„Rendelkezem akkora intelligenciával, hogy egyikünk sem tudja, mit hoz a holnap” – Pócs János legemlékezetesebb parlamenti trollkodásai a kormányváltás óta

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Pócs János a csütörtöki parlamenti ülésen Magyar Péter gyerekeinek emlegetésével akasztotta ki a miniszterelnököt, aki Facebookon üzente meg a Fidesznek, hogy vagy neveljék meg a képviselőjüket, vagy távolítsák el a parlamentből. Az övön aluli támadás azonban csak egy – történetesen az eddigi utolsó – volt Pócs parlamenti trollkodásainak sorában, amelyeket megbízhatóan szállít a májusi kezdete óta. Igaz, viszonylag sok ülésnapról hiányzott, de amikor ott volt, garantálta a hangulatot.

Fotó: Németh Dániel/444

Igyekeztük összeszedni a K-Monitor Parlamonitor felületének segítségével, mik voltak eddig a legmeredekebb megszólalásai.

Június 15.: Zsolti bácsi

Az ügyészség előtt tettem ki egy posztot: „A Zsolti bácsi-szálak a TISZA Párthoz vezetnek?” – kérdőjellel a végén. Miniszterelnök Úr! Már bocsánat érte, de önt ismerve olyan idegen volt a csend. Nem reagált, nem vádaskodott, nem fenyegetett, még csak vizsgálóbizottságot sem kívánt összehozni. Mindössze ezért kérdezem tisztelettel: a Szőlő utcai ügyben ki az a Zsolti bácsi a botrány mögött? A szálak vezethetnek a TISZA Párthoz, az ön családjához vagy esetleg önhöz?