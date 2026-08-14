Vitézy Dávid bejelentette, nem Mészárosék üzemeltetik az M6-os autópálya 60 kilométeres szakaszát

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Szondi Vanda kormányszóvivői kezdte a kormányzati tájékoztatót, arról beszél, hogy mi a legfrissebb helyzet Paksnál, hogy áll a fenékküszöb építése és mi van a bárkákkal és a vízmércékkel. Magyar Péter Pakson van.

Néhány kormányzati döntésről beszámol:

a sárgaság fitoplazma jelen van az országban, kipusztulhatnak ültetvények. A fertőzött tőkéket el kell távolítani, emiatt a hegybírók plusz jogokat kapnak. Ők minden szőlő művelését ellenőrizheti. Egyből elrendelheti a közérdekű kivágást, ha nem tudják, hogyan lehet elérni a tulajdonost. Az kaphat kártalanítást, aki a kivágott tőkék helyére újakat telepít.

A kormány úgy döntött, hogy az agrártámogatások adatai is bekerülnek az aranche rendszerbe. Ez egy uniós kockázatértékelő rendszer, a korrupció kiszűrését szolgálja.

A Poszeidon elnevezésű informatikai rendszer felfüggesztésével 17 milliárdot spórolnak meg, ezt az előző kormány döntése értelmében kötelező használni, holott elavult. Egyedüli indulóként nyert a cég 10 milliárdos beszerzéseket. A Kréta és Neptun ügyében hivatali visszaélés miatt indított nyomozást.

Az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárához benyújtott módosítókat tárgyalta a kormány, azt támogatják, hogy B-dossziéknál a teljes nyilvánosság határideje 2027. február 25-e, a kommunizmus áldozatainak emléknapja lesz.

A kormány egyszerűsíti a külképviseleteken feleslegessé vált autók és ingatlanok értékesítését.

A szifiliszszűrést a várandósság második trimeszterére is kiterjesztik. Annál a nőnél, aki nem vesz részt a gondozáson, a szülésnél gyorstesztet alkalmaznak.

Vitézy Dávid miniszter arról beszél, hogy az RRF, vagyis a helyreállítási alap forrásaival kapcsolatban kellett a legtöbb szabályt megalkotniuk. Itt hosszú egyeztetés volt az unióval, a politikai megállapodás után formálisan is jóváhagyták az EU-ban helyreállítási tervet. Minden beruházáshoz mérföldkő kötődik, amit augusztus 31-ig teljesíteni kell, akkor jár érte a forrás.

A mérföldkövek teljesítését azonnal megkezdték. Vállalták, hogy megalapítják az eszközkezelő társaságot, ami az új HÉV-eket fogják beszerzni. Minden ágazatban sok döntésre van szükség, hogy a fejlesztési pénz megérkezzen. Ezért sorra tárgyalják az ilyen kérdéseket.

Mind a 124 mérföldkövet teljesíteni fogják, egy eurocentről sem mondanak le, a kormány éjjel-nappal azon dolgozik. A projektek felénél a mérföldkő teljesült, a prokjektdokumentációk benyújtása zajlik. A CAF-villamosok esetében 1-2 villamos kell, akkor tudják lezárni a dokumentálást, és leadni a papírokat az EU-nak.

A szélenergia kapcsán a helyreállítási tervben vállalt jogszabályalkotásnak eleget tesznek augusztus 31-ig. Ezt még az előző kormány vállalta, de nem tett semmit. 3 lépés van még hátra: egy kormányrendelet jön majd a pályáztatásról, Kapitány István miniszteri rendelete kijelöl 25 térséget, ahol könnyített eljárások jönnek - ezt is a korábbi kormány vállalta -, illetve ki kell írni azt a pályázatot, ahol 700 megawatt új kapacitásra vállalkozhatnak cégek.

A kormány több körben tárgyalta a kérdést. Magyar elvárása az volt, hogy azokban a térségekben, ahol majd lesznek ilyen szélerőművek, a helyi közösségek ennek hasznát lássák, például kedvezményesen kapjanak energiát. Az ilyen megoldásokat keresi a szaktárca.

2030 végéig 4 ezer megawattnyi szélerő kapacitásra írnak majd ki pályázatokat. Vitézy szerint látszik, hogy nagyon fontos, hogy legyenek alternatív energiaforrások itthon. A megújuló energia ezt is szolgálja, illetve azt is, hogy olcsó energia elérhető legyen, de az energiaszuverenitást is szolgálja.

Vitézy készült egy prezentációval is, ami a minisztérium ügyeit mutatja be. Több mindent felülvizsgáltak.

Az M6 koncesszióval kezd. Az autópályákat a Mészáros-Szíjj koncesszor működteti, 35 évig, a 24 ezer milliárd forint a szerződés jelenlegi összértéke.

Az M6-os - Dunaújváros és Érditető közti szakaszának üzemeltetésről beszél. Egy autópályakoncesszor működteti most, de nem az, akit Orbánék megbíztak. Idén októberben az M6-os ezen szakaszának működtetésére kötött szerződés lejár. Lázár János olyan előterjesztést kapott, hogy ugyanezt a koncesszort jelöljék ki további 11 évre.

Lázár János erre azt írta, nem, majd a munkatársai új javaslattal éltek, miszerint a Mészáros-Szijj koncessziót bízzák meg. Ezt már Lázár engedélyezte.

Az új kormány semmilyen számítást, ajánlatkérést sem talált ezzel kapcsolatban. Vitézy szerint az biztos, hogy nem az volt a legkedvezőbb, amit választott. 100 milliárddal drágábban végzik Szijjék a feladatot, mint amennyiért a Magyar Közút vagy a régi szolgáltató végezte volna. Mindkettőtől kértek ajánlatot, mindkettő nagyjából 51 milliárdért vállalta a működtetést és felújítást. Mészárosék 149 milliárdért vállalták pontosan ugyanazt.

Lázárék ezt megrendelték, az kiment az MKIF felé. A minisztérium megállapította, hogy a megrendelés jogellenes volt, ugyanis Nagy Márton módosíthatta volna a szerződést, nem pedig Lázár János. Lázár hatáskör hiányában járt el, és próbálta megkárosítani az államot. Ha nem lett volna kormányváltás, ezt senki nem firtatja.

Ezt átvilágították, a jogi hiányt megtalálták, a kormány úgy döntött, nem tartja érvényesnek a levelet, amit Mészároséknak kiküldték. Nem akarják Mészáros és Szijj szolgáltatásait igénybe venni ennél a pályánál. Most versenyeztetik az ajánlatokat a jelenlegi koncesszorral és a Magyar Közúttal. Azóta újabb 10 százalékkal csökkentett ajánlatot kaptak.

Vitézy mindenki fantáziájára bízza, hogy a teljes szakaszon mennyit lehet spórolni, ha ezzel kis szakasszal 100 milliárdot lehet. Szerinte itt háromszoros túlárazás volt.