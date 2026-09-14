Fidesz parlamenti munkája 2026: Pócs János Frédi és Bénit rajzol, miközben Magyar Péter borzalmas sorsú gyerekekről beszél

belföld

Magyar Péter a parlamentben napirend előtt a gyermekvédelem sanyarú helyzetéről beszélt, hosszan sorolta a hétvégi jelentés legborzalmasabb részeit - szexért élelem, és hasonlók.

Mit csinált mindeközben a Fidesz egyik fő arca, az örök troll Pócs János? Rajzolgatott. De nem is akármit, Frédit és Bénit, akik valójában Bella és Abigél, és arról beszélgetnek, hogy

„Pócs Jani azt mondta, apunk a legjobb fej a világon :)”.

„Jani bá télleg jó emberismerő <3 ”.

Magyar Péter meg is jegyezte a beszéde közben maró gúnnyal, hogy „nagyon szépet rajzolt Pócs képviselő úr”.

Fotó: Bankó Gábor/444

A jobb alsó sarokban pedig egy „szeretettel: Pócs János” szignó látható. A képet aztán büszkén körbe is adta Pócs.

Fotó: Bankó Gábor/444

Mi egyelőre sajnos nem tudjuk dekódolni a rajzot, aki tudja, mire gondolt a szerző, írja meg nekünk. Köszönjük.

belföld fidesz parlament magyar péter gyermekvédelem pócs jános
Kapcsolódó cikkek

„Rendelkezem akkora intelligenciával, hogy egyikünk sem tudja, mit hoz a holnap” – Pócs János legemlékezetesebb parlamenti trollkodásai a kormányváltás óta

Pócs Jánost szemlátomást trollkodni ültette be a Fidesz a parlamentbe, és elég profi benne.

Mohos Máté
POLITIKA