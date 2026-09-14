Fidesz parlamenti munkája, 2026, 2. rész: Bóka János szerint a 700 forintos dízel drágább mint a 841 forintos

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Első, Pócs János-os (Frédi és Béni-s) részünk után folytatjuk minisorozatunkat a Fidesz hétfői parlamenti munkájáról.

Bóka János a szokásos miniszterelnöki napirend előtti felszólalásra válaszolva, amelyen egyébként Magyar Péter a gyermekvédelem borzasztó állapotáról beszélt, Bóka azzal replikázott, hogy

  • amit Magyar Péter mondott, az súlytalan (hatalmas kacagás az ülésteremben),
  • egyébként meg rekordmagas az üzemanyagár (megint hatalmas kacagás az ülésteremben), az államadósság és a költségvetési hiány.

2022 októberében a dízelár 841 forint volt. Most a holtankoljak szerint 700. Ugyanez benzinben 705 és 626 forint. A költségvetési hiányt pedig érdekes húzás a Tiszára fogni egy választásokra teljesen lenullázott áprilisi kassza után.

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Jani bá télleg jó emberismerő <3

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