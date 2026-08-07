Huth Gergely: Orbán Balázsnak gyakorlatilag semmi sem sikerült, működése szekunder szégyenérzetet váltott ki a teljes jobboldalon

Nincs megállás, folytatódik a Fidesz-világban a helyezkedés, árokásás. Ezúttal a megboldogult PestiSrácok kirúgott főszerkesztője, Huth Gergely, szállt bele a Fidesz valaha volt legsikertelenebb kampányfőnökébe, Orbán Balázsba.

Miután Orbán Viktor volt politikai igazgatóját, a parlamentből éppen az Európai Parlamentbe átülő Orbán Balázst váratlanul megizzasztották a Hír TV-ben, Huth Gergely arról posztolt, hogy az MCC vezetője a „kivagyi új elit” vezéralakja, akinek a működése szekunder szégyenérzetet váltott ki a teljes jobboldalon.

Huth azt írta:

„Az MCC-s libsi pénzégetés, az Oscar-gálákat idéző nyálas tobzódások, a fehér kesztyűs fogadásokon előadott, kínosan üres hablatyolások, a határon túli nemzettársaink mételyezése (például a megalázó MCC-s román tanfolyamokkal), a huszárvágások helyett produkált permanens zsebhokizás mind-mind a közelgő összeomlás előjelei voltak.”

Orbán Balázst a Hír TV Monitor című műsorában Ferkó Dániel arról kérdezte, fideszes képviselőként miért jár be olyan keveset az Országgyűlésbe, és hogyan képzeli el a munkáját az EP-ben. Orbán azt mondta, leginkább a Fidesz nemzetközi koalíciójának megszervezésén dolgozik, és az a céljuk, hogy a Fidesz és a Patrióták ellenzékből is az európai politika meghatározó szereplői legyenek, a szervezési munka pedig sok energiát igényel. A felvetésre, hogy Orbán Balázs lényegében átmentette magát, miközben nyilvánvaló volt, hogy nem fogja kitölteni a parlamenti mandátumát, és ezekre a hónapokra is kap fizetést, Orbán azt hozta fel, hogy Szekeres Pál – akivel helyet fog cserélni – a tavaszi–nyári ülésszakot szerette volna lezárni, és ha Orbán Balázs lemond, a helye betöltetlen marad.

A műsorvezető idézte a Telex cikkét, miszerint egy MCC-s tanár azt nyilatkozta: az ott tanuló diákok többsége a Tisza Pártra szavazott. „Mit gondol, ezek után megérte milliárdokat feccölni az MCC-be?” – kérdezte a műsorvezető, amire Orbán azt mondta: az MCC tehetséggondozásról és nem pártképzésről szólt, vagyis megérte, hiszen ők csak egy anti-Soros megközelítésű agytrösztöt működtettek. De a műsorvezető szerint ez aligha jött be, hiszen liberális lett a diákjaik többsége.

Huth Gergely minderről azt írta: „Ferkó Dániel zseniálisan falhoz szorította Orbán Balázst, a bukás legfőbb felelősét”, aki rávilágított, hogy „a zsíros EP-mandátummal még meg is jutalmazzák”, és Huth szerint Orbán a műsorvezetőnek adott válaszai „nem voltak túl meggyőzőek”. Huth szerint Orbán Viktor ötször aratott diadalt, így „a Napnál is világosabb, hogy a vétkeseket az utolsó négy évben a felszínre sodródott aktorokban kell keresni”. Így fogalmazott:

„Tehát a magyarok számára idegen és taszító, kivagyi új elit köreiben, melynek vezéralakja éppen Orbán Balázs volt. Neki gyakorlatilag semmi sem sikerült, működése szekunder szégyenérzetet váltott ki a teljes jobboldalon.”

Huth végül Orbán Balázst „amúgy kellemes figurának és kiváló társasági embernek nevezte”, de szerinte „a tengernyi bűn nem járhat jutalommal”.