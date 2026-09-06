„Ha bántod a Fradit, halott leszel” – az FTC ultrái fenyegető üzeneteket mutattak fel az Újpest elleni futballmeccsen

2-0-s vezetés után 2-2-es döntetlent játszott a Ferencváros az Újpest ellen a labdarúgó NB I-ben. A Fradi ultrái szokásukhoz híven üzengettek, ezúttal vélhetően a megfenyegetett Kele Jánosnak és a megvert C-középes fradista bloggernek.
A zöld-fehéreknek egy több évtizedes rigmust is sikerült „aktualizálniuk”:
Sőt a pénzügyeikről is megmondták a magukét:
Próbálkoztak az újpestiek is:
Ez pedig kifejezetten az ellenfelet célozta Fradi-részről:
Egyébként már az aluljáróban is készülődtek:
Jöhet belpolitika, külpolitika, a magyar lelátóknak lett egy Török Gábora.
Csoportos garázdaság miatt nyomoz a rendőrség.
„Kele Jani, kezdj el aggódni...” – üzenték a Fradi ultrái a 24.hu főmunkatársának, akivel arról is beszélgettünk, hogy maradhat-e egy fideszes politikus a legnépszerűbb magyar csapat élén, és hogy véletlen-e, hogy Fradiváros-ügyben éppen akkor közölte az államtitkár, hogy 11,2 milliárd játékosvásárlásra ment a pénzből, amikor Kubatov Gábor bejelentette: újra indulna a posztjáért.