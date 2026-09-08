Kubatov Gábor arra szeretné kérni a Fradi-szurkolókat, hogy tartózkodjanak az erőszaktól

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„Arra szeretném kérni a szurkolókat, hogy tartózkodjanak mindenféle erőszaktól és más emberek megfenyegetésétől!” – ennyit posztolt kedden Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke a közösségi oldalán.

A fenyegetőzős-üzengetős zöld-fehér szappanoperának ettől aligha lesz sebtében vége, de az előzményeit indokolt végigvenni.

Az FTC 2016-ban és 2017-ben két részletben 25 milliárd forint állami támogatást kapott a Fradivárosra, melyet az egykori Építők-sporttelepen kellett volna összerakni. Tíz év alatt ebből szinte semmi nem lett, ráadásul 2022 decemberében egy kormányhatározat lehetővé tette, hogy a korábban megítélt 25 milliárd forint egy részét az FTC működési célú kiadásokra is fhasználhassa.

A Belügyminisztérium nemrégiben feljelentést tett az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságán. Erre Kubatov Gábor azzal reagált, hogy a lelkiismeretük tiszta. Közben a Ferencváros kubatovista ultrái fenyegetni kezdték az üggyel foglalkozó újságírókat:

Forrás: Grüne Jugend Ferencváros Facebook-oldala

Majd a múlt pénteki Fradi–Dabas férfi kézilabdameccs után négy maszkos figura megtámadta Németh Zoltán Lajost, a C-közép fradista blog szerzőjét, Kubatov régi kritikusát, aki már évekkel ezelőtt írt a Fradiváros-projekt problemtikájáról.

Szombaton pedig, a Ferencváros–Újpest futballrangadón a zöld-fehér szurkolók egy több évtizedes rigmust felelevenítve üzentek harciasat:

Fotó: Tóth-Szenesi Attila/444

De üzentek ezen a meccsen – a Kele Jánost fenyegető molinóra rímeltetve – az újpestiek is, ők történetesen Kubatovnak:

Fotó: Tóth-Szenesi Attila/444

Akinek mindeközben az okozott nagyobb gondot, hogy a klub legfontosabb szponzora, a Telekom kifejezte rosszallását a „halott leszel” üzenetre. Bizonyára ez volt az a fejlemény, ami után Kubatov úgy érezte, muszáj javaslatot-kérést megfogalmaznia a szurkolók felé.

Ha van még helye a magyar nyelvben az elcsépelt „folyt. köv.” kifejezésnek, akkor itt épp van.

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