A júliusi parlamenti hiányzások miatt Lázár János, Szijjártó Péter, Orbán Balázs, Pócs János és Hankó Balázs kapott kevesebb fizetést

Forsthoffer Ágnes házelnök június óta bünteti a parlamenti képviselőket a hiányzások miatt. Ha valaki a szavazások több mint negyedéről igazolatlanul hiányzik, a távolmaradás mértékével megegyező módon csökkenthető a fizetése. Júliusban öt fideszes parlamenti képviselő kapott kevesebb fizetést.

A Telex cikke szerint a hónap közepén a BYD-hoz igazolt Szijjártó Péter járt a legrosszabbul, aki csak bruttó 256 554 forintot kapott, miután egyetlen szavazáson sem vett részt.

Lázár János csak kicsivel kapott többet, bruttó 322 800 forintot, miután a szavazások több mint 90 százalékát kihagyta.

Lázár János, Szijjártó Péter, Pócs János Fotó: Bankó Gábor/444

A júliusi szavazások 62 százalékáról távol maradó Orbán Balázs bruttó 1,5 millió forintot kapott, ami 848 ezerrel kevesebb, mint a rendes fizetése.

Pócs János a szavazások körülbelül 30 százalékát hagyta ki, de fizetését hiányzásánál nagyobb mértékben csökkentették. A politikus bruttó 2,34 millió helyett 1 milliót kapott.

Hankó Balázs is nagyjából a szavazások 30 százalékát hagyta ki, és szintén nagyobb mértékű levonást kapott. Bruttó 2,88 millió helyett 1,64 milliót vihetett haza.

Több képviselő viszont megúszta a fizetéscsökkentést. A tiszás Balatincz Péter és Orbán Anita, a fideszes Kocsis Máté és Kovács Sándor, valamint a KDNP-s Máthé Zsuzsa hiányzásai ellenére is megkapta a teljes tiszteletdíját.