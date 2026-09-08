Kubatov Gábor arra szeretné kérni a Fradi-szurkolókat, hogy tartózkodjanak az erőszaktól

„Arra szeretném kérni a szurkolókat, hogy tartózkodjanak mindenféle erőszaktól és más emberek megfenyegetésétől!” – ennyit posztolt kedden Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke a közösségi oldalán.
A fenyegetőzős-üzengetős zöld-fehér szappanoperának ettől aligha lesz sebtében vége, de az előzményeit indokolt végigvenni.
Az FTC 2016-ban és 2017-ben két részletben 25 milliárd forint állami támogatást kapott a Fradivárosra, melyet az egykori Építők-sporttelepen kellett volna összerakni. Tíz év alatt ebből szinte semmi nem lett, ráadásul 2022 decemberében egy kormányhatározat lehetővé tette, hogy a korábban megítélt 25 milliárd forint egy részét az FTC működési célú kiadásokra is fhasználhassa.
A Belügyminisztérium nemrégiben feljelentést tett az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságán. Erre Kubatov Gábor azzal reagált, hogy a lelkiismeretük tiszta. Közben a Ferencváros kubatovista ultrái fenyegetni kezdték az üggyel foglalkozó újságírókat:
Majd a múlt pénteki Fradi–Dabas férfi kézilabdameccs után négy maszkos figura megtámadta Németh Zoltán Lajost, a C-közép fradista blog szerzőjét, Kubatov régi kritikusát, aki már évekkel ezelőtt írt a Fradiváros-projekt problemtikájáról.
Szombaton pedig, a Ferencváros–Újpest futballrangadón a zöld-fehér szurkolók egy több évtizedes rigmust felelevenítve üzentek harciasat:
De üzentek ezen a meccsen – a Kele Jánost fenyegető molinóra rímeltetve – az újpestiek is, ők történetesen Kubatovnak:
Akinek mindeközben az okozott nagyobb gondot, hogy a klub legfontosabb szponzora, a Telekom kifejezte rosszallását a „halott leszel” üzenetre. Bizonyára ez volt az a fejlemény, ami után Kubatov úgy érezte, muszáj javaslatot-kérést megfogalmaznia a szurkolók felé.
Ha van még helye a magyar nyelvben az elcsépelt „folyt. köv.” kifejezésnek, akkor itt épp van.
A cég állásfoglalást is kért a klubtól, hogy milyen intézkedéseket terveznek annak érdekében, hogy az agresszív megnyilvánulásokat távol tartsák a lelátóktól.
Szerinte minden fillér megvan. A gond viszont az a feljelentő Belügyminisztérium szerint, hogy nem beruházásokra költötték az adófizetők pénzét, hanem milliárdokból vettek játékosokat a Fradiba.
Egy igen régi rigmust is sikerült az aktuális helyzethez igazítaniuk, legalábbis szerintük.
Csoportos garázdaság miatt nyomoz a rendőrség.
„Kele Jani, kezdj el aggódni...” – üzenték a Fradi ultrái a 24.hu főmunkatársának, akivel arról is beszélgettünk, hogy maradhat-e egy fideszes politikus a legnépszerűbb magyar csapat élén, és hogy véletlen-e, hogy Fradiváros-ügyben éppen akkor közölte az államtitkár, hogy 11,2 milliárd játékosvásárlásra ment a pénzből, amikor Kubatov Gábor bejelentette: újra indulna a posztjáért.
Költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és bűnpártolás bűntettének, továbbá hanyag kezelés és hamis magánokirat felhasználása vétségének gyanúja merült fel a meg nem épült Fradivárosnak nyújtott 25 milliárdos állami támogatás miatt.