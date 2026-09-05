Magyar Péter bejelentette, hogy nekimennek a 35 éves autópálya-koncessziónak

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„Ahogy vállaltuk, felszámoljuk a közpénzzabrálást a dohány- és a kaszinókoncesszióknál. Felkészül a 35 éves autópálya-koncesszió. Lépésről lépésre, forintról forintra”

– írta Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök. Ebből az autópálya-koncesszióra vonatkozó rész az igazi újdonság, mivel a kormánynak a dohány- és a kaszinó-koncessziókról szóló döntéseit már csütörtökön ismertette a kormányfő.

Még hivatalba lépése után nem sokkal Vitézy Dávid közlekedési miniszter beszélt arról, hogy rendkívül károsnak tartja a 35 évre szóló autópálya-koncessziót, amit a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó konzorcium kapott, ezért megvizsgálják, milyen jogi lehetőségeik vannak a beavatkozásra.

A kormány már korábban döntött arról, hogy százmilliárdos túlárazás miatt a Mészáros-Szijj féle konzorcium mégsem üzemeltetheti az M6-os autópálya 60 kilométeres szakaszát a Dunaújváros és Érditető közti részen.

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