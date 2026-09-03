Petrányi Viktória lett a filmreformért felelős miniszteri biztos

Petrányi Viktóriát filmreformért felelős miniszteri biztossá nevezte ki Tarr Zoltán miniszter, közölte Nagy Ervin államtitkár a Facebookon. A színészből lett politikus így jellemezte az újonnan kijelölt biztost:
Viki két évtizede dolgozik filmiparban. A hazai és nemzetközi filmgyártás egyik meghatározó cégének társalapítójaként ismeri a problémákat, érti a szakma szempontjait, és pontosan tudja, hogy valódi változást csak partnerségben lehet elérni.
Petrányi régóta Mundruczó Kornél rendező alkotótársa és szakmai partnere, a Proton Cinema vezető producere, de ő volt a hazánkban forgatott A brutalista co-producere is. Nagy szerint az ő „személye és a Filmreform Kerekasztallal való együttműködés garancia arra, hogy a reform mögött valódi filmes tapasztalat, szakmai tudás és a magyar film iránti elkötelezettség álljon".
A Filmreform Kerekasztal nevű szakmai fórum a választások utáni hetekben alakult meg, azóta folyamatosan egyeztetnek Nagy Ervinnel, valamint más kormánytagokkal is. Az Oscar-nevezési bizottságot is velük konzultálva alakították át. Még májusban, az előző munkahelyemen készítettem hosszabb interjút az egyik alapítóval, Bagota Bélával, aki az állami filmgyártás megújításában egyik legelső feladatként a külföldi produkciókat is idevonzó adótámogatás rendszerének reformját jelölte meg. Emellett a filmipar újraindításában fontos lehet a dolgozók munkakörülményeinek rendezése, illetve a NER alatti kurzusfilmes projektek átvilágítása. Erről Bagota azt mondta:
azért akadtak itt olyan produkciók is, amelyekről nyílt titok volt az elmúlt években, hogy hűtlen kezeléses ügyek kapcsolódhatnak hozzájuk. Nem akarok különutas ötleteket adni, de minden, 500 millió forint feletti közvetlen támogatással készült produkció megérdemelne egy alapos átvilágítást. Hogy történhet meg az, hogy egy produkció elvisz egymilliárd forintot a gyártásra, aztán amikor forog, még ugyanennyit? Itt olyan esetekről van szó, amikért egy amerikai stúdióban például páros lábbal rúgnák ki a producert – még úgy is, hogy ő nem az adófizetők pénzével seftel.