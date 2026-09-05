Magyar Péter bejelentette, hogy nekimennek a 35 éves autópálya-koncessziónak

„Ahogy vállaltuk, felszámoljuk a közpénzzabrálást a dohány- és a kaszinókoncesszióknál. Felkészül a 35 éves autópálya-koncesszió. Lépésről lépésre, forintról forintra”
– írta Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök. Ebből az autópálya-koncesszióra vonatkozó rész az igazi újdonság, mivel a kormánynak a dohány- és a kaszinó-koncessziókról szóló döntéseit már csütörtökön ismertette a kormányfő.
Még hivatalba lépése után nem sokkal Vitézy Dávid közlekedési miniszter beszélt arról, hogy rendkívül károsnak tartja a 35 évre szóló autópálya-koncessziót, amit a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó konzorcium kapott, ezért megvizsgálják, milyen jogi lehetőségeik vannak a beavatkozásra.
A kormány már korábban döntött arról, hogy százmilliárdos túlárazás miatt a Mészáros-Szijj féle konzorcium mégsem üzemeltetheti az M6-os autópálya 60 kilométeres szakaszát a Dunaújváros és Érditető közti részen.
Egyben közölte, hogy befagyasztják a tűzifa árát, illetve hogy döntést hoztak a kaszinókoncessziók ügyében és elindul a dohánykoncesszió teljes átalakítása is.
A miniszter a kulcsfontosságú fővárosi beruházások elindítása érdekében már egyeztetett Karácsony Gergellyel.
Még Lázár János idejében ítélték oda a szakasz üzemeltetését Mészároséknak, amit az új kormány meg tudott akadályozni.