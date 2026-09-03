Petrányi Viktória lett a filmreformért felelős miniszteri biztos

Petrányi Viktóriát filmreformért felelős miniszteri biztossá nevezte ki Tarr Zoltán miniszter, közölte Nagy Ervin államtitkár a Facebookon. A színészből lett politikus így jellemezte az újonnan kijelölt biztost:

Viki két évtizede dolgozik filmiparban. A hazai és nemzetközi filmgyártás egyik meghatározó cégének társalapítójaként ismeri a problémákat, érti a szakma szempontjait, és pontosan tudja, hogy valódi változást csak partnerségben lehet elérni.

Petrányi régóta Mundruczó Kornél rendező alkotótársa és szakmai partnere, a Proton Cinema vezető producere, de ő volt a hazánkban forgatott A brutalista co-producere is. Nagy szerint az ő „személye és a Filmreform Kerekasztallal való együttműködés garancia arra, hogy a reform mögött valódi filmes tapasztalat, szakmai tudás és a magyar film iránti elkötelezettség álljon".

A Filmreform Kerekasztal nevű szakmai fórum a választások utáni hetekben alakult meg, azóta folyamatosan egyeztetnek Nagy Ervinnel, valamint más kormánytagokkal is. Az Oscar-nevezési bizottságot is velük konzultálva alakították át. Még májusban, az előző munkahelyemen készítettem hosszabb interjút az egyik alapítóval, Bagota Bélával, aki az állami filmgyártás megújításában egyik legelső feladatként a külföldi produkciókat is idevonzó adótámogatás rendszerének reformját jelölte meg. Emellett a filmipar újraindításában fontos lehet a dolgozók munkakörülményeinek rendezése, illetve a NER alatti kurzusfilmes projektek átvilágítása. Erről Bagota azt mondta: