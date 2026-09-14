Fidesz parlamenti munkája 2026: Pócs János Frédi és Bénit rajzol, miközben Magyar Péter borzalmas sorsú gyerekekről beszél

Magyar Péter a parlamentben napirend előtt a gyermekvédelem sanyarú helyzetéről beszélt, hosszan sorolta a hétvégi jelentés legborzalmasabb részeit - szexért élelem, és hasonlók.

Mit csinált mindeközben a Fidesz egyik fő arca, az örök troll Pócs János? Rajzolgatott. De nem is akármit, Frédit és Bénit, akik valójában Bella és Abigél, és arról beszélgetnek, hogy

„Pócs Jani azt mondta, apunk a legjobb fej a világon :)”.

„Jani bá télleg jó emberismerő <3 ”.

Magyar Péter meg is jegyezte a beszéde közben maró gúnnyal, hogy „nagyon szépet rajzolt Pócs képviselő úr”.

Fotó: Bankó Gábor/444

A jobb alsó sarokban pedig egy „szeretettel: Pócs János” szignó látható. A képet aztán büszkén körbe is adta Pócs.

Fotó: Bankó Gábor/444

Mi egyelőre sajnos nem tudjuk dekódolni a rajzot, aki tudja, mire gondolt a szerző, írja meg nekünk. Köszönjük.