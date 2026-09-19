Ha Várkonyi Andreával havonta csak 10 milliót költenének, akkor ez az összeg 14.575 évig lenne elég – Magyar Péter Mészáros Lőrincnek üzent, hosszan sorolta, mennyi pénz az autópálya-koncesszió 23 ezer milliárdja

POLITIKA

„Mészáros Lőrincék máris jogászokkal fenyegetőznek, miután tegnap bejelentettük, hogy az állam nem fogja továbbvinni az előző hatalom által nekik kijátszott, felfoghatatlan méretű 23 ezer milliárd forintos mutyit.”

- írja Facebook-posztjában Magyar Péter, majd érzékletes példákon keresztül sorolja, mennyi pénz is valójában az a 23 ezer milliárd forint, amit az Orbán-kormány által kötött autópálya koncessziós szerződés értelmében a magyar államnak kellene kifizetnie által Mészáros Lőrincéknek 2022 és 2037 között. Ezek közül néhány:

  • Ha 20 ezer forintos címletekben egymásra tennénk őket, akkor kb. 138 km magas oszlopot kapnánk. Ez 15-ször magasabb lenne, mint a Mount Everest.
  • Ha minden nap 1 millió forintot költene belőle, akkor 63 ezer évig tartana ki a pénz.
  • 23 ezermilliárd forintból körülbelül 3,2 millió honfitársunk tudna alsókategóriás autót venni.
  • 80 millió forintos lakásból 287.500 darabot lehetne venni ennyi pénzből.
  • A lenyúlni tervezett 23 ezer milliárd forint 4600 milliárd darab 5 forintos lenne, ami súlyban 19.320.000 tonna lenne, ebből 14.490.000 tonna réz. A világ legnagyobb réztermelőjének, Chilenek ez a 3 éves réztermelése.
  • „Ha Várkonyi Andreával kicsit visszafogná magát, és »szerényen« havonta csak 10 millió forintot költenének, akkor ez az összeg 14.575 évig lenne elég.”
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Magyar Péter és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tegnapi sajtótájékoztatójukon jelentette be, hogy a kormány fel fogja mondani az autópálya koncessziós szerződést. Magyar Péter szerint amennyire bonyolult a jogi helyzet, annyira felháborító, ami történt. A kormány arra jutott, hogy a szerződésnek ebben az állapotában vége van. „Nem engedjük meg, hogy évtizedeken át tovább sarcolják ezt a nemzetet” – mondta a miniszterelnök, aki szerint „véget ért a következmények nélküli kormányzás korszaka”. Több feljelentést is tesznek, Magyar szerint büntetőeljárások fognak indulni az ügyben.

Vitézy a tegnapi ajtótájékoztatón elmondta, hogy az elmúlt 4 hónapban az autópálya-koncesszió átvilágítása volt az egyik legfontosabb feladatuk. Mint ismert, a magyar autópályák kétharmadát kapta meg 2057-ig Mészáros és Szíjj László-féle konzorcium, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF), ez messze Európa legnagyobb ilyen koncessziója. A szerződés komplex és átláthatatlan, Vitézy szerint minden létező jogszabályba beleütközik. (A koncesszió lényegét, és a még orbáni mércével is döbbenetes méretű lopás mechanizmusát itt magyaráztuk el.) Emlékeztetőül: 35 éven keresztül minden egyes órában 96 millió forint közpénzt utaltak volna Mészáros és Szíjj cégének, ha érvényben marad a koncessziós szerződés az autópályákra.

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