„Áruló csicska” – állítása szerint ezekkel a szavakkal támadta meg négy maszkos a Kubatovval kritikus bloggert a Fradi kézicsarnokában

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A pénteki Fradi–Dabas férfi kézilabda-mérkőzést követően négy maszkos figura támadta meg Németh Zoltán Lajost, a C-közép nevű fradista blog szerzőjét, Kubatov Gábor klubelnök régi kritikusát, aki elsőként írt, már évekkel ezelőtt, a Fradiváros projektről.

„A biztonsági szolgálat asszisztálása mellett négy maszkos támadt rám. Egyikük paprikasprayvel lefújt, majd gyors ütésváltás után sikerült elkergetni a négy támadó kubatovistát, elmenekültek a hátsó kijáraton” – mesélte az esetről Németh egy fb-bejegyzésében. A 444-nek azt mondta, hogy lett egy monoklija, és még mindig csípi a szemét a paprikaspray.

„Bízom benne, hogy a belügy, rendőrség komolyan veszi ezt az egészet – mondta lapunknak. – Meg nem nagyon van más eszközöm mint a nyilvánosság.”

Németh szerint a támadás közben azt mondták ki: „Áruló csicska!”

Már a helyszínen rendőrt hívott, elmondása szerint csoportos garázdaság miatt hivatalból eljár a rendőrség, könnyű testi sértés miatt meg magánindítvánnyal élt.

Németh Zoltán Lajosról tíz évvel ezelőtt írtunk. Ő az a szurkoló, akit az FTC vezetése nem engedett klubtaggá válni. Ennek az elnökválasztáson van jelentősége, ugyanis csak a klubtagoknak van szavazati joguk. Akkor és jelenleg is szinte csak olyanok szavazhatnak, akik függnek a Fradi vezetésétől, például alkalmazottak vagy sportolók.

A héten több újságírót megfenyegettek a Fradi ultrái, köztük volt Kele János, a 24.hu főmunkatársa, akivel a Fradivárosról beszélgettünk. A klub 2016-17-ben 25 milliárd forintot kapott az államtól erre a meg nem valósult projektre, végül ebből több mint 11 milliárdot futballisták játékjogának megszerzésére költött. Kubatov Gábor vitatja ennek jogtalanságát.

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