinek van egy ilyen beakadt lemeze az enyém Magyar Péter, te meg úgy tűnik engem választottál! 😅

Lentulai: várj csak, nem te beszéltél rólam nemrég a műsorodban? Vagy hallucináltam? Ez a poszt neked üzengetésnek tűnik? Nekem nem. A célközönség nem te vagy.

Kurucz: Krisztián, nem te léptél ki tegnap a Mandinertől? Nem a volt főszerkesztő helyettessel interjúztam? De. Nézd, tényleg nem bírlak. Arrogáns, hisztigépnek látlak, de eddig se és ezután se akartam neked ártani azzal, hogy meg vagy említve. Ha ezt se bírod, akkor javaslom legyél pásztor egy hegyen, ahol nem látnak és beszélnek rólad, vagy a hoteledről! Ha pedig kiűzöd a benned élő Bede Zsoltit gyere be és beszélgessünk. Legyen tököd ember! ❤️

Lentulai: nem tök kérdése a bemenetelem, hanem elvek kérdése a be nem menetelem.. Olvasd végig a jelzőidet rólam. Én leginkább szakmai negatívumokat sorolok rólad, te emberit. Úgyhogy bőven fel vagyok hatalmazva arra, hogy: Nincs dolgunk egymással, te önhitt fallosz.

Lentulai: de talán így egyszer s mindenkorra érthetőbb: Éppen azért nem megyek be a műsorodba, hiába hivogatsz sokadjára, amiért Kövér László se fogott kezet a tiszással.

Kurucz: kicsit sokat gondolsz magadról. Kövér László mögött teljesítmény van, mögötted egy kanapé. Mellesleg minek méltassam szakmai magasságodat, ha azt te megteszed magad? 😅 Amúgy imádnám ezt az interjút:

- Krisztián, miért vagy ilyen arrogáns?

- Nem tudom, te libsi önhitt fallosz.

- Köszi, a választ.

Szeptember 5-én azért gyere el! 🇭🇺

Szakács István „patrióta” influenszer kommentben jelezte, hogy: „Na szánok rá egy posztot”, és gyorsan össze is dobott egy dissvideót: