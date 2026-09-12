Magyar Péter: Megígértem, hogy fogok hibázni. Betartottam? Be.

Hosszú, kedélynyugtató beszéddel kezdte a választások utáni első országjárását Magyar Péter miniszterelnök Veszprémben. Az eseményre Forsthoffer Ágnes házelnök, a térség országgyűlési képviselője is elkísérte.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Az országjárás némi csúszással kezdődött, erről Magyar annyit mondott, hogy meg akartak mindenkit várni, ezért megálltak egy benzinkútnál, hozzátéve, hogy már biztos mindenki megszokta, hogy késik.

Forsthoffer Ágnes többek közt arról beszélt, hogy szerinte az elmúlt időszak legnagyobb eredménye nem egy-egy elfogadott törvény, nem valamelyik parlamenti döntés, hanem az, hogy a magyar emberek hangja szabad és hallatszik.

„Higgyétek el, a demokratikus képesség, ami bennetek most fejlődik, gyakran nagyobb erővel bír, mint egy törvény” - fogalmazott.

Szólt egy szívügyéről is, miszerint a demokrácia nem azt jelenti, hogy a véleményét bárki bárkiről vagy bármiről bárhogyan közzéteheti. „Hagyjuk végre magunk mögött a bántalmazott országot, és találjuk meg közösen azt a hangot, amelynek segítségével valóban előre lehet lépni, és egy emberséges országot építeni” - mondta, és azt kérte, védjék meg együtt az emberi méltósághoz való jogot mindenkivel kapcsolatban, politikai hovatartozástól függetlenül.

Ezután követezett Magyar, aki hatalmas kacskaringókkal ért el odáig, hogy felsorolja, az elmúlt 123 napban (azaz április 12. óta) mi mindent ért el a kormány. Míg eljutottunk idáig, megtudhattuk, hogy

Ruff Bálint látta rajta, hogy fáradt, ezért azt javasolta neki, hogy pihenjen egy napot, és kapcsolja ki a telefonját, de neki hiányzott az országjárás, és fel fogja hívni Ruffot, hogy ezt elmondja neki,

a Tisza sikerének a titka a „munka, munka, munka”,

februárban, amikor Veszprémben jártak, hideg volt, de már akkor is remélte, hogy a választás másnapján szabadabb lesz a levegő,

szomorú, mert a propagandisták nem mentek el Veszprémbe megnézni az új országjárást,

megálmodta korábban, hogy Gulyás Gergely fel fogja hívni a választási győzelem után, amikor meg ez végül megtörtént, Gulyás átadta a telefont Orbánnak, aki gratulált a győzelemhez,

stb.

Magyar korábbi beszédeihez képest jóval önkritikusabb volt, többször is utalt ironikusan arra, hogy túl hosszan szokott beszélni (bár ez nem gátolta meg abban, hogy hosszan beszéljen), ahogy arra is, hogy időnként hibáznak.

Ezt néha viccesen tette:

„Megígértem, hogy fogok hibázni. Betartottam? Be. Mindenki hibázik, a különbség talán ott van, hogy szeretne az ember tanulni a saját hibájából, fejlődni. ”

Esetenként pedig komolyabb hangvételben:

„Sokan mondják, hogy kampányüzemmódban vagyunk még. Lehet, de ezt nem rosszból tesszük. Az energia, a teljesítmény az, ami megmaradt. Lehet, hogy néha üresben tekerjük a biciklit, remélem, hogy nem, de úgy vagyok vele, hogy nincs elvesztegetni való óránk, napunk, hetünk, hónapunk. Rengeteg feladatunk van... Minden pillanatban mindenkit a jó szándék, a hazaszeretet, a lelkesedés vezet. Néha túl nagy a lelkesedés, néha túlmegyünk, de inkább legyen így, mint fordítva.”

Magyar végül ráfordult az elmúlt 5 hónap értékelésére is, ahol viszont érződött, hogy az utóbbi időszak olyan témáit is igyekszik elmagyarázni, amikbe egyrészt a Fidesz kötött bele, másrészt társadalmi ellenállásba, vagy minimum meglepettségbe ütköztek.

Így magyarázta például a hallgatóknak, hogy akkor hazahozták-e az uniós pénzeket (ez a fideszes holdudvar visszatérő „vicce”, hogy hányszor lehet hazahozni a lóvét), erről azt mondta, hogy igen, hazahozták, ráadásul úgy, hogy a többi tagállam nem volt képes ezt két-három évnél rövidebb idő alatt megcsinálni, a Tiszának viszont hónapok alatt sikerült.

Arra is kitért, milyen nehéz helyzetben van a költségvetés, de ha nem lett volna kormányváltás, még nehezebb lenne (itt valószínűleg azzal kapcsolatban igyekezett nyugtatni a kedélyeket, hogy a héten történelmien pocsék adatokat közöltek a költségvetésről).

A Pakson kialakult helyzetről is beszélt, mondván, „nagyon gyorsan kellett dolgozni előkészített dokumentumok és számítások nélkül. A szakemberek éjjel-nappal dolgoztak. Dolgoztak a Műegyetem mérnökei, a vízügyesek, az energetikai szakemberek, és hozták a verziókat. Meghallgattuk őket, senki nem mert állást foglalni, mindenki rám nézett, én pedig ráböktem az egyik verzióra, másnap a kormány elfogadta. A kormányüléssel egy időben megjelentek a teherautók, a kőhalmok, a szakemberek és elkezdték a munkát. Sok száz millió forinttal olcsóbban, két héttel korábban elvégezték a munkát, mint azt a számítások mutatták.” Ez is azért volt fontos, mert az utóbbi napokban keletkezett némi nemzetközi feszültség a témával kapcsolatban.

Kitért arra, hogy büszke rá, hogy az Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt (NVVH) gyorsan sikerült felállítaniuk, de ehhez hozzáfűzte azt is: „Elfogadva és megértve minden kritikát higgyétek el, hogy a képviselőink nem véletlenül döntöttek úgy, ahogy döntöttek. És a miénk a felelősség... És amikor jelölünk 5 alkotmánybírót, és köztük van Ligeti Miklós is... Higgyétek el, hogy az összes jelöltünk független.” Ezzel pedig az NVVH elnökjelölti hercehurcája és Unger Anna kinevezése körüli polémiára reagált - ami már majdnem elcsitult, aztán újra fellángolt.

Az Út a börtönbe programról is szót ejtett (erre a hallgatóságban is volt igény), mondván, tudja, hogy sokan már nagyon várják, hogy kattanjon a bilincs, de mint mondta, „jogállamot csak jogállami módszerekkel lehet visszaépíteni és üzemeltetni”, ezért türelmet kért, mert „a filmekben sem az első 10 perc a legizgalmasabb.” Dolgozni fognak a hatóságok - ígérte.

Külön kiemelte kormánya egyes minisztereit, akiknek külön megköszönte a munkát - ilyen volt például Vitézy Dávid (akiről még azt is megemlítette, hogy egy kutatás szerint a legnépszerűbb politikus), Kármán András pénzügyminisztert, Kátai-Németh Vilmos minisztert és Gyurkó Szilvia államtitkárt, akikkel délelőtt bemutatta a gyermekvédelmi rendszerről készített jelentést.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A Fideszről, és a nyaralásból frissen visszatért Orbán Viktorról is beszélt, aki szerinte „kicsekkolt”, mondván, a tiszásoknak már nem az egyre zsugorodó ellenzékről kell beszélniük, de nem fogják eltűrni, hogy belehazudjanak az emberek szemébe.

Majd a beszéd vége felé járva azt mondta, hogy reményeik szerint szeptember végéig meglesznek szeptember 10-ig lehetett jelentkezni a Tisza Szigetek megyei koordinátorai és országos elnökei. „Nélkületek nem csináljuk” - üzente nekik. Kérik és igénylik, hogy a közösség is szóljon bele a közügyekbe, mert nem akarják a polgári körök sorsára hagyni őket.

Hallja a kritikákat az augusztus 20-i ünnepséggel (azaz a furcsán intézett közbeszerzéssel) kapcsolatban is - kanyarodott el a lezárástól hirtelen -, de sok mindent készen kaptak, és úgy kellett megszervezni, hogy nem hagytak rá pénzt. Sőt, a mohácsi évfordulót is így kellett lehozniuk, és az október 23-i ünnepségre sincs pénz allokálva - tette hozzá. Nem azért történnek ilyen dolgok, akiket egyesek „joggal, alaptalanul” kritizálnak, mert ugyanúgy akarják folytatni, ahogy az előző rendszer tette, hanem mert csomó mindent örököltek.

Azt kérte, hogy becsüljék meg az emberek az elért eredményeket, álljanak meg egy pillanatra, és amikor valamit kritizálnak, akkor üljenek le egy pillanatra és nézzenek vissza hat hónapot, egy évet, hogy milyen félelmeink voltak akkor.

És bár itt már gondolhatta volna az ember, hogy tényleg lezárul az esemény, Magyar még gyorsan tett egy kitérőt a búcsúzás előtt: hallotta és érti a tegnapi kritikákat a dízelautók tulajdonosainak támogatásával kapcsolatban, de „bármit hazudik a Fidesz”, az összes környező országban, leszámítva a horvátokat, sokkal drágább a gázolaj, mint nálunk - mondta Magyar. De az emberek átlátnak a hazugságon - tette hozzá. „Mindent elkövetünk, hogy mérsékeljük a kárt, de a védett ár ebben a pillanatban nem opció, mert 50-100 milliárd forintba kerül a költségvetésnek” - szögezte le. Ezt a pénzt az emberek fizetnék ki, azok is, akik nem is autóznak.

Összességében Magyar sokat foglalkozott az elmúlt 5 hónap kormány felé irányuló kritikáival, de türelmet kért, és azt ígérte, minden nap érzik a felelősségét annak, hogy a hibáikkal együtt minden tőlük telhetőt megtegyenek a működő Magyarországért.

A Tavaszi szél eléneklésével és a Gyöngyhajú lány meghallgatásával zárták a közel 2 órás programot, szelfizni már a Repül a bálna című számra lehetett a miniszterelnökkel.

Itt lehet megtekinteni az eseményt.