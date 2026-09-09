Ízlésrendőrség biztos nem leszünk – Nagy Ervin és Petrányi Viktória a 444-nek

Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár, valamint Petrányi Viktória múlt csütörtökön kinevezett filmreformért felelős miniszteri biztos páros interjút adtak a 444-nek. Nagyot megkérdeztük az elmúlt hónapok kormányzati munkájáról, valamint az „abszolút filmszínház” jelenségéről is, a korábban filmproducerként ismert Petrányi pedig stúdiónkban beszélt először arról, miért fogadta el a kormányzati pozíciót, valamint terveiről az állami filmfinanszírozás rendszerének reformjára.

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„Ez lesz a legkockázatosabb időszaka az életemnek, úgy, hogy egyben tudjak maradni mind fizikálisan, mind mentálisan” – Nagy Ervin így áll hozzá államtitkári pozíciójához. A színészből lett politikus készült arra, hogy sok munkája lesz, de őt is némileg váratlanul érte, hogy most egyszerre hányféle dologgal kell milyen sokat foglalkoznia.

Magyar Péter „abszolút filmszínháza” szerinte megmutatja, és nem elhazudja a valóságot, ez pedig fontosabb annál, mint hogy mindenkinek tetsszen a miniszterelnök kommunikációs stílusa. Szerinte Magyar azért „fogalmaz erősen még mindig”, mert mélyről jön a felháborodása azzal kapcsolatban, hogy milyen állapotban vette át az országot. Úgy látja, hogy Magyar „felfokozott hangulata” még nem mostanában fog csillapodni. Szerinte a „miniszterelnök nem húz diplomáciai nejlonzacskót magára”, egyenesen beszél, ez pedig összességében tetszik a szavazóknak.

Petrányit Nagy még a választások előtt kereste meg először, hogy tanácsokat kérjen az NFI-vel kapcsolatos ügyekben. Ő már ekkor úgy gondolkodott, hogy „ha bekövetkezik a rendszerváltás, akkor bármi is lesz a feladat, bárhogy is kell részt venni az újjáépítésben, lapátolni, seperni kell, bármilyen módon hozzájárulok az újjáépítéshez”. Amikor pedig megérkezett a felkérés a biztosi pozícióra, ennek szellemében bólintott rá. A kormányzati szerepvállalás miatt a produceri munkája háttérbe fog szorulni, ám vállalatát, a Proton Cinemát nem félti, mivel akörül nagyon erős közösség alakult ki az elmúlt évek során. Közvetlen kollégái, köztük Mundruczó Kornél is arra biztatták, hogy fogadja el a megbízást, ezért döntését nem áldozathozatalként érzékeli. Megígérte, hogy „olyan cég, amelynek tulajdonosa, vagy ügyvezetője vagyok, nem fog állami pályázaton indulni”.

Szerinte a közéleti szerepvállalásra és az ezzel járó kritikákra „nem is biztos, hogy fel lehet készülni mentálisan”. Azt mondta: egy szakembernek tartja magát, és kizárólag szakmai kérdésekkel szeretne foglalkozni. Az első strukturális változás az lesz, hogy „a mindenkori minisztérium és a miniszteri biztos nem lesz semmilyen direkt vezetői viszonyban az NFI-vel”. Ő miniszteri biztosként nem is fog beülni döntőbizottságokba sem, ezek független testületekként működnek majd. Pozíciója a reform végrehajtásának idejére szól. „Ha ügyes vagyok, ez megszünteti magát” – mondta. Ellenben arra számít: még rengetegszer fel fogja magának tenni azt a kérdést, hogy őrültség volt-e elvállalni a pozíciót.

Lesz-e átvilágítás, elszámoltatás? Nagy szerint az „erősen bántalmazott” filmszakmában már „nagyjából éhezők viadala van”, ezért minden fillért számon kell kérni a korábban felső utasításra elkészített kurzusfilmeken. „Én szeretném tudni, hogy a magyar filméletben kik, és miért nem kaptak lehetőséget. Szükséges, hogy végleg tisztázzuk, ki az, aki túlzásokba esett, fogalmazzunk úgy”. Arról is beszélt: az új pályázatokon a NER alatt pozícióba került filmesek is rúghatnak majd labdába, amennyiben tényleg versenyképes filmterveket képesek letenni az asztalra. Már azok, akik „köztörvényes dolgot nem követtek el”.

Nagy azt ígérte: „ízlésrendőrség biztos nem leszünk”, tehát a politikai szempontokat nem vesznek majd figyelembe a filmtervek elbírálásakor. „Ez most nem egy »mi jövünk« kurzus, amiben megint visszaleng az inga, hanem kiegyensúlyozottságra, politikamentességre törekszünk” – mondta. Hozzátette, hogy ezentúl nem „a politikai janicsárok és a sündörgők” fogják irányítani a magyar kultúrát. Az államtitkár úgy érzi, már bőven kapja a kritikát jobb- és baloldalról is. „Túlzásokba esnek emberek”, „mindenki egyszerre harsogja, és mondja felénk”, ám úgy véli, hogy ha letérnek a jog útjáról, akkor ugyanolyanok lesznek, mint a Fidesz. „Ha mindenhonnan jön a kritika, akkor végzem jól a munkám” – tette hozzá.

Petrányi az átvilágításokról azt mondta: „Az én karakteremtől távol áll az ideológiavezérelt rámutatás, hogy kit, miért és hogyan kell átvizsgálni”. A tervek szerint az átvilágításokat független bizottságok fogják elvégezni. A miniszteri biztos arra számít, hogy elsősorban nem a konkrét túlárazásos eseteket fogják tudni majd számon kérni, de megvizsgálják az olyan gyanús produkciókat az elmúlt évekből, amelyek „az európai támogatási rendszerekben addig ismeretlen mértékű pénzköltéssel készültek”.

Nagy és Petrányi viszont szívesebben foglalkoznának a jövővel, és azzal, hogyan erősítik meg a magyar film helyezetét. Nagy bízik abban, hogy a fiatal generációk tagjai között meg tudják találni azokat a merész, újító filmes tehetségeket, akikre majd „egész Európa felkapja a fejét”. A NER alatti időszak egyik legértékesebb hozadéka szerintük a független filmes szcéna felfutása, megerősödése volt. A szakma bebizonyította, hogy a jég hátán is meg tud élni: alternatív szponzorok bevonásával, vagy szívességekből készültek olyan filmek, amelyek komoly kritikai, vagy közönségsikereket értek el. A magyar film immunrendszere ezáltal megerősödött. Ezzel viszont nem szabad visszaélnie az állami döntéshozóknak, arról pedig egyenesen utópisztikus beszélni, hogy a belátható jövőben a magyar filmgyártás képes lehet megállni az állam szerepvállalása nélkül.

A két szakember nemrég egy nizzai konferencián személyesen is folytatott megbeszéléseket nemzetközi stúdiók – köztük a Universal – képviselőivel. Itt biztosították őket a magyar finanszírozási és adóvisszatérítési rendszer stabilitásáról, amellyel kapcsolatban júliusban született kormányrendelet. Szóba került az is: a megreformált rendszer hosszú távú fenntarthatósága miatt „valószínűleg” új filmtörvényt kell majd létrehozni – ennek kidolgozásában Petrányi is részt fog venni.

Nagy Ervinnek alig pár órával interjúnk felvétele után szólt be Cserhalmi György, ezért erről az ügyről pont nem tudtuk megkérdezni az államtitkárt. A Magyar Érdemrend nagykeresztjével augusztus 20-án kitüntetett színművész ejtőernyőztetős vádjáról itt számoltunk be, Nagy reakciójáról pedig ebben a cikkünkben lehet olvasni.