Bede Zsolt Huth Gergelynek: Te nem engem lőttél meg, te Apukával mentél szembe!

Fogyatkozó táborát is kiakasztotta a váratlanul aktivizálódó Orbán Viktor, aki az utolsó teljes miniszterelnöki munkanapján Dopemant látogatta meg, és nem a gyászfeldolgozásában vett részt, de még váratlanabb volt, hogy a Fidesz elnöke a fideszes médiáról lekezelően nyilatkozva közölte: számára a Nemzeti Sport mellett a Vadhajtások az igeforrás, amit mindennap megnéz.

A régi harcosa, Huth Gergely – aki Bencsik Andrással együtt igyekszik továbbra is meghatározó arc maradni a „nemzeti oldalon” – úgy reagált a vadhajtásokos megjegyzésre, hogy egy nagyon nem fér bele.

„Gergő, annyira szánalmas… Te nem engem lőttél meg, te Apukával mentél szembe!” – reagálta a Vadhajtások arca, a horogkeresztes zászló előtt karlendítő, náci Bede Zsolt.

A továbbra is zavarodottan forgolódó fideszes propagandisták közül többen is úgy érezték, magyarázniuk kell azt, amit történik.

A mandineres Móna Márk Orbán megjegyzésére azt reagálta, hogy „ízlések és pofonok”, majd hozzátette: „elképedve látom, hogy az elmúlt napokban a nyilvánosságunk egymást ekézi amiatt, hogy kinek milyen hozzáállása legyen a közélethez, és milyen húron kell pengetni. Ez nem visz előre, sőt, inkább rombol. A közösségünk egy nagyon széles spektrumon mozog. Vannak higgadtabbak, kávéházi beszélgetők, kulturáltabb formák és természetesen harciasabb egyének is. És ez így van rendjén, hiszen mindenki azt és olyat tud hallgatni vagy nézni, ami az ő ízléséhez közel áll. Ha ez így marad a következő időszakban, akkor egy hihetetlenül erős jobboldali nyilvánosság jöhet létre!”

Filep Dávid (A kopasz oszt) lendületes manifesztóval állt be a Vadhajtások mögé:

„A kávéházi kuruckodásnak vége van! Azoknak, akik eltartott kisujjal hüledeznek azon, hogy Orbán Viktor a Vadhajtásokat dicsérte Dopeman podcastjében ideje lenne felébredni és észrevenni, hogy a szürcsölgető bölcselkedők ideje elmúlt. Azokra, akik kényelmesen, burokban ülve várják, hogy álljon meg a világ és közben arról tartanak kiselőadást fél tucat embernek, hogy miért nem állt még meg, nekik a jövőben nem lesz mozgásterük, mert ebben a világban olyanokra van szükség, akiknek az eszük és a szájuk mellett a kezük és a lábuk is jár. A miniszterelnöknek azon a ponton minden szava igaz. A sebek nyalogatása, a túlgondolások és filozófiai okfejtések ideje lejárt. Csinálni kell. Műsort, podcastet, hírportált, közösségi oldalakat, fórumokat, találkozókat, utcai megmozdulásokat, ha az ügy megkívánja. Eleget hallgattam az elmúlt hetekben, hogy éppen melyik jobboldali celeb vagy művész volt rossz húzás. Dopemantől Tóth Gabin keresztül Jaberig a bölcsek tanácsa eltartott kisujjal ment végig a nagy megfejtéseken, szerintem minden esetben alaptalanul, vakon és teljesen figyelmen kívül hagyva azt, hogy a világ mozog és igazából csak ők kapaszkodnak. Dopeman csinálta és csinálja egész életében. A Vadhajtások volt van és ha fogadnom kéne azt mondanám, hogy lesz is. Hogy ezek a formációk nem tökéletesek? Esélyes. Nem hibátlanok? Biztosan. Néha nehezen vállalhatók? Az is előfordulhat. De százezrek követik, hallgatják őket és beszélnek róluk társaságban úgy, hogy elhallgatni, lelőni, eltörölni ezeket a formációkat nem lehet, mert bot és kő az alkotóik semmi több. Nincs manír, nincs alapozó csak a lényeg. A nap végén pedig inkább legyen sok vámszedő, mint néhány büszke farizeus. Lefőtt a kávé, igyatok a kútból!”

Szakács István fideszes influenszer nem is érti a felháborodást, azt írja, ő régóta baráti kapcsolatban áll a Vadhajtásokkal.

Skrabski Fruzsina ellenben szomorú lett: „Orbán Viktor »második kedvenc igeforrása« ez az oldal, amint “liberális förmedvénynek” nevez. Nagyon sajnálom, mert végtelenül tisztelem Orbánt es nem értem mi viszi arra, hogy ilyeneket nyilatkozzon 😞 Én a vadhajtásokkal annyira nem tudok közösseget vállalni, mint a 444-el, vagy a HVG-vel. 🙁”