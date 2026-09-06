„Ha bántod a Fradit, halott leszel” – az FTC ultrái fenyegető üzeneteket mutattak fel az Újpest elleni futballmeccsen

futball

2-0-s vezetés után 2-2-es döntetlent játszott a Ferencváros az Újpest ellen a labdarúgó NB I-ben. A Fradi ultrái szokásukhoz híven üzengettek, ezúttal vélhetően a megfenyegetett Kele Jánosnak és a megvert C-középes fradista bloggernek.

Fotó: Tóth-Szenesi Attila/444

A zöld-fehéreknek egy több évtizedes rigmust is sikerült „aktualizálniuk”:

Fotó: Tóth-Szenesi Attila/444

Sőt a pénzügyeikről is megmondták a magukét:

Fotó: Tóth-Szenesi Attila/444

Próbálkoztak az újpestiek is:


Fotó: Tóth-Szenesi Attila/444

Ez pedig kifejezetten az ellenfelet célozta Fradi-részről:


Fotó: Tóth-Szenesi Attila/444

Egyébként már az aluljáróban is készülődtek:

Fotó: Tóth-Szenesi Attila/444
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