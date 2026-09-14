Fidesz parlamenti munkája, 2026, 2. rész: Bóka János szerint a 700 forintos dízel drágább mint a 841 forintos

Szinte teljesen kiürítették Orbánék az államkasszát a választás előtt, március végén sosem volt ekkora a hiány

Március végén már 3420 milliárd forint hiányzott az államkasszából. Az NGM elárult néhány, a kampány szempontból is kulcsfontosságú tételt abból, hogy jött ki ez a hatalmas deficit.