„Rendelkezem akkora intelligenciával, hogy egyikünk sem tudja, mit hoz a holnap” – Pócs János legemlékezetesebb parlamenti trollkodásai a kormányváltás óta

Pócs János a csütörtöki parlamenti ülésen Magyar Péter gyerekeinek emlegetésével akasztotta ki a miniszterelnököt, aki Facebookon üzente meg a Fidesznek, hogy vagy neveljék meg a képviselőjüket, vagy távolítsák el a parlamentből. Az övön aluli támadás azonban csak egy – történetesen az eddigi utolsó – volt Pócs parlamenti trollkodásainak sorában, amelyeket megbízhatóan szállít a májusi kezdete óta. Igaz, viszonylag sok ülésnapról hiányzott, de amikor ott volt, garantálta a hangulatot.
Igyekeztük összeszedni a K-Monitor Parlamonitor felületének segítségével, mik voltak eddig a legmeredekebb megszólalásai.
Az ügyészség előtt tettem ki egy posztot: „A Zsolti bácsi-szálak a TISZA Párthoz vezetnek?” – kérdőjellel a végén. Miniszterelnök Úr! Már bocsánat érte, de önt ismerve olyan idegen volt a csend. Nem reagált, nem vádaskodott, nem fenyegetett, még csak vizsgálóbizottságot sem kívánt összehozni. Mindössze ezért kérdezem tisztelettel: a Szőlő utcai ügyben ki az a Zsolti bácsi a botrány mögött? A szálak vezethetnek a TISZA Párthoz, az ön családjához vagy esetleg önhöz?
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„Sajnálom, ha az örömömből és a feltétlen bizodalmamból fakadó lelkesedésem okozta kommunikációs hibák hozzájárulhattak a kialakult helyzethez és a döntéséhez” – kommentálta a miniszterelnök az államfőválasztás körül kialakult helyzetet.
Pócs és Hankó fizetését ráadásul a hiányzásaiknál nagyobb arányban csökkentették.
Ön a gyermekkori szeretethiányát akarja megbosszulni, mondta a miniszterelnöknek Pócs a Parlamentben. Tőle és a rá reagáló Magyar Pétertől is megvonták a szót.
Pócs videós szemüvege, ex-SZDSZ-es fideszes, maffiafőnök Orbán, a HírTv 18 nézője, és villámló szemekkel előadott „nem kell kiabálni” szigor.
A miniszterelnök szerint Pócs akciója minden szempontból elfogadhatatlan és tűrhetetlen.