A főszponzor Telekom elhatárolódik a Fradi ultráinak fenyegető molinóitól

„A Fradi nem fenyegetés, agresszió, vagy félelemkeltés, és semmi esetre sem tiszteletlenség vagy kirekesztés ”– reagálta Facebookon a klub főszponzora, a Magyar Telekom arra, hogy a vasárnapi Ferencváros-Újpest meccsen az ultrák szokásukhoz híven üzengettek, ezúttal vélhetően a megfenyegetett Kele Jánosnak és a megvert C-középes fradista bloggernek. A molinón többek között az szerepelt, hogy „ha bántod a Fradit, halott leszel”.

„Számunkra a Fradi szenvedély és siker. Kitartás és erő. Múlt és jövő. Csillogó arcok, pacsik, összekacsintások és barátságok. Közösségek, melyek összetartanak, segítenek, támogatnak és felemelnek. Közös élmények”

– írta a cég, ahogy azt is:

„A Magyar Telekom, mint a Ferencvárosi Torna Club fő támogatója elhatárolódik minden, a szurkolók egyes csoportjai által, a Ferencváros-Újpest hétvégi magyar bajnoki labdarúgó mérkőzésen, a Groupama Arénában használt transzparenstől és megnyilvánulástól.”

Szerintük az üzenetek éles ellentétben állnak azokkal az értékekkel, amiket „a Magyar Telekom márka magáénak vall és hisz, és a többi szurkoló számára sem támogatja a családbarát, biztonságos és sportszerű környezet megteremtését a lelátókon”.

Az egyik molinó. Fotó: Tóth-Szenesi Attila/444

Azt írták, hivatalos állásfoglalást kértek mind a Ferencvárosi Torna Clubtól, mind a Groupama Arénát üzemeltető SPORTFIVE Hungary Kft.-től arról, milyen intézkedéseket és megelőző lépéseket terveznek annak érdekében, hogy az agresszív megnyilvánulásokat távol tartsák a lelátóktól.

„Szponzorációnkkal továbbra is a hazai viszonylatban kiemelkedő népszerűségű és nagy múltra visszatekintő klubot támogatjuk – annak sportolóival, utánpótlás játékosaival, edzőivel, egyéb munkatársaival és azon szurkolóival – akik számára az alapvető emberi értékek ugyanolyan fontosak, mint nekünk” – zárták a bejegyzést.