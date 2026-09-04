Hivatalosan is elvették Mészároséktól az M6-os egy rövid szakaszát

Augusztus közepén jelentette be Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter, hogy százmilliárdos túlárazás miatt a Mészáros-Szijj féle konzorcium mégsem üzemeltetheti az M6-os autópálya 60 kilométeres szakaszát a Dunaújváros és Érditető közti részen.

Arról, hogy Mészárosék üzemeltethetik a szakaszt, még Lázár János hozott döntést, de egy adminisztrációs hiba miatt az új kormány ki tudott hátrálni ebből.

A péntek este megjelent Magyar Közlönyből kiderült, a szakaszt továbbra is az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. működtetheti majd, legfeljebb 11 évig. A koncessziós időszak meghosszabbítását Kármán András pénzügyminiszternek kell majd kérnie.

Mészáros Lőrinc Fotó: Kondella Misi Photography/Flatlight Creatives Kft

Vitézy korábban arról beszélt, az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. első körben 51 milliárd forintért vállalta ugyanazt a szolgáltatást, mint amit Mészárosék konzorciuma 149 milliárdért végzett volna, de még egyszer megversenyeztetik az árakat. A végső ajánlat egyelőre nem ismert.