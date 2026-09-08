Magyar Péter vidékfejlesztési programot jelentett be

A mai napon Magyar Péter napirend előtt a vidékfejlesztésről beszélt az Országgyűlésben.

Fotó: Bankó Gábor/444

Azzal kezdte, hogy még a választás előtt ígéretet tettek a vidéken élőknek, hogy 10 településenként évente 1 milliárd forintos fejlesztési keretet biztosítanak nekik, és nem Budapestről döntik majd el, hogy mire kell azt költeni.

Most azt jelentette be, hogy elindítják a Szent István vidékfejlesztési programot.

Ezután hosszasan ostorozta az elmúlt másfél évtized kormányzati vidékpolitikáját, az „ellenzéki szatellitpártokról” pedig azt mondta, ők is elősegítették a megosztottságot, a Fidesszel karöltve. Elég volt ebből - tette hozzá.

Nem elég egy erős király, egy erős központ, néhány erős város, kell hozzá a falu, hit és rend - ezt tanulhattuk Szent Istvántól Magyar szerint. 10 falu építsen egy templomot - ez volt Szent István előírása, emlékeztetett. Ezer év távlatából is van ennek üzenete, 10 falu közösen létre tud hozni valamit, amit külön nem - vonta meg a párhuzamot a miniszterelnök. De „ma nem templomépítési kötelezettséget írunk elő” - nyugtatott meg mindenkit.

Hanem azt, hogy 10 falunként jöjjenek létre közösségek, amelyek megmondják, mire van szükségük.

Meg is köszönte Lőrincz* Viktóriának (ő a vidékfejlesztési miniszter), mert „nem lenne nélküle harcos hangja a vidéknek”.

Ezután bejelentette, hogy 10 területen, Zalakaros, Harkány, Bács, Pásztó, Medgyesegyháza, Igal, Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc környékén próbálják majd ki a programot, mintegy 100 ezer magyar ember bevonásával. Azért ezeket választották, mert különböző adottságokkal bírnak - magyarázta.

A következő hónapokban helyben élő emberek és szakemberek együtt mérik fel a térségek problémáit és azok megoldási javaslatait.

Ezután a megyei közgyűlésekről beszélt, amelyek értékelése szerint „a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizetőhelyeként működnek, ahol az eredeti Fidesz, a zöld Fidesz és a kék Fidesz megmaradt csápjai együtt tudnak mutyizni”.

Közben a megye semmit sem profitál ezeknek a munkájából. Ennek a rendszernek véget kell vetni, már dolgoznak a megyei közgyűlések megszüntetésén, évente sok tízmilliárd forintot fognak így megspórolni, amit fejlesztési programokra fognak fordítani - folytatta.

Ne féljenek, a magyar emberek pénze végre jó helyre fognak kerülni - üzente az ellenzéki képviselőknek, akik elmondása szerint ráncolták a homlokukat felszólalása közepette.

A kezdeti 10 térséges program után értékelik majd a tapasztalatokat, és azok alapján építik fel az országos hálózatot, 2027. augusztus 20. után pedig megkezdődhet az országos program - jelentette ki.

* JAVÍTÁS: Eredetileg helytelenül szerepelt a cikkben Lőrincz Viktória neve.