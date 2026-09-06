„Ha bántod a Fradit, halott leszel” – az FTC ultrái fenyegető üzeneteket mutattak fel az Újpest elleni futballmeccsen

2-0-s vezetés után 2-2-es döntetlent játszott a Ferencváros az Újpest ellen a labdarúgó NB I-ben. A Fradi ultrái szokásukhoz híven üzengettek, ezúttal vélhetően a megfenyegetett Kele Jánosnak és a megvert C-középes fradista bloggernek.

A zöld-fehéreknek egy több évtizedes rigmust is sikerült „aktualizálniuk”:

Sőt a pénzügyeikről is megmondták a magukét:

Próbálkoztak az újpestiek is:

Ez pedig kifejezetten az ellenfelet célozta Fradi-részről:

Egyébként már az aluljáróban is készülődtek: