A főszponzor Telekom elhatárolódik a Fradi ultráinak fenyegető molinóitól

„A Fradi nem fenyegetés, agresszió, vagy félelemkeltés, és semmi esetre sem tiszteletlenség vagy kirekesztés ”– reagálta Facebookon a klub főszponzora, a Magyar Telekom arra, hogy a vasárnapi Ferencváros-Újpest meccsen az ultrák szokásukhoz híven üzengettek, ezúttal vélhetően a megfenyegetett Kele Jánosnak és a megvert C-középes fradista bloggernek. A molinón többek között az szerepelt, hogy „ha bántod a Fradit, halott leszel”.
„Számunkra a Fradi szenvedély és siker. Kitartás és erő. Múlt és jövő. Csillogó arcok, pacsik, összekacsintások és barátságok. Közösségek, melyek összetartanak, segítenek, támogatnak és felemelnek. Közös élmények”
– írta a cég, ahogy azt is:
„A Magyar Telekom, mint a Ferencvárosi Torna Club fő támogatója elhatárolódik minden, a szurkolók egyes csoportjai által, a Ferencváros-Újpest hétvégi magyar bajnoki labdarúgó mérkőzésen, a Groupama Arénában használt transzparenstől és megnyilvánulástól.”
Szerintük az üzenetek éles ellentétben állnak azokkal az értékekkel, amiket „a Magyar Telekom márka magáénak vall és hisz, és a többi szurkoló számára sem támogatja a családbarát, biztonságos és sportszerű környezet megteremtését a lelátókon”.
Azt írták, hivatalos állásfoglalást kértek mind a Ferencvárosi Torna Clubtól, mind a Groupama Arénát üzemeltető SPORTFIVE Hungary Kft.-től arról, milyen intézkedéseket és megelőző lépéseket terveznek annak érdekében, hogy az agresszív megnyilvánulásokat távol tartsák a lelátóktól.
„Szponzorációnkkal továbbra is a hazai viszonylatban kiemelkedő népszerűségű és nagy múltra visszatekintő klubot támogatjuk – annak sportolóival, utánpótlás játékosaival, edzőivel, egyéb munkatársaival és azon szurkolóival – akik számára az alapvető emberi értékek ugyanolyan fontosak, mint nekünk” – zárták a bejegyzést.
Egy igen régi rigmust is sikerült az aktuális helyzethez igazítaniuk, legalábbis szerintük.
Jöhet belpolitika, külpolitika, a magyar lelátóknak lett egy Török Gábora.
Csoportos garázdaság miatt nyomoz a rendőrség.
„Kele Jani, kezdj el aggódni...” – üzenték a Fradi ultrái a 24.hu főmunkatársának, akivel arról is beszélgettünk, hogy maradhat-e egy fideszes politikus a legnépszerűbb magyar csapat élén, és hogy véletlen-e, hogy Fradiváros-ügyben éppen akkor közölte az államtitkár, hogy 11,2 milliárd játékosvásárlásra ment a pénzből, amikor Kubatov Gábor bejelentette: újra indulna a posztjáért.